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В Раздольненском районе Крыма обесточены 10 населенных пунктов
В Раздольненском районе Крыма обесточены 10 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 16.11.2026
В Раздольненском районе Крыма обесточены 10 населенных пунктов
В понедельник вечером в 10 населенных пунктах Раздольненского района Крыма введены ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщили на предприятии... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T21:22
2026-11-16T21:22
2026-11-16T21:22
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отключение электроэнергии в крыму
раздольненский район крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник вечером в 10 населенных пунктах Раздольненского района Крыма введены ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Света нет в Чернышово, поселке Раздольное (частично), Ковыльное, Сенокосное, Серебрянка, Воронки, Ветрянка, Соколы, Молочное, Волочаевка.Электроэнергии не будет ориентировочно до 23:00, уточнили в компании.В понедельник вечером в 12 населенных пунктах Сакского района ограничили подачу электроэнергии.Ранее город Джанкой и 46 населенных пунктов Джанкойского района Крыма остались без света.Также сообщалось, что Симферополь, Феодосия и Красногвардейский район Крыма частично обесточены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, раздольненский район крыма, гуп рк "крымэнерго"
В Раздольненском районе Крыма обесточены 10 населенных пунктов
В Раздольненском районе Крыма обесточены 10 населенных пунктов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник вечером в 10 населенных пунктах Раздольненского района Крыма введены ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"По команде федерального Системного оператора Единой энергетической системы на территории Республики Крым введены ограничения подаваемой мощности, в связи с чем введены ограничения потребления электроэнергии в населенных пунктах в Раздольненском районе", - говорится в сообщении.
Света нет в Чернышово, поселке Раздольное (частично), Ковыльное, Сенокосное, Серебрянка, Воронки, Ветрянка, Соколы, Молочное, Волочаевка.
Электроэнергии не будет ориентировочно до 23:00, уточнили в компании.
В понедельник вечером в 12 населенных пунктах Сакского района ограничили
подачу электроэнергии.
Ранее город Джанкой и 46 населенных пунктов Джанкойского района Крыма остались
без света.
Также сообщалось
, что Симферополь, Феодосия и Красногвардейский район Крыма частично обесточены.
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