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В Крыму вводят дополнительные поезда после атаки ВСУ на Крымский мост - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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В Крыму вводят дополнительные поезда после атаки ВСУ на Крымский мост
В Крыму вводят дополнительные поезда после атаки ВСУ на Крымский мост - РИА Новости Крым, 16.11.2026
В Крыму вводят дополнительные поезда после атаки ВСУ на Крымский мост
В понедельник между Таманью и Крымом запустили дополнительные восемь поездов. Об этом сообщили в Минтрансе РК. РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T19:57
2026-11-16T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник между Таманью и Крымом запустили дополнительные восемь поездов. Об этом сообщили в Минтрансе РК.Вводятся следующие поезда:- Пригородный поезд №6302 сообщением Тамань-Пассажирская – Керчь (отправление со станции Тамань-Пассажирская в 19:20);- Пригородный поезд №6304 сообщением Тамань-Пассажирская – Керчь (отправление со станции Тамань-Пассажирская в 21:15);- Пригородный поезд №6306 сообщением Тамань-Пассажирская – Керчь (отправление со станции Тамань-Пассажирская в 23:15),- Пригородный поезд №6308 сообщением Тамань-Пассажирская – Керчь (отправление со станции Тамань-Пассажирская в 23:35);- Пригородный поезд №7633 сообщением Керчь – Тамань-Пассажирская (отправление со станции Керчь в 20:20);- Пригородный поезд №7635 сообщением Керчь – Тамань-Пассажирская (отправление со станции Керчь в 22:20);- Пригородный поезд №7637 сообщением Керчь – Тамань-Пассажирская (отправление со станции Керчь в 22:35).Пригородный поезд №6745 сообщением Джанкой – Керчь отменяется на участке Багерово – Керчь (поезд следует до станции Багерово)ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. В Керчи работает оперативный штаб, задействованы все профильные министерства и ведомства.Власти Крыма и Севастополя рекомендуют жителям регионов пока воздержаться от поездок в сторону Кубани через Крымский мост. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разворачивают два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом.Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме.Из-за перекрытия Крымского моста автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следуют с опозданием. На Центральном автовокзале Симферополя стоят автобусы, которые должны были выехать на материк. В Краснодарском крае приостановили продажу автобусных билетов в Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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новости крыма, крым, новости, краснодарский край, железная дорога, крымский мост, атака всу на крымский мост
В Крыму вводят дополнительные поезда после атаки ВСУ на Крымский мост

В Крыму вводят дополнительные поезда после атаки ВСУ на Крымский мост

19:57 16.11.2026 (обновлено: 20:11 16.11.2026)
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваПоезд на Крымском мосту
Поезд на Крымском мосту
© Telegram-канал Владимира Константинова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник между Таманью и Крымом запустили дополнительные восемь поездов. Об этом сообщили в Минтрансе РК.
"16 ноября назначаются следующие поезда по маршрутам Тамань – Керчь и Керчь – Тамань", – говорится в сообщении.
Вводятся следующие поезда:
- Пригородный поезд №6302 сообщением Тамань-Пассажирская – Керчь (отправление со станции Тамань-Пассажирская в 19:20);
- Пригородный поезд №6304 сообщением Тамань-Пассажирская – Керчь (отправление со станции Тамань-Пассажирская в 21:15);
- Пригородный поезд №6306 сообщением Тамань-Пассажирская – Керчь (отправление со станции Тамань-Пассажирская в 23:15),
- Пригородный поезд №6308 сообщением Тамань-Пассажирская – Керчь (отправление со станции Тамань-Пассажирская в 23:35);
- Пригородный поезд №7633 сообщением Керчь – Тамань-Пассажирская (отправление со станции Керчь в 20:20);
- Пригородный поезд №7635 сообщением Керчь – Тамань-Пассажирская (отправление со станции Керчь в 22:20);
- Пригородный поезд №7637 сообщением Керчь – Тамань-Пассажирская (отправление со станции Керчь в 22:35).
Пригородный поезд №6745 сообщением Джанкой – Керчь отменяется на участке Багерово – Керчь (поезд следует до станции Багерово)
ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. В Керчи работает оперативный штаб, задействованы все профильные министерства и ведомства.
Власти Крыма и Севастополя рекомендуют жителям регионов пока воздержаться от поездок в сторону Кубани через Крымский мост. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разворачивают два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом.
Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме.
Из-за перекрытия Крымского моста автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следуют с опозданием. На Центральном автовокзале Симферополя стоят автобусы, которые должны были выехать на материк. В Краснодарском крае приостановили продажу автобусных билетов в Крым.
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Новости КрымаКрымНовостиКраснодарский крайЖелезная дорогаКрымский мостАтака ВСУ на Крымский мост
 
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