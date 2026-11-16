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Тепло и солнце возращаются в Крым: прогноз погоды на понедельник - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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Тепло и солнце возращаются в Крым: прогноз погоды на понедельник
Тепло и солнце возращаются в Крым: прогноз погоды на понедельник - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Тепло и солнце возращаются в Крым: прогноз погоды на понедельник
В понедельник в Крыму погоду определит область повышенного давления. Осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T00:01
2026-11-16T00:01
погода
погода в крыму
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму погоду определит область повышенного давления. Осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около 0; днем +9...+11.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +9...+11.На побережье переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии в темное время суток составит +2...4, в дневные часы поднимется до +12 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия
Тепло и солнце возращаются в Крым: прогноз погоды на понедельник

Погода в КРыму в понедельник

00:01 16.11.2026
 
© РИА Новости КрымВид на Чатыр-Даг
Вид на Чатыр-Даг - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму погоду определит область повышенного давления. Осадков не ожидается. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4, в горах -2…-4; днем +8…+13, в горах +4…+7", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около 0; днем +9...+11.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +9...+11.
На побережье переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии в темное время суток составит +2...4, в дневные часы поднимется до +12 градусов.
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ПогодаПогода в КрымуКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и солнце возращаются в Крым: прогноз погоды на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 16 ноября
22:27Под Севастополем без света остались три населенных пункта
21:35Атаки ВСУ на регионы России и высадка военных ЕС на танкер Midag - главное
21:22Крым - лидер в России по посевам кориандра
21:17Молодежная сборная России не будет участвовать на ЧМ в Канаде
21:02Если не работает светофор – как регулируют движение на перекрестках Крыма
20:55Осознанный патриотизм: как воспитывают молодежь в Крыму
20:33В воскресенье вечером в Севастополе будет громко
20:26Еще 230 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ
20:14Появились кадры спасения жителей Константиновки 1:23
19:51Новинка интерьера или скрытая опасность - как использовать биокамин
19:39Эстония планирует закрыть все погранпереходы с Россией с 1 декабря
19:32Три в одном: в Севастополе разрабатывают уникальный препарат для лечения рака
19:10В Крыму введены ограничения подачи электроэнергии: света не будет от 3 до 6 часов
18:45Солнечную погоду сменят ливни: метеопрогноз на неделю в Крыму
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18:23Армия России поразила логистический центр в Запорожье
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