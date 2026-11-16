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Улицу в центре Симферополя перекроют для транспорта из-за ремонта
Улицу в центре Симферополя перекроют для транспорта из-за ремонта - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Улицу в центре Симферополя перекроют для транспорта из-за ремонта
В понедельник, 16 ноября, участок улицы Чехова в Симферополе перекроют для движения транспорта на восемь часов. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T07:06
2026-11-16T07:06
2026-11-16T07:06
ограничение движения
ситуация на дорогах крыма
симферополь
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник, 16 ноября, участок улицы Чехова в Симферополе перекроют для движения транспорта на восемь часов. Об этом сообщили в администрации города.Движение транспорта будет ограничено на участке от улицы Севастопольской до улицы Караимской. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов по городу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ограничение движения, симферополь, транспорт, новости крыма
Улицу в центре Симферополя перекроют для транспорта из-за ремонта
В Симферополе часть улицы Чехова перекроют для транспорта в понедельник