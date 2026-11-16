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Тепло и солнце возращаются в Крым: прогноз погоды на понедельник
Тепло и солнце возращаются в Крым: прогноз погоды на понедельник - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Тепло и солнце возращаются в Крым: прогноз погоды на понедельник
В понедельник в Крыму погоду определит область повышенного давления. Осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T00:01
2026-11-16T00:01
2026-11-16T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму погоду определит область повышенного давления. Осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около 0; днем +9...+11.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +9...+11.На побережье переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии в темное время суток составит +2...4, в дневные часы поднимется до +12 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия
Тепло и солнце возращаются в Крым: прогноз погоды на понедельник
Погода в КРыму в понедельник
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму погоду определит область повышенного давления. Осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4, в горах -2…-4; днем +8…+13, в горах +4…+7", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около 0; днем +9...+11.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +9...+11.
На побережье переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии в темное время суток составит +2...4, в дневные часы поднимется до +12 градусов.
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