https://crimea.ria.ru/20261116/pozitsii-rascheta-dronovodov-vsu-vskryty-i-unichtozheny-v-zaporozhskoy-oblasti-1161079090.html

Позиции расчета дроноводов ВСУ вскрыты и уничтожены в Запорожской области

Позиции расчета дроноводов ВСУ вскрыты и уничтожены в Запорожской области - РИА Новости Крым, 16.11.2026

Позиции расчета дроноводов ВСУ вскрыты и уничтожены в Запорожской области

Расчеты беспилотной авиации 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожают пункты управления БПЛА в Запорожской области, информирует... РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T22:52

2026-11-16T22:52

2026-11-16T22:52

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

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группировка войск "днепр"

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Расчеты беспилотной авиации 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожают пункты управления БПЛА в Запорожской области, информирует Минобороны РФ.По данным ведомства, в ходе выполнения задач по воздушной разведке как вдоль всей линии боевого соприкосновения, так и в тылу ВСУ, опытные операторы беспилотников грамотно маневрируют в ходе охоты за беспилотниками противника, демонстрируя превосходство в воздухе. Ежедневно они обнаруживают и уничтожают свыше десятка беспилотников ВСУ – от малогабаритных FPV-дронов до тяжелых ударных дронов, успешно применяя тактику тарана в воздушном бою. О результативности боевой работы свидетельствуют кадры, заснятые на камеры объективного контроля в режиме реального времени.Также регулярно пресекаются попытки ВСУ организовать снабжение боеприпасами и продовольствием личного состава, блокированного российскими подразделениями в лесополосах, добавили в Минобороны.Ранее сообщалось, что подразделения беспилотных систем ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожают технику и наземные робототехнические комплексы ВСУ на Ореховском направлении Запорожской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина теряет села и тысячи боевиков – что произошло на фронте за неделюБойцы "Днепра" уничтожили замаскированные пункты дроноводов ВСУ в лесуИвановские десантники ежедневно уничтожают десятки целей ВСУ

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новости сво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, видео, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, видео