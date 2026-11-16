Удар по Крымскому мосту: что известно о ЧП к этой минуте
Удар по Крымскому мосту - что известно о ЧП к этой минуте
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжается оценка повреждений после атаки ВСУ. Конкретные сроки возобновления движения пока не называются. Со стороны Кубани развернуты два пункта обогрева для водителей и пассажиров, ожидающих проезда.
Что известно о ЧП на Крымском мосту к этому часу – в материале РИА Новости Крым.
ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, движение транспорта по мосту закрыто ориентировочно до середины дня. Ограничения касаются автодорожной части, поезда идут через мост в штатном режиме. В Керчи работает оперативный штаб, задействованы все профильные министерства и ведомства.
В Минтрансе РФ заявили, что на объекте ведутся восстановительные работы, оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме. Пострадавших в результате атаки нет.
Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что сроки полного восстановления будут понятны в ближайшее время. Он отметил, что опыт и все необходимые ресурсы для решения этой задачи имеются.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь рассказал, что специалисты Минтранса оценивают повреждения объекта, которые, по словам представителя Кремля, незначительны.
Власти Крыма и Севастополя рекомендуют жителям этих регионов пока воздержаться от поездок в сторону Кубани через Крымский мост.
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разворачивают два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Председатель парламента Крыма Владимир Константинов, комментируя ситуацию, констатировал, что киевскому режим "не дает покоя" Крымский мост, который является не только стратегическим объектом, но и символом неразрывной связи полуострова с остальной Россией.
По мнению политика, удар по мосту – это еще и реакция киевского режима, который не может предъявить никаких аргументов, кроме разрушения, на предстоящую встречу лидеров России, Китая и США в Шэньчжэне
"Они вообще не способны созидать — только разрушать. Но — обломают они зубы! А мы — будем любоваться новоприобретенным символом Крыма и путешествовать по нему на материк. Никто у нас этого права забрать не сможет", - подчеркнул Константинов.
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