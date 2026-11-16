https://crimea.ria.ru/20261116/soyuz-rossii-i-belorussii-yavlyaetsya--primerom-obedineniya-dlya-vsego-mira--mnenie-1160976265.html
Союз России и Белоруссии является примером объединения для всего мира – мнение
Союз России и Белоруссии является примером объединения для всего мира – мнение - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Союз России и Белоруссии является примером объединения для всего мира – мнение
Союзное государство (надгосударственное образование России и Белоруссии) является уникальным форматом объединения стран, который демонстрирует всему миру их... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T06:02
2026-11-16T06:02
2026-11-16T06:02
владимир шаповалов
политика
россия
белоруссия
союзное государство
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Союзное государство (надгосударственное образование России и Белоруссии) является уникальным форматом объединения стран, который демонстрирует всему миру их близкие отношения и является примером того, насколько высоко может быть поднята планка сотрудничества. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов, отметив, что ничего подобного нет в Европе, хотя объединившиеся там страны и называют себя Европейским союзом.По словам Шаповалова, у России много друзей и союзников, но Республика Беларусь самая близкая и родная страна. И те отношения, которые существуют между Российской Федерацией и Белоруссией, в том числе с формально-правовой точки зрения, можно назвать уникальными и, более того – образцовыми, считает эксперт.Если ориентироваться на такой высокий уровень межгосударственных отношений, выстроенных ради блага участников надгосударственного образования, то можно сказать, что, хотя на западе континента, в Европе, и существует объединение, называющее себя союзом, по сути, оно таковым не является, добавил эксперт."Торгует воздухом": что задумал Мадьяр в отношениях Венгрии и РоссииПо словам эксперта, такое положение дел ярко демонстрирует, что союз с Россией не просто возможен – он надежен, выгоден и перспективен. И пойти этим путем могла и Украина, и другие бывшие республики СССР, но они выбрали другой – в ущерб себе, добавил Шаповалов.В отличие от Украины и прибалтийских стран-соседей сегодня Белоруссия обладает не только мощным экономическим, но и военным и военно-стратегическим потенциалом, который в Европе пока напрасно недооценивают, тогда как в США силу и возможности Минска в союзе с Москвой уже отлично понимают, добавил эксперт."И не дай бог европейцам испытать его (военный потенциал Белоруссии – ред.) на себе. Я имею в виду даже не какие-то мифические государства, как Латвия, Литва и Эстония, но и обладающее вполне имперскими амбициями, такое как Польша", – сказал Шаповалов."Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии – видео Он отметил, что американский президент Дональд Трамп все это понимает. И в отличие от европейских поджигателей войны, администрация Трампа выстроила очень прагматичные отношения с Беларусью. "И мы видим, что эти отношения развиваются более чем положительно", – добавил политолог.При этом эксперт подчеркнул, что речь идет о совершенно отдельном треке: есть отношения российско-американские, а есть белорусско-американские и белорусско-европейские, хотя мы и называем Западом и Европу, и Соединенных Штаты вместе, а Россию и Белоруссию видим Союзным государством.По мнению Шаповалова, для понимания, почему все сложилось так, а не иначе, очень важно отмечать такой аспект, как консолидированное общество, которым Белоруссия, как и Россия, может гордиться."И значимую роль в этом играет политика государства, направленная на общественную солидарность, на то, чтобы разрешать те или иные социальные вопросы, проблемы, которые существуют. Консолидация общества, консенсус общественный – очень серьезная сила", – заключил эксперт.Когда заработает объединенный рынок электроэнергии России и Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко утром во вторник, 10 ноября, прибыл с рабочим визитом в Москву. Вечером лидеры двух стран провели встречу в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. 11 ноября состоялось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ с участием лидера Беларуси.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин встретился с Лукашенко Путин заявил об удивительном объеме товарооборота с Белоруссией Когда закончится конфликт на Украине – прогноз Лукашенко
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владимир шаповалов, политика, россия, белоруссия, союзное государство, мнения
Союз России и Белоруссии является примером объединения для всего мира – мнение
Союз РФ и Белоруссии является уникальным форматом и примером для Европы и мира – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым
. Союзное государство (надгосударственное образование России и Белоруссии) является уникальным форматом объединения стран, который демонстрирует всему миру их близкие отношения и является примером того, насколько высоко может быть поднята планка сотрудничества. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов, отметив, что ничего подобного нет в Европе, хотя объединившиеся там страны и называют себя Европейским союзом.
По словам Шаповалова, у России много друзей и союзников, но Республика Беларусь самая близкая и родная страна. И те отношения, которые существуют между Российской Федерацией и Белоруссией, в том числе с формально-правовой точки зрения, можно назвать уникальными и, более того – образцовыми, считает эксперт.
"Союзное государство России и Беларуси – это уникальный формат, который демонстрирует всему миру не просто наши тесные близкие и отношения, кооперацию и сотрудничество, но и задает какую-то очень высокую планку", – сказал Шаповалов.
Если ориентироваться на такой высокий уровень межгосударственных отношений, выстроенных ради блага участников надгосударственного образования, то можно сказать, что, хотя на западе континента, в Европе, и существует объединение, называющее себя союзом, по сути, оно таковым не является, добавил эксперт.
"Подобного в Евросоюзе, например, нет.... Там идут постоянные склоки, постоянное выяснение отношений, давление одних по отношению к другим. Одна история с Орбаном (Виктор, экс-премьер Венгрии – ред.) чего стоит. Мы видим, какой раздрай и хаос сейчас творится во всех европейских странах. Ничего подобного нет в Республике Беларусь, как и в России", – сказал Шаповалов.
По словам эксперта, такое положение дел ярко демонстрирует, что союз с Россией не просто возможен – он надежен, выгоден и перспективен. И пойти этим путем могла и Украина, и другие бывшие республики СССР, но они выбрали другой – в ущерб себе, добавил Шаповалов.
"Казалось бы, две страны соседние, два славянских государства – Беларусь и Украина. Причем Украина значительно больше и обладала существенно большим экономическим потенциалом в советское время. Но она еще до конфликта (с РФ – ред.) – самое бедное и коррумпированное государство Европы, и Украина уже продала все, что еще оставалось, Западу. А Белоруссия все сохранила и приумножила. То есть, мы видим совершенно разные траектории развития", – сказал политолог.
В отличие от Украины и прибалтийских стран-соседей сегодня Белоруссия обладает не только мощным экономическим, но и военным и военно-стратегическим потенциалом, который в Европе пока напрасно недооценивают, тогда как в США силу и возможности Минска в союзе с Москвой уже отлично понимают, добавил эксперт.
"И не дай бог европейцам испытать его (военный потенциал Белоруссии – ред.) на себе. Я имею в виду даже не какие-то мифические государства, как Латвия, Литва и Эстония, но и обладающее вполне имперскими амбициями, такое как Польша", – сказал Шаповалов.
Он отметил, что американский президент Дональд Трамп все это понимает. И в отличие от европейских поджигателей войны, администрация Трампа выстроила очень прагматичные отношения с Беларусью.
"И мы видим, что эти отношения развиваются более чем положительно", – добавил политолог.
При этом эксперт подчеркнул, что речь идет о совершенно отдельном треке: есть отношения российско-американские, а есть белорусско-американские и белорусско-европейские, хотя мы и называем Западом и Европу, и Соединенных Штаты вместе, а Россию и Белоруссию видим Союзным государством.
По мнению Шаповалова, для понимания, почему все сложилось так, а не иначе, очень важно отмечать такой аспект, как консолидированное общество, которым Белоруссия, как и Россия, может гордиться.
"И значимую роль в этом играет политика государства, направленная на общественную солидарность, на то, чтобы разрешать те или иные социальные вопросы, проблемы, которые существуют. Консолидация общества, консенсус общественный – очень серьезная сила", – заключил эксперт.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко утром во вторник, 10 ноября, прибыл
с рабочим визитом в Москву. Вечером лидеры двух стран провели встречу в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. 11 ноября состоялось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ с участием лидера Беларуси.
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