https://crimea.ria.ru/20261116/v-krymu-vvodyat-dopolnitelnye-poezda-posle-ataki-vsu-na-krymskiy-most-1161106977.html

В Крыму вводят дополнительные поезда после атаки ВСУ на Крымский мост

В Крыму вводят дополнительные поезда после атаки ВСУ на Крымский мост - РИА Новости Крым, 16.11.2026

В Крыму вводят дополнительные поезда после атаки ВСУ на Крымский мост

В понедельник между Таманью и Крымом запустили дополнительные восемь поездов. Об этом сообщили в Минтрансе РК. РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T19:57

2026-11-16T19:57

2026-11-16T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник между Таманью и Крымом запустили дополнительные восемь поездов. Об этом сообщили в Минтрансе РК.Вводятся следующие поезда:- Пригородный поезд №6302 сообщением Тамань-Пассажирская – Керчь (отправление со станции Тамань-Пассажирская в 19:20);- Пригородный поезд №6304 сообщением Тамань-Пассажирская – Керчь (отправление со станции Тамань-Пассажирская в 21:15);- Пригородный поезд №6306 сообщением Тамань-Пассажирская – Керчь (отправление со станции Тамань-Пассажирская в 23:15),- Пригородный поезд №6308 сообщением Тамань-Пассажирская – Керчь (отправление со станции Тамань-Пассажирская в 23:35);- Пригородный поезд №7633 сообщением Керчь – Тамань-Пассажирская (отправление со станции Керчь в 20:20);- Пригородный поезд №7635 сообщением Керчь – Тамань-Пассажирская (отправление со станции Керчь в 22:20);- Пригородный поезд №7637 сообщением Керчь – Тамань-Пассажирская (отправление со станции Керчь в 22:35).Пригородный поезд №6745 сообщением Джанкой – Керчь отменяется на участке Багерово – Керчь (поезд следует до станции Багерово)ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. В Керчи работает оперативный штаб, задействованы все профильные министерства и ведомства.Власти Крыма и Севастополя рекомендуют жителям регионов пока воздержаться от поездок в сторону Кубани через Крымский мост. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разворачивают два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом.Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме.Из-за перекрытия Крымского моста автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следуют с опозданием. На Центральном автовокзале Симферополя стоят автобусы, которые должны были выехать на материк. В Краснодарском крае приостановили продажу автобусных билетов в Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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