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В ЛНР пять человек погибли и пять ранены из-за атак украинских боевиков

В ЛНР пять человек погибли и пять ранены из-за атак украинских боевиков - РИА Новости Крым, 16.11.2026

В ЛНР пять человек погибли и пять ранены из-за атак украинских боевиков

В течение суток из-за атак ВСУ в Луганской Народной Республике (ЛНР) погибли пять человек и еще пять получили ранения. Среди пострадавших – трое детей, сообщил... РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T15:37

2026-11-16T15:37

2026-11-16T15:37

новости

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В течение суток из-за атак ВСУ в Луганской Народной Республике (ЛНР) погибли пять человек и еще пять получили ранения. Среди пострадавших – трое детей, сообщил глава республики Леонид Пасечник.Также в Новопсковском муниципальном округе противник атаковал грузовой автомобиль, погиб водитель. На участке дороги Антрацит – Ровеньки нанесен удар по "Газели", погиб 42-летний мужчина.На въезде в город Счастье ВФУ атаковали дорожную технику во время проведения ремонтных работ. Погиб сотрудник дорожной службы, еще один получил ранения. В Троицком муниципальном округе вражеский БПЛА ударил по придомовой территории, погиб мужчина.В Старобельском муниципальном округе в результате атаки на легковой автомобиль ранен водитель. Еще один удар в Кременском муниципальном округе враг нанес вблизи жилого дома, пострадал 17-летний парень.Кроме того, ВСУ вновь нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры. В связи с этим у потребителей северной части республики отсутствует электроэнергия.По информации Пасечника, всего за сутки под огнем противника оказались девять муниципалитетов. Повреждены транспортные средства, жилые дома, объекты гражданской и коммунальной инфраструктуры.Системами ПВО и силами мобильных огневых групп над территорией республики уничтожены порядка 70 воздушных целей, добавил глава ЛНР.Ранее в Луганске, в результате атаки на пассажирский автобус погибла пожилая женщина. Также три человека погибли, еще трое получили ранения в Луганской Народной Республике в результате украинских ударов по транспортным средствам. 10 ноября в Луганской Народной Республике погибли пять человек и еще четверо получили ранения в результате атак ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по Крымскому мосту: что известно о ЧП к этой минутеВСУ ударили по Смоленской области – при пожаре в многоэтажном доме погибли людиВраг снова ударил по автобусу в ЛНР: ранены три человека

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, всу (вооруженные силы украины), атаки всу