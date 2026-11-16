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В Москве задержана подозреваемая в подрыве авто Заворотного - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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В Москве задержана подозреваемая в подрыве авто Заворотного
В Москве задержана подозреваемая в подрыве авто Заворотного - РИА Новости Крым, 16.11.2026
В Москве задержана подозреваемая в подрыве авто Заворотного
В Москве задержана подозреваемая в покушении на убийство Сергея Заворотного – советника экс-премьера Украины Николая Азарова. Об этом сообщила официальный... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T17:07
2026-11-16T17:07
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
москва
взрыв
николай азаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Москве задержана подозреваемая в покушении на убийство Сергея Заворотного – советника экс-премьера Украины Николая Азарова. Об этом сообщила официальный представитель Следкома России Светлана Петренко.По данным следствия, девушка попала под влияние мошенников, которые представились сотрудниками банка, и перевела крупную сумму денег на так называемые безопасные счета. В дальнейшем, выполняя указания анонимных кураторов, она установила взрывчатку под днищем автомобиля Заворотного. Оно было дистанционно приведено в действие.Сейчас с задержанной проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства преступления и иные соучастники, добавила Светлана Петренко.В пятницу сообщалось, что в Москве взорвался автомобиль на улице Кировоградской. Следком возбудил уголовное дело. За рулем автомобиля, находился журналист и бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный.Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров обвинил киевские спецслужбы в подрыве автомобиля своего бывшего советника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Планировал взорвать авто: фигуранту дела о покушении на главу Крыма дали 18 лет Взрыв авто произошел в Подмосковье – что известноТеррорист хотел взорвать здание прокуратуры в Пятигорске
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РИА Новости Крым
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96
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новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), москва, взрыв, николай азаров
В Москве задержана подозреваемая в подрыве авто Заворотного

Задержана подозреваемая в покушении на убийство Сергея Заворотного в Москве

17:07 16.11.2026
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ.
Автомобиль Следственного комитета РФ. - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Москве задержана подозреваемая в покушении на убийство Сергея Заворотного – советника экс-премьера Украины Николая Азарова. Об этом сообщила официальный представитель Следкома России Светлана Петренко.
"В ходе совместных следственно-оперативных мероприятий Следкома, ФСБ и МВД России установлена и задержана подозреваемая в покушении на убийство Сергея Заворотного в Москве. Это жительница столицы 2005 года рождения", – рассказала Петренко.
По данным следствия, девушка попала под влияние мошенников, которые представились сотрудниками банка, и перевела крупную сумму денег на так называемые безопасные счета. В дальнейшем, выполняя указания анонимных кураторов, она установила взрывчатку под днищем автомобиля Заворотного. Оно было дистанционно приведено в действие.
Сейчас с задержанной проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства преступления и иные соучастники, добавила Светлана Петренко.
В пятницу сообщалось, что в Москве взорвался автомобиль на улице Кировоградской. Следком возбудил уголовное дело. За рулем автомобиля, находился журналист и бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный.
Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров обвинил киевские спецслужбы в подрыве автомобиля своего бывшего советника.
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