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Режим ограничения снят: в Севастополе дали свет всем потребителям
Режим ограничения снят: в Севастополе дали свет всем потребителям - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Режим ограничения снят: в Севастополе дали свет всем потребителям
В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T15:51
2026-11-16T15:51
2026-11-16T15:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Отмечается, что в 15:00 электроснабжение всех потребителей восстановлено.Утром в понедельник в Севастополе снова действовал график подачи электроэнергии "2 через 6 часов".Также в понедельник губернатор города Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания сообщил, что ситуация с энергоснабжением Севастополя останется стабильно напряженной. Возобновить движение троллейбусов в штатном режиме пока нельзя.Вместе с тем, Симферополь, Феодосия и Красногвардейский район Крыма частично обесточены. Кроме того, 19 населенных пунктов Джанкойского района остались без света.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Режим ограничения снят: в Севастополе дали свет всем потребителям
В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения