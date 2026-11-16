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Три человека пострадали при атаке на автобус в Запорожской области
Три человека пострадали при атаке на автобус в Запорожской области - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Три человека пострадали при атаке на автобус в Запорожской области
ВСУ атаковали автобус с пассажирами в Запорожской области. Водитель и двое пассажиров госпитализированы, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T10:52
2026-11-16T10:52
2026-11-16T10:52
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали автобус с пассажирами в Запорожской области. Водитель и двое пассажиров госпитализированы, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале в МАКС.Балицкий уточнил, что в автобусе в момент атаки находились водитель и два пассажира, они доставлены в больницу. На месте работают оперативные службы.Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны в течение ночи сбили над регионами России 1336 беспилотников ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака БПЛА на Кубань: трое пострадавших и пожар на предприятииВСУ атаковали Ростовскую область: ранены люди и горят предприятияНад Москвой и областью уничтожили около 600 беспилотников
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запорожская область, новости сво, автобус, атаки всу, евгений балицкий
Три человека пострадали при атаке на автобус в Запорожской области
Три человека пострадали при атаке ВСУ на автобус в Запорожской области