https://crimea.ria.ru/20261116/rezhim-ogranicheniya-snyat-v-sevastopole-dali-svet-vsem-potrebitelyam-1161098540.html

Режим ограничения снят: в Севастополе дали свет всем потребителям

Режим ограничения снят: в Севастополе дали свет всем потребителям - РИА Новости Крым, 16.11.2026

Режим ограничения снят: в Севастополе дали свет всем потребителям

В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T15:51

2026-11-16T15:51

2026-11-16T15:51

новости севастополя

севастополь

электроэнергия

электричество

электросети

севастопольэнерго

отключение электроэнергии

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/09/09/1140243468_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_a1a622bc6ef12a466652a12395daadd6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Отмечается, что в 15:00 электроснабжение всех потребителей восстановлено.Утром в понедельник в Севастополе снова действовал график подачи электроэнергии "2 через 6 часов".Также в понедельник губернатор города Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания сообщил, что ситуация с энергоснабжением Севастополя останется стабильно напряженной. Возобновить движение троллейбусов в штатном режиме пока нельзя.Вместе с тем, Симферополь, Феодосия и Красногвардейский район Крыма частично обесточены. Кроме того, 19 населенных пунктов Джанкойского района остались без света.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, электроэнергия, электричество, электросети, севастопольэнерго, отключение электроэнергии