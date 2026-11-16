https://crimea.ria.ru/20261116/v-rf-povysyat-shtrafy-za-raspitie-alkogolya-i-kurenie-v-zapreschennykh-mestakh-1161074115.html

В РФ повысят штрафы за распитие алкоголя и курение в запрещенных местах

В РФ повысят штрафы за распитие алкоголя и курение в запрещенных местах - РИА Новости Крым, 16.11.2026

В РФ повысят штрафы за распитие алкоголя и курение в запрещенных местах

Госдума России на этой неделе намерена приступить к рассмотрению законопроекта об увеличении штрафов за распитие алкоголя в общественных местах, курение в... РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T08:45

2026-11-16T08:45

2026-11-16T08:45

вячеслав володин

государственная дума рф

закон и право

штрафы

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1c/1159755360_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f5581e8cb8e36d4f06bacb10c5a27410.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Госдума России на этой неделе намерена приступить к рассмотрению законопроекта об увеличении штрафов за распитие алкоголя в общественных местах, курение в запрещенных местах и дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.По его словам, в настоящее время размеры штрафов за некоторые противоправные действия не всегда мотивируют к тому, чтобы их не совершать. Более того, в большинстве случаев они не пересматривались более 10 лет.В этой связи предлагается усилить административную ответственность за совершение ряда правонарушений, среди которых:- продажа алкогольной продукции несовершеннолетним;- потребление алкоголя либо наркотических средств в общественных местах;- курение в запрещенных местах;- производство и массовое распространение экстремистских материалов;- мелкое хулиганство;- публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ.Согласно ранее внесенному в Госдуму законопроекту, штрафы за курение в запрещенных местах и распитие алкоголя в общественных местах предлагается увеличить вдвое – с 500-1500 рублей до 1000-3000 рублей. Штрафы за мелкое хулиганство (нецензурная брань в общественных местах и т.д.) предлагается увеличить с 500-1000 до 1000-2000 рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, государственная дума рф, закон и право, штрафы, новости