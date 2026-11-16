https://crimea.ria.ru/20261116/v-kurske-ustanovyat-pamyatnik-sovmestnomu-podvigu-voinov-rossii-i-kndr-1161109201.html

В Курске установят памятник совместному подвигу воинов России и КНДР

В Курске установят памятник совместному подвигу воинов России и КНДР - РИА Новости Крым, 16.11.2026

В Курске установят памятник совместному подвигу воинов России и КНДР

До конца года в Курске откроют скульптурную композицию, посвященную совместному подвигу военных России и КНДР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T22:37

2026-11-16T22:37

2026-11-16T22:37

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курск

кндр (северная корея)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. До конца года в Курске откроют скульптурную композицию, посвященную совместному подвигу военных России и КНДР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членом президиума Трудовой партии Кореи Чо Ен Воном, который находится в Москве.В начале встречи Владимир Путин особо отметил участие воинских подразделений Корейской Народной Армии в освобождении территории Курской области.Российский лидер отмечал, что военнослужащие КНДР плечом к плечу с бойцами российской армии боролись с вооруженными формированиями Украины в Курской области. Также северокорейские воины помогали в разминировании освобожденной территории.Операция по освобождению Курской области от вторгшихся на ее территорию боевиков ВСУ завершилась в конце апреля 2025 года. По словам начальника Генштаба ВС РФ Герасимова, общие потери киевского режима в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и ранеными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны России и КНДР договорились о долгосрочном сотрудничествеВ России будут тренировать спасателей из КНДРВзаимное признание: Россия и КНДР подписали соглашение об образовании

россия

курск

кндр (северная корея)

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2026

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новости, россия, владимир путин (политик), курск, кндр (северная корея)