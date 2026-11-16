https://crimea.ria.ru/20261116/v-kremle-rasskazali-ob-atake-vsu-na-krymskiy-most-1161084294.html

В Кремле рассказали об атаке ВСУ на Крымский мост

В Кремле рассказали об атаке ВСУ на Крымский мост - РИА Новости Крым, 16.11.2026

В Кремле рассказали об атаке ВСУ на Крымский мост

Минтранс России сейчас оценивает повреждения Крымского моста, они незначительные. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T13:13

2026-11-16T13:13

2026-11-16T13:13

крым

новости крыма

крымский мост

атака всу на крымский мост

кремль

дмитрий песков

происшествия

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/09/0e/1131416402_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4098c2e1606b281f6d788ba4d0e8cfb6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Минтранс России сейчас оценивает повреждения Крымского моста, они незначительные. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков добавил, что российские средства ПВО продолжают весьма эффективно работать, но, к сожалению, ни одна система в мире не может на сто процентов застраховать на фоне таких массированных ударов на различные объекты.Атака ВСУ на Крымский мост 16 ноябряВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, движение транспорта по мосту закрыто ориентировочно до середины дня. Ограничения касаются автодорожной части, поезда идут через мост в штатном режиме.По данным Минтранса РФ, на объекте ведутся восстановительные работы, оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме. Пострадавших в результате атаки нет.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что сроки полного восстановления будут понятны в ближайшее время.На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разворачивают два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.Все о ситуации к этому часу - читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три задержанных из-за перекрытия Крымского моста поезда прибыли в КерчьПосле ЧП на Крымском мосту жителей полуострова просят не выезжать в сторону КубаниКрымский мост сейчас: севастопольцев призвали пока не ехать на материк

крым

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, крымский мост, атака всу на крымский мост, кремль, дмитрий песков, происшествия