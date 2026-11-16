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Удар по Крымскому мосту сегодня - все о ситуации к этому часу

Удар по Крымскому мосту сегодня - все о ситуации к этому часу - РИА Новости Крым, 16.11.2026

Удар по Крымскому мосту сегодня - все о ситуации к этому часу

Украинские вооруженные формирования в понедельник нанесли удар по Крымскому мосту, движение по автодорожной части транспортного перехода временно перекрыто, в... РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T10:08

2026-11-16T10:08

2026-11-16T10:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Украинские вооруженные формирования в понедельник нанесли удар по Крымскому мосту, движение по автодорожной части транспортного перехода временно перекрыто, в Керчи развернут оперативный штаб.Что известно о происшествии на эту минуту в сбойке РИА Новости Крым.Движение по Крымскому мосту было перекрыто в ночь на понедельник, в 02:22 по московскому времени. Около 4 часов утра в Крыму была объявлена беспилотная опасность. В республиканском главке МЧС России сообщили о работе ПВО на востоке полуострова.В 5:19 объявили ракетную опасность. Жителей восточных районов призвали быть особенно осторожными. Отбой ракетной опасности дали в 5:58.Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб. По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, в работу включены все профильные крымские министерства.Сведения о паромном сообщении между Крымом и портом "Кавказ" можно узнать, позвонив по номеру Министерства транспорта Республики Крым: +7-979-020-35-62.Оператор железнодорожных перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" сообщил, что по состоянию на 9:00 движение по железнодорожной части Крымского моста возобновлено. В связи с ночным перекрытием объекта в пути задерживаются четыре поезда "Таврия": Санкт-Петербург – Керчь, Адлер – Керчь и два поезда Москва – Керчь. Время опоздания составляет от 2 до 4,5 часов.Информации о пострадавших в результате атаки на мост пока не поступало.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, срочные новости крыма, крымский мост, происшествия, атака всу на крымский мост, поезд "таврия"