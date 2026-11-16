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В Крыму в трех районах не будет воды
В Крыму в трех районах не будет воды - РИА Новости Крым, 16.11.2026
В Крыму в трех районах не будет воды
На ряде улиц в Феодосии, Джанкое, а также в селе Ароматное Бахчисарайского района временно не будет воды из-за аварии на сетях. Об этом в понедельник, 16... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T09:53
2026-11-16T09:53
2026-11-16T09:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости Крым. На ряде улиц в Феодосии, Джанкое, а также в селе Ароматное Бахчисарайского района временно не будет воды из-за аварии на сетях. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщили на предприятии "Вода Крыма"."16 ноября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в Бахчисарайском и Джанкойском филиалах, а также в Феодосии на ряде улиц", - рассказали в пресс-службе госпредприятия.Так, в Феодосийском филиале до 14:00 (ориентировочно) не будет воды у абонентов, проживающих по улицам: Баранова, Гольцмановского, Вересаева, Клары Цеткин, Чкалова, Симферопольское шоссе и по переулку Боинский.Также воды не будет по улицам: Свободы, Советская №1-15, Октябрьская, пер.Димитрова, Халтурина, Разина, пер.Пролетарский, Осоавиахима, Неглинная, Назарова, Верхняя, Нахимова №4-116, пер.Нахимова, Восточная, Шмидта, пер.Шмидта, Краснобаева, пер.Циолковского, пер.Бульварный, тупик Кирпичный, Тимирязева, Борисова, Поперечная, Пименова, пер.Форштадский, пер.Потемкина, Очаковская, пер.Очаковский, Гоголя, Чехова, Сейсмическая, Митридатская, Айвазовского, пер.Айвазовского, пер.Фонтанный, пл.Фонтанная, пер.Узкий, пер.Фурманова, Адмиральский бульвар, Щорса, Желябова, 8-го Марта, Старокарантинная , Новокарантинная, Потемкинская, Рабочая, Горная, Горького, Партизанская, Еврейская, Комсомольская, Колодяжного, Панова, Виноградная."На время проведения работ организован подвоз воды. 7-30 - 8-30 - ул. Нахимова-ул. Десантников, 9-00 -10-00 - ул.Старокарантинная, 21. Уточнить актуальную информацию о ходе работ и подвозу воды можно по телефону диспетчерской +7 (979) 014-53-70", - отметили на предприятии.Также из-за ремонта на сетях не будет воды ориентировочно до полудня в селе Ароматное Бахчисарайского района, по улице Скальная.Кроме того, в Джанкое до 12:00 (ориентировочно) не будет воды по улицам Проезжая и Северная и по переулкам Свердлова, Северный, Элеваторный.Ранее ряд населенных пунктов Крыма уже оставались без воды из-за проведения работ на сетях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории запустили котельную после аварии: когда тепло придет в домаКотельные в Севастополе обеспечат резервным питаниемНовости Крыма: что происходит со светом в районах
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости Крым. На ряде улиц в Феодосии, Джанкое, а также в селе Ароматное Бахчисарайского района временно не будет воды из-за аварии на сетях. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщили на предприятии "Вода Крыма".
"16 ноября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в Бахчисарайском и Джанкойском филиалах, а также в Феодосии на ряде улиц", - рассказали в пресс-службе госпредприятия.
Так, в Феодосийском филиале до 14:00 (ориентировочно) не будет воды у абонентов, проживающих по улицам: Баранова, Гольцмановского, Вересаева, Клары Цеткин, Чкалова, Симферопольское шоссе и по переулку Боинский.
Также воды не будет по улицам: Свободы, Советская №1-15, Октябрьская, пер.Димитрова, Халтурина, Разина, пер.Пролетарский, Осоавиахима, Неглинная, Назарова, Верхняя, Нахимова №4-116, пер.Нахимова, Восточная, Шмидта, пер.Шмидта, Краснобаева, пер.Циолковского, пер.Бульварный, тупик Кирпичный, Тимирязева, Борисова, Поперечная, Пименова, пер.Форштадский, пер.Потемкина, Очаковская, пер.Очаковский, Гоголя, Чехова, Сейсмическая, Митридатская, Айвазовского, пер.Айвазовского, пер.Фонтанный, пл.Фонтанная, пер.Узкий, пер.Фурманова, Адмиральский бульвар, Щорса, Желябова, 8-го Марта, Старокарантинная , Новокарантинная, Потемкинская, Рабочая, Горная, Горького, Партизанская, Еврейская, Комсомольская, Колодяжного, Панова, Виноградная.
"На время проведения работ организован подвоз воды. 7-30 - 8-30 - ул. Нахимова-ул. Десантников, 9-00 -10-00 - ул.Старокарантинная, 21. Уточнить актуальную информацию о ходе работ и подвозу воды можно по телефону диспетчерской +7 (979) 014-53-70", - отметили на предприятии.
Также из-за ремонта на сетях не будет воды ориентировочно до полудня в селе Ароматное Бахчисарайского района, по улице Скальная.
Кроме того, в Джанкое до 12:00 (ориентировочно) не будет воды по улицам Проезжая и Северная и по переулкам Свердлова, Северный, Элеваторный.
Ранее ряд населенных пунктов Крыма уже оставались
без воды из-за проведения работ на сетях.
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