https://crimea.ria.ru/20261116/teplo-i-solntse-vozraschayutsya-v-krym-prognoz-pogody-na-ponedelnik-1161044739.html

Тепло и солнце возращаются в Крым: прогноз погоды на понедельник

Тепло и солнце возращаются в Крым: прогноз погоды на понедельник - РИА Новости Крым, 16.11.2026

Тепло и солнце возращаются в Крым: прогноз погоды на понедельник

В понедельник в Крыму погоду определит область повышенного давления. Осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T00:01

2026-11-16T00:01

2026-11-16T00:01

погода

погода в крыму

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму погоду определит область повышенного давления. Осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около 0; днем +9...+11.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +9...+11.На побережье переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии в темное время суток составит +2...4, в дневные часы поднимется до +12 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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