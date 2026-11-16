В Кремле рассказали об атаке ВСУ на Крымский мост
Повреждения Крымского моста в результате удара ВСУ незначительные – Песков
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Минтранс России сейчас оценивает повреждения Крымского моста, они незначительные. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По мосту информация будет из Минтранса. Там сейчас, насколько я понимаю, происходит оценка незначительных повреждений", - приводит РИА Новости слова представителя Кремля.
Песков добавил, что российские средства ПВО продолжают весьма эффективно работать, но, к сожалению, ни одна система в мире не может на сто процентов застраховать на фоне таких массированных ударов на различные объекты.
"Тем не менее, эффективность очень высокая. И, конечно, речь идет о героическом труде наших ПВОшников, наших военных", - отметил пресс-секретарь российского лидера.
Атака ВСУ на Крымский мост 16 ноября
ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, движение транспорта по мосту закрыто ориентировочно до середины дня. Ограничения касаются автодорожной части, поезда идут через мост в штатном режиме.
По данным Минтранса РФ, на объекте ведутся восстановительные работы, оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме. Пострадавших в результате атаки нет.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что сроки полного восстановления будут понятны в ближайшее время.
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разворачивают два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
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