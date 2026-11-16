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Российские военные сбили 4 крылатые ракеты "Фламинго" - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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Российские военные сбили 4 крылатые ракеты "Фламинго"
Российские военные сбили 4 крылатые ракеты "Фламинго" - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Российские военные сбили 4 крылатые ракеты "Фламинго"
Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ за минувшие сутки сбили четыре вражеские крылатые ракеты "Фламинго" и свыше двух тысяч беспилотников. Об... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T12:23
2026-11-16T12:23
пво
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
ракета "фламинго"
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ за минувшие сутки сбили четыре вражеские крылатые ракеты "Фламинго" и свыше двух тысяч беспилотников. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции.В свою очередь авиация, операторы ударных дронов, ракетчики и артиллеристы ВС РФ за сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 141 районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области уничтожены вышка связи и топливный терминал ВСУАрмия России нанесла 14 ударов по военным целям на УкраинеРакета Rusty Dagger – что известно об этих боеприпасах
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пво, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), ракета "фламинго", атаки всу, министерство обороны рф
Российские военные сбили 4 крылатые ракеты "Фламинго"

Российские средства ПВО сбили 4 крылатые ракеты "Фламинго" и более 2000 дронов за сутки

12:23 16.11.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ за минувшие сутки сбили четыре вражеские крылатые ракеты "Фламинго" и свыше двух тысяч беспилотников. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 2049 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
В свою очередь авиация, операторы ударных дронов, ракетчики и артиллеристы ВС РФ за сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 141 районе.
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ПВОНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Ракета "Фламинго"Атаки ВСУМинистерство обороны РФ
 
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