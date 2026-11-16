https://crimea.ria.ru/20261116/tri-zaderzhannykh-iz-za-perekrytiya-krymskogo-mosta-poezda-pribyli-v-kerch-1161082944.html

Три задержанных из-за перекрытия Крымского моста поезда прибыли в Керчь

Три задержанных из-за перекрытия Крымского моста поезда прибыли в Керчь - РИА Новости Крым, 16.11.2026

Три задержанных из-за перекрытия Крымского моста поезда прибыли в Керчь

Три из четырех пассажирских поездов "Таврия", которые утром в понедельник, 16 ноября, задерживались по пути в Крым из-за перекрытия движения по Крымскому мосту, РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T12:42

2026-11-16T12:42

2026-11-16T12:42

атака всу на крымский мост

гранд сервис экспресс

поезд

поезд "таврия"

логистика

железная дорога

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Три из четырех пассажирских поездов "Таврия", которые утром в понедельник, 16 ноября, задерживались по пути в Крым из-за перекрытия движения по Крымскому мосту, уже прибыли на полуостров. Об этом РИА Новости Крым сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Там уточнили, что ожидается прибытие поезда №27/28 Москва – Керчь отправлением 15 ноября.Крымский мост перекрыли в 02:22 в понедельник, 16 ноября. До этого на территории республики объявлялась беспилотная и ракетная опасности. Четыре следующих в Крым поезда следовали с опозданием, время задержки составляло от 2 часов до 4,5 часа. Южной транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров в связи с задержками поездов.На данный момент мостовой переход для автомобильного транспорта по-прежнему закрыт, железнодорожное движение по мосту открыто.Все о ситуации к этому часу - читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Крымский мост: эксперты оценивают поврежденияНа подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани разворачивают пункты обогреваПосле ЧП на Крымском мосту жителей полуострова просят не выезжать в сторону Кубани

крымский мост

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака всу на крымский мост, гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", логистика, железная дорога, крымский мост