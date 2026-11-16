https://crimea.ria.ru/20261116/v-krymu-poymali-shpiona-sbu-1161076255.html

В Крыму поймали шпиона СБУ

В Крыму поймали шпиона СБУ - РИА Новости Крым, 16.11.2026

В Крыму поймали шпиона СБУ

В Крыму задержан 55-летний гражданин России и Украины, который собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о российских военных. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T10:03

2026-11-16T10:03

2026-11-16T11:07

крым

новости крыма

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

пво

задержание диверсантов и шпионов в крыму

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/03/1157357963_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_811be4bf57af437d25980bc8e454072f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму задержан 55-летний гражданин России и Украины, который собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о российских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, фигурант, уроженец Сумской области, установил контакт со службой безопасности Украины (СБУ). По заданию куратора злоумышленник собирал и передавал информацию "о местах дислокации кораблей Черноморского флота и о боевых позициях подразделений ПВО в регионе для дальнейшего использования указанных сведений противником при нанесении огневого поражения подразделениям ВС РФ".Получив российское гражданство в 2024 году, злоумышленник продолжил работать на украинские спецслужбы. Он занимался подбором мест для организации схронов, извлекал компоненты взрывных устройств из тайников, передавал их координаты противнику.При очередном изъятии компонентов самодельной бомбы из схрона в Симферопольском районе фигуранта задержали сотрудники ФСБ.Суд заключил мужчину под стражу. В отношении него возбуждены уголовные дела о госизмене, шпионаже и незаконных действиях со взрывчатыми веществами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанина будут судить за подготовку теракта в госпитале Минобороны РФСнимал антироссийский фильм: жителю Севастополя вынесли приговорЖителя Симферополя будут судить за госизмену

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), пво, задержание диверсантов и шпионов в крыму