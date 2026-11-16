https://crimea.ria.ru/20261116/v-rossii-k-patrioticheskomu-vospitaniyu-detey-privlekayut-roditeley-1161101276.html

В России к патриотическому воспитанию детей привлекают родителей

В России к патриотическому воспитанию детей привлекают родителей - РИА Новости Крым, 16.11.2026

В России к патриотическому воспитанию детей привлекают родителей

В России в систему патриотического воспитания детей активно вовлекают родителей. Этому способствует создание в регионах родительских комитетов, отметил на... РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T21:08

2026-11-16T21:08

2026-11-16T21:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В России в систему патриотического воспитания детей активно вовлекают родителей. Этому способствует создание в регионах родительских комитетов, отметил на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня" директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Игорь Юргин.По словам Юргина, в России сформированы региональные родительские комитеты на основе федерального, развиваются муниципальные родительские комитеты. Он подчеркнул, что система воспитания детей, в том числе патриотическая, должна быть непрерывной и идти в одном формате. В связи с этим министерство активно подключает родителей к системе воспитания.Ранее председатель Государственного комитета молодежной политики Крыма Алексей Зинченко отметил, что молодежная политика в республике успешно реализуется, основное направление – воспитание осознанного патриотизма у молодежи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Осознанный патриотизм: как воспитывают молодежь в Крыму"Серп и молодость", "Доброслет" и другие: какие проекты для молодежи есть в Крыму?"Через 5 лет будет видна работа": Старостин о работе с молодежью

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2026

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новости, россия, общество, патриотическое воспитание