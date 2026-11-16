Рейтинг@Mail.ru
Россиянка Андреева обыграла украинку Свитолину в финале турнира WTA в США - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261116/rossiyanka-andreeva-obygrala-ukrainku-svitolinu-v-finale-turnira-wta-v-ssha-1161074937.html
Россиянка Андреева обыграла украинку Свитолину в финале турнира WTA в США
Россиянка Андреева обыграла украинку Свитолину в финале турнира WTA в США - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Россиянка Андреева обыграла украинку Свитолину в финале турнира WTA в США
Российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей итогового турнира Женской теннисной ассоциации WTA в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в финале украинку... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T09:34
2026-11-16T09:34
спорт
сша
россия
украина
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/10/1161075066_0:0:818:461_1920x0_80_0_0_1c00d19424270c04f66f71d14596b16d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей итогового турнира Женской теннисной ассоциации WTA в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в финале украинку Элину Свитолину, пишет РИА Новости.19-летняя Андреева по ходу турнира не уступила своим соперницам ни одного сета. Так же случилось и в финальном поединке. Россиянка победила Свитолину в двух сетах – 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 48 минут.Андреева стала самой молодой победительницей итогового турнира WTA и первой россиянкой с 2004 года, когда титул завоевала 17-летняя Мария Шарапова.После встречи украинка не стала пожимать руку россиянке. Свитолина не подошла к сопернице, как это традиционно делается в теннисных матчах, а пожала руку судье на вышке. Андреева сделала то же самое. Украинка также отказалась от традиционного совместного фото.Благодаря победе на итоговом турнире Андреева впервые в карьере поднялась на вторую строчку в рейтинге WTA. Первое место сохраняет за собой Елена Рыбакина, представляющая Казахстан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/10/1161075066_0:0:818:615_1920x0_80_0_0_fa1eee72af04b66b4ef524beb6a524f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
спорт, сша, россия, украина, новости
Россиянка Андреева обыграла украинку Свитолину в финале турнира WTA в США

Россиянка Мирра Андреева обыграла украинку Свитолину в финале теннисного турнира WTA в США

09:34 16.11.2026
 
© Соцсети WTAМирра Андреева
Мирра Андреева
© Соцсети WTA
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей итогового турнира Женской теннисной ассоциации WTA в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в финале украинку Элину Свитолину, пишет РИА Новости.
19-летняя Андреева по ходу турнира не уступила своим соперницам ни одного сета. Так же случилось и в финальном поединке. Россиянка победила Свитолину в двух сетах – 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 48 минут.
Андреева стала самой молодой победительницей итогового турнира WTA и первой россиянкой с 2004 года, когда титул завоевала 17-летняя Мария Шарапова.
После встречи украинка не стала пожимать руку россиянке. Свитолина не подошла к сопернице, как это традиционно делается в теннисных матчах, а пожала руку судье на вышке. Андреева сделала то же самое. Украинка также отказалась от традиционного совместного фото.
Благодаря победе на итоговом турнире Андреева впервые в карьере поднялась на вторую строчку в рейтинге WTA. Первое место сохраняет за собой Елена Рыбакина, представляющая Казахстан.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СпортСШАРоссияУкраинаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:15После ЧП на Крымском мосту жителей полуострова просят не выезжать в сторону Кубани
11:10Над Севастополем сбили 15 украинских дронов за неделю
10:58Крымский мост: при ударе ВСУ пострадавших нет, ведутся восстановительные работы
10:52Три человека пострадали при атаке на автобус в Запорожской области
10:44Назначен новый гендиректор "Крымэнерго"
10:31Крымский мост сейчас: севастопольцев призвали пока не ехать на материк
10:20Два человека погибли и 26 пострадали в ДТП в Крыму
10:08Удар по Крымскому мосту сегодня - все о ситуации к этому часу
10:03В Крыму поймали шпиона СБУ
09:53В Крыму в трех районах не будет воды
09:45Движение по мосту ограничили на трассе "Новороссия"
09:34Россиянка Андреева обыграла украинку Свитолину в финале турнира WTA в США
09:20ВСУ атаковали Крымский мост - что известно
09:17Четыре поезда в Крым задерживаются из-за перекрытия Крымского моста
09:12Российские военные поразили судно с военными грузами для ВСУ и локомотив
09:05Более 1300 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами за ночь
08:54Энергосистема Крыма: на полуострове действуют ограничения
08:45В РФ повысят штрафы за распитие алкоголя и курение в запрещенных местах
08:35Поезда крымского направления задерживаются из-за перекрытого Крымского моста
08:30Севастополь вернулся на график подачи света "2 через 6"
Лента новостейМолния