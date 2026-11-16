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Три задержанных из-за перекрытия Крымского моста поезда прибыли в Керчь - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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Три задержанных из-за перекрытия Крымского моста поезда прибыли в Керчь
Три задержанных из-за перекрытия Крымского моста поезда прибыли в Керчь - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Три задержанных из-за перекрытия Крымского моста поезда прибыли в Керчь
Три из четырех пассажирских поездов "Таврия", которые утром в понедельник, 16 ноября, задерживались по пути в Крым из-за перекрытия движения по Крымскому мосту, РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T12:42
2026-11-16T12:42
атака всу на крымский мост
гранд сервис экспресс
поезд
поезд "таврия"
логистика
железная дорога
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Три из четырех пассажирских поездов "Таврия", которые утром в понедельник, 16 ноября, задерживались по пути в Крым из-за перекрытия движения по Крымскому мосту, уже прибыли на полуостров. Об этом РИА Новости Крым сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Там уточнили, что ожидается прибытие поезда №27/28 Москва – Керчь отправлением 15 ноября.Крымский мост перекрыли в 02:22 в понедельник, 16 ноября. До этого на территории республики объявлялась беспилотная и ракетная опасности. Четыре следующих в Крым поезда следовали с опозданием, время задержки составляло от 2 часов до 4,5 часа. Южной транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров в связи с задержками поездов.На данный момент мостовой переход для автомобильного транспорта по-прежнему закрыт, железнодорожное движение по мосту открыто.Все о ситуации к этому часу - читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Крымский мост: эксперты оценивают поврежденияНа подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани разворачивают пункты обогреваПосле ЧП на Крымском мосту жителей полуострова просят не выезжать в сторону Кубани
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4.7
96
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атака всу на крымский мост, гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", логистика, железная дорога, крымский мост
Три задержанных из-за перекрытия Крымского моста поезда прибыли в Керчь

В Керчь прибыли три из четырех задержанных из-за перекрытия Крымского моста поезда

12:42 16.11.2026
 
© Глава администрации Керчи в МАКСЖелезнодорожный вокзал "Керчь-Южная"
Железнодорожный вокзал Керчь-Южная
© Глава администрации Керчи в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Три из четырех пассажирских поездов "Таврия", которые утром в понедельник, 16 ноября, задерживались по пути в Крым из-за перекрытия движения по Крымскому мосту, уже прибыли на полуостров. Об этом РИА Новости Крым сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
"На данный момент три поезда уже прибыли в Керчь. Они все по очереди прошли. И в ближайшее время должен четвертый прибыть", - рассказали в компании.
Там уточнили, что ожидается прибытие поезда №27/28 Москва – Керчь отправлением 15 ноября.
Крымский мост перекрыли в 02:22 в понедельник, 16 ноября. До этого на территории республики объявлялась беспилотная и ракетная опасности. Четыре следующих в Крым поезда следовали с опозданием, время задержки составляло от 2 часов до 4,5 часа. Южной транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров в связи с задержками поездов.
На данный момент мостовой переход для автомобильного транспорта по-прежнему закрыт, железнодорожное движение по мосту открыто.
Все о ситуации к этому часу - читайте здесь.
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Атака ВСУ на Крымский мостГранд Сервис ЭкспрессПоездПоезд "Таврия"ЛогистикаЖелезная дорогаКрымский мост
 
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