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Севастополь вернулся на график подачи света "2 через 6" - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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Севастополь вернулся на график подачи света "2 через 6"
Севастополь вернулся на график подачи света "2 через 6" - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Севастополь вернулся на график подачи света "2 через 6"
В Севастополе утром в понедельник снова действует график подачи электроэнергии "2 через 6 часов", сообщает предприятие "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T08:30
2026-11-16T08:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в понедельник снова действует график подачи электроэнергии "2 через 6 часов", сообщает предприятие "Севастопольэнерго".Ранее сообщалось, что в Севастополе удалось нормализовать энергоснабжение всех потребителей - в городе с 13 ноября не вводился режим ограничения мощности. В воскресенье свет подавался по графику "3 через 3".Как уточнили в "Севастопольэнерго", до 10:00 будет включена 2-я очередь, остальные очереди частично отключены.C 10:00 до 12:00 электроэнергия будет у 3-й очереди, остальные частично отключены.C 12:00 до 14:00 свет дадут 4-й очереди, остальные очереди частично без электричества.На предприятии подчеркнули, что график является примерным ориентиром."Обстановка в энергосистеме Крыма остается нестабильной. Энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации и команд диспетчера ЧРДУ. При необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения", - пояснили в "Севастопольэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Севастополь вернулся на график подачи света "2 через 6"

В Севастополе вернулись к графику подачи электроэнергии "2 через 6 часов"

08:30 16.11.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт электросетей
Ремонт электросетей
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в понедельник снова действует график подачи электроэнергии "2 через 6 часов", сообщает предприятие "Севастопольэнерго".
Ранее сообщалось, что в Севастополе удалось нормализовать энергоснабжение всех потребителей - в городе с 13 ноября не вводился режим ограничения мощности. В воскресенье свет подавался по графику "3 через 3".
"По команде диспетчера ЧРДУ в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения… Следуем графику "2 через 6", - говорится в сообщении.
Как уточнили в "Севастопольэнерго", до 10:00 будет включена 2-я очередь, остальные очереди частично отключены.
C 10:00 до 12:00 электроэнергия будет у 3-й очереди, остальные частично отключены.
C 12:00 до 14:00 свет дадут 4-й очереди, остальные очереди частично без электричества.
На предприятии подчеркнули, что график является примерным ориентиром.
"Обстановка в энергосистеме Крыма остается нестабильной. Энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации и команд диспетчера ЧРДУ. При необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения", - пояснили в "Севастопольэнерго".
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