https://crimea.ria.ru/20261116/tri-cheloveka-postradali-pri-atake-na-avtobus-v-zaporozhskoy-oblasti-1161078066.html

Три человека пострадали при атаке на автобус в Запорожской области

Три человека пострадали при атаке на автобус в Запорожской области - РИА Новости Крым, 16.11.2026

Три человека пострадали при атаке на автобус в Запорожской области

ВСУ атаковали автобус с пассажирами в Запорожской области. Водитель и двое пассажиров госпитализированы, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем... РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T10:52

2026-11-16T10:52

2026-11-16T10:52

запорожская область

новости сво

автобус

атаки всу

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали автобус с пассажирами в Запорожской области. Водитель и двое пассажиров госпитализированы, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале в МАКС.Балицкий уточнил, что в автобусе в момент атаки находились водитель и два пассажира, они доставлены в больницу. На месте работают оперативные службы.Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны в течение ночи сбили над регионами России 1336 беспилотников ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака БПЛА на Кубань: трое пострадавших и пожар на предприятииВСУ атаковали Ростовскую область: ранены люди и горят предприятияНад Москвой и областью уничтожили около 600 беспилотников

запорожская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, новости сво, автобус, атаки всу, евгений балицкий