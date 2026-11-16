https://crimea.ria.ru/20261116/rossiyskie-voennye-sbili-4-krylatye-rakety-flamingo-1161081870.html

Российские военные сбили 4 крылатые ракеты "Фламинго"

Российские военные сбили 4 крылатые ракеты "Фламинго" - РИА Новости Крым, 16.11.2026

Российские военные сбили 4 крылатые ракеты "Фламинго"

Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ за минувшие сутки сбили четыре вражеские крылатые ракеты "Фламинго" и свыше двух тысяч беспилотников. Об... РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T12:23

2026-11-16T12:23

2026-11-16T12:23

пво

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

ракета "фламинго"

атаки всу

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ за минувшие сутки сбили четыре вражеские крылатые ракеты "Фламинго" и свыше двух тысяч беспилотников. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции.В свою очередь авиация, операторы ударных дронов, ракетчики и артиллеристы ВС РФ за сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 141 районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области уничтожены вышка связи и топливный терминал ВСУАрмия России нанесла 14 ударов по военным целям на УкраинеРакета Rusty Dagger – что известно об этих боеприпасах

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), ракета "фламинго", атаки всу, министерство обороны рф