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Удар по Крымскому мосту: что известно о ЧП к этой минуте

Удар по Крымскому мосту: что известно о ЧП к этой минуте - РИА Новости Крым, 16.11.2026

Удар по Крымскому мосту: что известно о ЧП к этой минуте

На Крымском мосту продолжается оценка повреждений после атаки ВСУ. Конкретные сроки возобновления движения пока не называются. Со стороны Кубани развернуты два... РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T14:19

2026-11-16T14:19

2026-11-16T14:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжается оценка повреждений после атаки ВСУ. Конкретные сроки возобновления движения пока не называются. Со стороны Кубани развернуты два пункта обогрева для водителей и пассажиров, ожидающих проезда.Что известно о ЧП на Крымском мосту к этому часу – в материале РИА Новости Крым.ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, движение транспорта по мосту закрыто ориентировочно до середины дня. Ограничения касаются автодорожной части, поезда идут через мост в штатном режиме. В Керчи работает оперативный штаб, задействованы все профильные министерства и ведомства.В Минтрансе РФ заявили, что на объекте ведутся восстановительные работы, оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме. Пострадавших в результате атаки нет.Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что сроки полного восстановления будут понятны в ближайшее время. Он отметил, что опыт и все необходимые ресурсы для решения этой задачи имеются.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь рассказал, что специалисты Минтранса оценивают повреждения объекта, которые, по словам представителя Кремля, незначительны.Власти Крыма и Севастополя рекомендуют жителям этих регионов пока воздержаться от поездок в сторону Кубани через Крымский мост.На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разворачивают два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.Председатель парламента Крыма Владимир Константинов, комментируя ситуацию, констатировал, что киевскому режим "не дает покоя" Крымский мост, который является не только стратегическим объектом, но и символом неразрывной связи полуострова с остальной Россией.По мнению политика, удар по мосту – это еще и реакция киевского режима, который не может предъявить никаких аргументов, кроме разрушения, на предстоящую встречу лидеров России, Китая и США в ШэньчжэнеСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три задержанных из-за перекрытия Крымского моста поезда прибыли в КерчьНа подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани разворачивают пункты обогрева Крымский мост: при ударе ВСУ пострадавших нет, ведутся восстановительные работы

https://crimea.ria.ru/20261116/vsu-atakovali-krymskoy-most---chto-izvestno-1161074850.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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