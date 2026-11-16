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Удар по Крымскому мосту: что известно о ЧП к этой минуте - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20261116/udar-po-krymskomu-mostu-chto-izvestno-o-chp-k-etoy-minute-1161092557.html
Удар по Крымскому мосту: что известно о ЧП к этой минуте
Удар по Крымскому мосту: что известно о ЧП к этой минуте - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Удар по Крымскому мосту: что известно о ЧП к этой минуте
На Крымском мосту продолжается оценка повреждений после атаки ВСУ. Конкретные сроки возобновления движения пока не называются. Со стороны Кубани развернуты два... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T14:19
2026-11-16T14:19
ситуация на дорогах крыма
крым
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логистика
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжается оценка повреждений после атаки ВСУ. Конкретные сроки возобновления движения пока не называются. Со стороны Кубани развернуты два пункта обогрева для водителей и пассажиров, ожидающих проезда.Что известно о ЧП на Крымском мосту к этому часу – в материале РИА Новости Крым.ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, движение транспорта по мосту закрыто ориентировочно до середины дня. Ограничения касаются автодорожной части, поезда идут через мост в штатном режиме. В Керчи работает оперативный штаб, задействованы все профильные министерства и ведомства.В Минтрансе РФ заявили, что на объекте ведутся восстановительные работы, оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме. Пострадавших в результате атаки нет.Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что сроки полного восстановления будут понятны в ближайшее время. Он отметил, что опыт и все необходимые ресурсы для решения этой задачи имеются.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь рассказал, что специалисты Минтранса оценивают повреждения объекта, которые, по словам представителя Кремля, незначительны.Власти Крыма и Севастополя рекомендуют жителям этих регионов пока воздержаться от поездок в сторону Кубани через Крымский мост.На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разворачивают два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.Председатель парламента Крыма Владимир Константинов, комментируя ситуацию, констатировал, что киевскому режим "не дает покоя" Крымский мост, который является не только стратегическим объектом, но и символом неразрывной связи полуострова с остальной Россией.По мнению политика, удар по мосту – это еще и реакция киевского режима, который не может предъявить никаких аргументов, кроме разрушения, на предстоящую встречу лидеров России, Китая и США в ШэньчжэнеСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три задержанных из-за перекрытия Крымского моста поезда прибыли в КерчьНа подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани разворачивают пункты обогрева Крымский мост: при ударе ВСУ пострадавших нет, ведутся восстановительные работы
https://crimea.ria.ru/20261116/vsu-atakovali-krymskoy-most---chto-izvestno-1161074850.html
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крым, новости крыма, крымский мост, атака всу на крымский мост, логистика, транспорт
Удар по Крымскому мосту: что известно о ЧП к этой минуте

Удар по Крымскому мосту - что известно о ЧП к этой минуте

14:19 16.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжается оценка повреждений после атаки ВСУ. Конкретные сроки возобновления движения пока не называются. Со стороны Кубани развернуты два пункта обогрева для водителей и пассажиров, ожидающих проезда.
Что известно о ЧП на Крымском мосту к этому часу – в материале РИА Новости Крым.
ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, движение транспорта по мосту закрыто ориентировочно до середины дня. Ограничения касаются автодорожной части, поезда идут через мост в штатном режиме. В Керчи работает оперативный штаб, задействованы все профильные министерства и ведомства.
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
09:20Ситуация на дорогах Крыма
ВСУ атаковали Крымский мост - что известно
В Минтрансе РФ заявили, что на объекте ведутся восстановительные работы, оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме. Пострадавших в результате атаки нет.
Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что сроки полного восстановления будут понятны в ближайшее время. Он отметил, что опыт и все необходимые ресурсы для решения этой задачи имеются.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь рассказал, что специалисты Минтранса оценивают повреждения объекта, которые, по словам представителя Кремля, незначительны.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
13:13
В Кремле рассказали об атаке ВСУ на Крымский мост
Власти Крыма и Севастополя рекомендуют жителям этих регионов пока воздержаться от поездок в сторону Кубани через Крымский мост.
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разворачивают два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Председатель парламента Крыма Владимир Константинов, комментируя ситуацию, констатировал, что киевскому режим "не дает покоя" Крымский мост, который является не только стратегическим объектом, но и символом неразрывной связи полуострова с остальной Россией.
По мнению политика, удар по мосту – это еще и реакция киевского режима, который не может предъявить никаких аргументов, кроме разрушения, на предстоящую встречу лидеров России, Китая и США в Шэньчжэне
"Они вообще не способны созидать — только разрушать. Но — обломают они зубы! А мы — будем любоваться новоприобретенным символом Крыма и путешествовать по нему на материк. Никто у нас этого права забрать не сможет", - подчеркнул Константинов.
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На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани разворачивают пункты обогрева
Крымский мост: при ударе ВСУ пострадавших нет, ведутся восстановительные работы
 
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14:47Когда восстановят стабильное электроснабжение в Севастополе
14:35Экс-министр печати РФ Михаил Полторанин умер на 87-м году жизни
14:19Удар по Крымскому мосту: что известно о ЧП к этой минуте
13:57За поврежденные ВСУ машины жители Запорожской области получат компенсацию
13:37ВСУ забросали взрывчаткой центр Рыльска: сгорели дом и админздание
13:21Наступление продолжается: что происходит на фронтах СВО
13:13В Кремле рассказали об атаке ВСУ на Крымский мост
13:05Ограничения потребления: где еще отключили свет в Крыму
12:42Три задержанных из-за перекрытия Крымского моста поезда прибыли в Керчь
12:30Атака на Крымский мост: эксперты оценивают повреждения
12:23Российские военные сбили 4 крылатые ракеты "Фламинго"
12:08В Крыму группы в детсадах закрывают на карантин по ОРВИ
11:50На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани разворачивают пункты обогрева
11:43Дополнительные ограничения по свету в Крыму: обесточены еще три села
11:24Большой обмен пленными готовится между Россией и Украиной – Лантратова
11:15После ЧП на Крымском мосту жителей полуострова просят не выезжать в сторону Кубани
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