https://crimea.ria.ru/20261116/rossiyskie-voennye-porazili-sudno-s-voennymi-gruzami-dlya-vsu-i-lokomotiv--1161074601.html

Российские военные поразили судно с военными грузами для ВСУ и локомотив

Российские военные поразили судно с военными грузами для ВСУ и локомотив - РИА Новости Крым, 16.11.2026

Российские военные поразили судно с военными грузами для ВСУ и локомотив

Российские военные ударили по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ и локомотиву в районе ж/д станции "Запорожье". Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T09:12

2026-11-16T09:12

2026-11-16T09:12

удары по украине

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные ударили по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ и локомотиву в районе ж/д станции "Запорожье". Об этом сообщили в Минобороны РФ.В результате удара поражены: В воскресенье днем российские военные поразили в Запорожье логистический центр, который ВСУ использовали для хранения грузов военного и двойного назначения. Также на переходе морем поражен "сухогруз" ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии