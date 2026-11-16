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Российские военные поразили судно с военными грузами для ВСУ и локомотив - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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Российские военные поразили судно с военными грузами для ВСУ и локомотив
Российские военные поразили судно с военными грузами для ВСУ и локомотив - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Российские военные поразили судно с военными грузами для ВСУ и локомотив
Российские военные ударили по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ и локомотиву в районе ж/д станции "Запорожье". Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T09:12
2026-11-16T09:12
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные ударили по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ и локомотиву в районе ж/д станции "Запорожье". Об этом сообщили в Минобороны РФ.В результате удара поражены: В воскресенье днем российские военные поразили в Запорожье логистический центр, который ВСУ использовали для хранения грузов военного и двойного назначения. Также на переходе морем поражен "сухогруз" ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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удары по украине, министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии
Российские военные поразили судно с военными грузами для ВСУ и локомотив

Российские военные поразили судно с грузом для ВСУ и локомотив в районе Запорожья

09:12 16.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные ударили по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ и локомотиву в районе ж/д станции "Запорожье". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.
В результате удара поражены:
  • морское судно типа "сухогруз" на переходе морем, доставлявшее в порт Черноморск военные грузы и грузы двойного назначения для ВСУ;
  • железнодорожный локомотив в районе ж/д станции "Запорожье", используемый в интересах перевозки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ.
В воскресенье днем российские военные поразили в Запорожье логистический центр, который ВСУ использовали для хранения грузов военного и двойного назначения. Также на переходе морем поражен "сухогруз" ВСУ.
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