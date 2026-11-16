https://crimea.ria.ru/20261116/v-razdolnenskom-rayone-kryma-obestocheny-10-naselennykh-punktov-1161107440.html

В Раздольненском районе Крыма обесточены 10 населенных пунктов

В Раздольненском районе Крыма обесточены 10 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 16.11.2026

В Раздольненском районе Крыма обесточены 10 населенных пунктов

В понедельник вечером в 10 населенных пунктах Раздольненского района Крыма введены ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщили на предприятии... РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T21:22

2026-11-16T21:22

2026-11-16T21:22

крым

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отключение электроэнергии в крыму

раздольненский район крыма

гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник вечером в 10 населенных пунктах Раздольненского района Крыма введены ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Света нет в Чернышово, поселке Раздольное (частично), Ковыльное, Сенокосное, Серебрянка, Воронки, Ветрянка, Соколы, Молочное, Волочаевка.Электроэнергии не будет ориентировочно до 23:00, уточнили в компании.В понедельник вечером в 12 населенных пунктах Сакского района ограничили подачу электроэнергии.Ранее город Джанкой и 46 населенных пунктов Джанкойского района Крыма остались без света.Также сообщалось, что Симферополь, Феодосия и Красногвардейский район Крыма частично обесточены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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раздольненский район крыма

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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