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Российские военные сбили 4 крылатые ракеты "Фламинго"
Российские военные сбили 4 крылатые ракеты "Фламинго" - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Российские военные сбили 4 крылатые ракеты "Фламинго"
Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ за минувшие сутки сбили четыре вражеские крылатые ракеты "Фламинго" и свыше двух тысяч беспилотников. Об... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T12:23
2026-11-16T12:23
2026-11-16T12:23
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ракета "фламинго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ за минувшие сутки сбили четыре вражеские крылатые ракеты "Фламинго" и свыше двух тысяч беспилотников. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции.В свою очередь авиация, операторы ударных дронов, ракетчики и артиллеристы ВС РФ за сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 141 районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области уничтожены вышка связи и топливный терминал ВСУАрмия России нанесла 14 ударов по военным целям на УкраинеРакета Rusty Dagger – что известно об этих боеприпасах
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пво, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), ракета "фламинго", атаки всу, министерство обороны рф
Российские военные сбили 4 крылатые ракеты "Фламинго"
Российские средства ПВО сбили 4 крылатые ракеты "Фламинго" и более 2000 дронов за сутки