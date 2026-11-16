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В РФ повысят штрафы за распитие алкоголя и курение в запрещенных местах - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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В РФ повысят штрафы за распитие алкоголя и курение в запрещенных местах
В РФ повысят штрафы за распитие алкоголя и курение в запрещенных местах - РИА Новости Крым, 16.11.2026
В РФ повысят штрафы за распитие алкоголя и курение в запрещенных местах
Госдума России на этой неделе намерена приступить к рассмотрению законопроекта об увеличении штрафов за распитие алкоголя в общественных местах, курение в... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T08:45
2026-11-16T08:45
вячеслав володин
государственная дума рф
закон и право
штрафы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Госдума России на этой неделе намерена приступить к рассмотрению законопроекта об увеличении штрафов за распитие алкоголя в общественных местах, курение в запрещенных местах и дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.По его словам, в настоящее время размеры штрафов за некоторые противоправные действия не всегда мотивируют к тому, чтобы их не совершать. Более того, в большинстве случаев они не пересматривались более 10 лет.В этой связи предлагается усилить административную ответственность за совершение ряда правонарушений, среди которых:- продажа алкогольной продукции несовершеннолетним;- потребление алкоголя либо наркотических средств в общественных местах;- курение в запрещенных местах;- производство и массовое распространение экстремистских материалов;- мелкое хулиганство;- публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ.Согласно ранее внесенному в Госдуму законопроекту, штрафы за курение в запрещенных местах и распитие алкоголя в общественных местах предлагается увеличить вдвое – с 500-1500 рублей до 1000-3000 рублей. Штрафы за мелкое хулиганство (нецензурная брань в общественных местах и т.д.) предлагается увеличить с 500-1000 до 1000-2000 рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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вячеслав володин, государственная дума рф, закон и право, штрафы, новости
В РФ повысят штрафы за распитие алкоголя и курение в запрещенных местах

Госдума рассмотрит повышение штрафов за распитие алкоголя и мелкое хулиганство

08:45 16.11.2026
 
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Автомобиль сотрудников полиции - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Госдума России на этой неделе намерена приступить к рассмотрению законопроекта об увеличении штрафов за распитие алкоголя в общественных местах, курение в запрещенных местах и дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"На этой неделе планируем приступить к рассмотрению законопроекта, направленного на защиту здоровья и повышение общественной безопасности граждан", - написал Володин в своем канале в МАКС.
По его словам, в настоящее время размеры штрафов за некоторые противоправные действия не всегда мотивируют к тому, чтобы их не совершать. Более того, в большинстве случаев они не пересматривались более 10 лет.
В этой связи предлагается усилить административную ответственность за совершение ряда правонарушений, среди которых:
- продажа алкогольной продукции несовершеннолетним;
- потребление алкоголя либо наркотических средств в общественных местах;
- курение в запрещенных местах;
- производство и массовое распространение экстремистских материалов;
- мелкое хулиганство;
- публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ.
"Всего изменение меры ответственности предусматривается по 29 статьям КоАП РФ. Помимо этого, вводятся новые составы за совершение повторных правонарушений", - добавил Володин.
Согласно ранее внесенному в Госдуму законопроекту, штрафы за курение в запрещенных местах и распитие алкоголя в общественных местах предлагается увеличить вдвое – с 500-1500 рублей до 1000-3000 рублей. Штрафы за мелкое хулиганство (нецензурная брань в общественных местах и т.д.) предлагается увеличить с 500-1000 до 1000-2000 рублей.
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Вячеслав ВолодинГосударственная Дума РФЗакон и правоШтрафыНовости
 
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