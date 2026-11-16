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Удар по Крымскому мосту сегодня - все о ситуации к этому часу
Удар по Крымскому мосту сегодня - все о ситуации к этому часу - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Удар по Крымскому мосту сегодня - все о ситуации к этому часу
Украинские вооруженные формирования в понедельник нанесли удар по Крымскому мосту, движение по автодорожной части транспортного перехода временно перекрыто, в... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T10:08
2026-11-16T10:08
2026-11-16T10:08
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атака всу на крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Украинские вооруженные формирования в понедельник нанесли удар по Крымскому мосту, движение по автодорожной части транспортного перехода временно перекрыто, в Керчи развернут оперативный штаб.Что известно о происшествии на эту минуту в сбойке РИА Новости Крым.Движение по Крымскому мосту было перекрыто в ночь на понедельник, в 02:22 по московскому времени. Около 4 часов утра в Крыму была объявлена беспилотная опасность. В республиканском главке МЧС России сообщили о работе ПВО на востоке полуострова.В 5:19 объявили ракетную опасность. Жителей восточных районов призвали быть особенно осторожными. Отбой ракетной опасности дали в 5:58.Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб. По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, в работу включены все профильные крымские министерства.Сведения о паромном сообщении между Крымом и портом "Кавказ" можно узнать, позвонив по номеру Министерства транспорта Республики Крым: +7-979-020-35-62.Оператор железнодорожных перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" сообщил, что по состоянию на 9:00 движение по железнодорожной части Крымского моста возобновлено. В связи с ночным перекрытием объекта в пути задерживаются четыре поезда "Таврия": Санкт-Петербург – Керчь, Адлер – Керчь и два поезда Москва – Керчь. Время опоздания составляет от 2 до 4,5 часов.Информации о пострадавших в результате атаки на мост пока не поступало.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, срочные новости крыма, крымский мост, происшествия, атака всу на крымский мост, поезд "таврия"
Удар по Крымскому мосту сегодня - все о ситуации к этому часу
Удар по Крымскому мосту - что происходит на стратегическом объекте после атаки ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Украинские вооруженные формирования в понедельник нанесли удар по Крымскому мосту, движение по автодорожной части транспортного перехода временно перекрыто, в Керчи развернут оперативный штаб.
Что известно о происшествии
на эту минуту в сбойке РИА Новости Крым.
Движение по Крымскому мосту было перекрыто
в ночь на понедельник, в 02:22 по московскому времени. Около 4 часов утра в Крыму была объявлена беспилотная опасность. В республиканском главке МЧС России сообщили о работе ПВО на востоке полуострова.
В 5:19 объявили ракетную опасность. Жителей восточных районов призвали быть особенно осторожными. Отбой ракетной опасности дали в 5:58.
Утром глава республики Сергей Аксенов сообщил
о том, что враг нанес удар по Крымскому мосту. В связи с этим, по его словам, движение транспорта по переходу будет ограничено ориентировочно до середины дня.
Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб. По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, в работу включены все профильные крымские министерства.
Сведения о паромном сообщении между Крымом и портом "Кавказ" можно узнать, позвонив по номеру Министерства транспорта Республики Крым: +7-979-020-35-62.
Оператор железнодорожных перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" сообщил, что по состоянию на 9:00 движение по железнодорожной части Крымского моста возобновлено. В связи с ночным перекрытием объекта в пути задерживаются четыре поезда "Таврия"
: Санкт-Петербург – Керчь, Адлер – Керчь и два поезда Москва – Керчь. Время опоздания составляет от 2 до 4,5 часов.
Информации о пострадавших в результате атаки на мост пока не поступало.
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