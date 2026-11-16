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Севастополь вернулся на график подачи света "2 через 6"

Севастополь вернулся на график подачи света "2 через 6" - РИА Новости Крым, 16.11.2026

Севастополь вернулся на график подачи света "2 через 6"

В Севастополе утром в понедельник снова действует график подачи электроэнергии "2 через 6 часов", сообщает предприятие "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T08:30

2026-11-16T08:30

2026-11-16T08:30

севастополь

севастопольэнерго

новости севастополя

отключение электроэнергии в крыму

энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в понедельник снова действует график подачи электроэнергии "2 через 6 часов", сообщает предприятие "Севастопольэнерго".Ранее сообщалось, что в Севастополе удалось нормализовать энергоснабжение всех потребителей - в городе с 13 ноября не вводился режим ограничения мощности. В воскресенье свет подавался по графику "3 через 3".Как уточнили в "Севастопольэнерго", до 10:00 будет включена 2-я очередь, остальные очереди частично отключены.C 10:00 до 12:00 электроэнергия будет у 3-й очереди, остальные частично отключены.C 12:00 до 14:00 свет дадут 4-й очереди, остальные очереди частично без электричества.На предприятии подчеркнули, что график является примерным ориентиром."Обстановка в энергосистеме Крыма остается нестабильной. Энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации и команд диспетчера ЧРДУ. При необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения", - пояснили в "Севастопольэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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