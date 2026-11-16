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В ЛНР пять человек погибли и пять ранены из-за атак украинских боевиков
В ЛНР пять человек погибли и пять ранены из-за атак украинских боевиков - РИА Новости Крым, 16.11.2026
В ЛНР пять человек погибли и пять ранены из-за атак украинских боевиков
В течение суток из-за атак ВСУ в Луганской Народной Республике (ЛНР) погибли пять человек и еще пять получили ранения. Среди пострадавших – трое детей, сообщил... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T15:37
2026-11-16T15:37
2026-11-16T15:37
новости
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В течение суток из-за атак ВСУ в Луганской Народной Республике (ЛНР) погибли пять человек и еще пять получили ранения. Среди пострадавших – трое детей, сообщил глава республики Леонид Пасечник.Также в Новопсковском муниципальном округе противник атаковал грузовой автомобиль, погиб водитель. На участке дороги Антрацит – Ровеньки нанесен удар по "Газели", погиб 42-летний мужчина.На въезде в город Счастье ВФУ атаковали дорожную технику во время проведения ремонтных работ. Погиб сотрудник дорожной службы, еще один получил ранения. В Троицком муниципальном округе вражеский БПЛА ударил по придомовой территории, погиб мужчина.В Старобельском муниципальном округе в результате атаки на легковой автомобиль ранен водитель. Еще один удар в Кременском муниципальном округе враг нанес вблизи жилого дома, пострадал 17-летний парень.Кроме того, ВСУ вновь нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры. В связи с этим у потребителей северной части республики отсутствует электроэнергия.По информации Пасечника, всего за сутки под огнем противника оказались девять муниципалитетов. Повреждены транспортные средства, жилые дома, объекты гражданской и коммунальной инфраструктуры.Системами ПВО и силами мобильных огневых групп над территорией республики уничтожены порядка 70 воздушных целей, добавил глава ЛНР.Ранее в Луганске, в результате атаки на пассажирский автобус погибла пожилая женщина. Также три человека погибли, еще трое получили ранения в Луганской Народной Республике в результате украинских ударов по транспортным средствам. 10 ноября в Луганской Народной Республике погибли пять человек и еще четверо получили ранения в результате атак ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по Крымскому мосту: что известно о ЧП к этой минутеВСУ ударили по Смоленской области – при пожаре в многоэтажном доме погибли людиВраг снова ударил по автобусу в ЛНР: ранены три человека
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
В ЛНР пять человек погибли и пять ранены из-за атак украинских боевиков
Пять человек погибли и пять ранены в ЛНР за сутки из-за атак украинских боевиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В течение суток из-за атак ВСУ в Луганской Народной Республике (ЛНР) погибли пять человек и еще пять получили ранения. Среди пострадавших – трое детей, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
"На участке дороги Старобельск – Новоайдар неонацисты атаковали легковой автомобиль, в котором ехала молодежь. В результате удара погиб 25-летний водитель. Еще двое пассажиров – 16-летняя девушка и 17-летний парень – пострадали", – написал Пасечник в своем канале в МАКС.
Также в Новопсковском муниципальном округе противник атаковал грузовой автомобиль, погиб водитель. На участке дороги Антрацит – Ровеньки нанесен удар по "Газели", погиб 42-летний мужчина.
На въезде в город Счастье ВФУ атаковали дорожную технику во время проведения ремонтных работ. Погиб сотрудник дорожной службы, еще один получил ранения. В Троицком муниципальном округе вражеский БПЛА ударил по придомовой территории, погиб мужчина.
В Старобельском муниципальном округе в результате атаки на легковой автомобиль ранен водитель. Еще один удар в Кременском муниципальном округе враг нанес вблизи жилого дома, пострадал 17-летний парень.
Кроме того, ВСУ вновь нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры. В связи с этим у потребителей северной части республики отсутствует электроэнергия.
По информации Пасечника, всего за сутки под огнем противника оказались девять муниципалитетов. Повреждены транспортные средства, жилые дома, объекты гражданской и коммунальной инфраструктуры.
Системами ПВО и силами мобильных огневых групп над территорией республики уничтожены порядка 70 воздушных целей, добавил глава ЛНР.
Ранее в Луганске, в результате атаки на пассажирский автобус погибла
пожилая женщина. Также три человека погибли
, еще трое получили ранения в Луганской Народной Республике в результате украинских ударов по транспортным средствам. 10 ноября в Луганской Народной Республике погибли пять человек
и еще четверо получили ранения в результате атак ВСУ.
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