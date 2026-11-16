Российские военные поразили судно с военными грузами для ВСУ и локомотив
Российские военные поразили судно с грузом для ВСУ и локомотив в районе Запорожья
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные ударили по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ и локомотиву в районе ж/д станции "Запорожье". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.
В результате удара поражены:
- —морское судно типа "сухогруз" на переходе морем, доставлявшее в порт Черноморск военные грузы и грузы двойного назначения для ВСУ;
- —железнодорожный локомотив в районе ж/д станции "Запорожье", используемый в интересах перевозки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ.
В воскресенье днем российские военные поразили в Запорожье логистический центр, который ВСУ использовали для хранения грузов военного и двойного назначения. Также на переходе морем поражен "сухогруз" ВСУ.