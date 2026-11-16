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В Крыму группы в детсадах закрывают на карантин по ОРВИ - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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В Крыму группы в детсадах закрывают на карантин по ОРВИ
В Крыму группы в детсадах закрывают на карантин по ОРВИ - РИА Новости Крым, 16.11.2026
В Крыму группы в детсадах закрывают на карантин по ОРВИ
В Крыму из-за ОРВИ на карантин закрыты три группы в детских садах и один детсад полностью. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском министерстве... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T12:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму из-за ОРВИ на карантин закрыты три группы в детских садах и один детсад полностью. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском министерстве образования, науки и молодежи.Из крымских школ на сегодня полностью закрыта на карантин средняя общеобразовательная школа №29 в Симферополе.Ранее сообщалось, что у 11 учеников 29-й школы выявили пневмонию. Карантин продлится до 29 ноября. Занятия временно проводятся в дистанционном формате.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пневмония в школе №29 — не что-то из ряда вон выходящееВ России растет заболеваемость гриппомКрымчане могут успеть сделать прививку от гриппа до 1 декабря
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орви, крым, новости крыма, карантин, школа, минобраз крыма
В Крыму группы в детсадах закрывают на карантин по ОРВИ

В Крыму на карантин по ОРВИ закрывают группы в детсадах

12:08 16.11.2026 (обновлено: 13:19 16.11.2026)
 
© Пресс-служба губернатора СевастополяДетский сад
Детский сад
© Пресс-служба губернатора Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму из-за ОРВИ на карантин закрыты три группы в детских садах и один детсад полностью. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском министерстве образования, науки и молодежи.
"Закрыты на карантин три группы в детских садах Феодосии, Ленинского и Нижнегорского районов (ОРВИ). Один детский сад закрыт полностью в Бахчисарайском районе (ОРВИ)", - говорится в сообщении.
Из крымских школ на сегодня полностью закрыта на карантин средняя общеобразовательная школа №29 в Симферополе.
Ранее сообщалось, что у 11 учеников 29-й школы выявили пневмонию. Карантин продлится до 29 ноября. Занятия временно проводятся в дистанционном формате.
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