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Улицу в центре Симферополя перекроют для транспорта из-за ремонта - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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Улицу в центре Симферополя перекроют для транспорта из-за ремонта
Улицу в центре Симферополя перекроют для транспорта из-за ремонта - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Улицу в центре Симферополя перекроют для транспорта из-за ремонта
В понедельник, 16 ноября, участок улицы Чехова в Симферополе перекроют для движения транспорта на восемь часов. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T07:06
2026-11-16T07:06
ограничение движения
ситуация на дорогах крыма
симферополь
транспорт
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник, 16 ноября, участок улицы Чехова в Симферополе перекроют для движения транспорта на восемь часов. Об этом сообщили в администрации города.Движение транспорта будет ограничено на участке от улицы Севастопольской до улицы Караимской. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов по городу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ограничение движения, симферополь, транспорт, новости крыма
Улицу в центре Симферополя перекроют для транспорта из-за ремонта

В Симферополе часть улицы Чехова перекроют для транспорта в понедельник

07:06 16.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкДорожный знак "кирпич", запрещающий въезд любых транспортных средств, кроме маршрутных
Дорожный знак кирпич, запрещающий въезд любых транспортных средств, кроме маршрутных - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник, 16 ноября, участок улицы Чехова в Симферополе перекроют для движения транспорта на восемь часов. Об этом сообщили в администрации города.
"В связи с проведением аварийных работ на сетях технической инфраструктуры 16 ноября с 08:00 до 16:00 будет временно перекрыто движение транспорта на участке улицы Чехова", - говорится в сообщении.
Движение транспорта будет ограничено на участке от улицы Севастопольской до улицы Караимской. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов по городу.
© Администрация СимферополяВ Симферополе ограничат движение по ул. Чехова
В Симферополе ограничат движение по ул. Чехова
© Администрация Симферополя
В Симферополе ограничат движение по ул. Чехова
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Ситуация на дорогах КрымаОграничение движенияСимферопольТранспортНовости Крыма
 
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