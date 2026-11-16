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Россиянка Андреева обыграла украинку Свитолину в финале турнира WTA в США

Россиянка Андреева обыграла украинку Свитолину в финале турнира WTA в США - РИА Новости Крым, 16.11.2026

Россиянка Андреева обыграла украинку Свитолину в финале турнира WTA в США

Российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей итогового турнира Женской теннисной ассоциации WTA в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в финале украинку... РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T09:34

2026-11-16T09:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей итогового турнира Женской теннисной ассоциации WTA в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в финале украинку Элину Свитолину, пишет РИА Новости.19-летняя Андреева по ходу турнира не уступила своим соперницам ни одного сета. Так же случилось и в финальном поединке. Россиянка победила Свитолину в двух сетах – 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 48 минут.Андреева стала самой молодой победительницей итогового турнира WTA и первой россиянкой с 2004 года, когда титул завоевала 17-летняя Мария Шарапова.После встречи украинка не стала пожимать руку россиянке. Свитолина не подошла к сопернице, как это традиционно делается в теннисных матчах, а пожала руку судье на вышке. Андреева сделала то же самое. Украинка также отказалась от традиционного совместного фото.Благодаря победе на итоговом турнире Андреева впервые в карьере поднялась на вторую строчку в рейтинге WTA. Первое место сохраняет за собой Елена Рыбакина, представляющая Казахстан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, сша, россия, украина, новости