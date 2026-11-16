https://crimea.ria.ru/20261116/pozitsii-rascheta-dronovodov-vsu-vskryty-i-unichtozheny-v-zaporozhskoy-oblasti-1161079090.html
Позиции расчета дроноводов ВСУ вскрыты и уничтожены в Запорожской области
Позиции расчета дроноводов ВСУ вскрыты и уничтожены в Запорожской области - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Позиции расчета дроноводов ВСУ вскрыты и уничтожены в Запорожской области
Расчеты беспилотной авиации 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожают пункты управления БПЛА в Запорожской области, информирует... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T22:52
2026-11-16T22:52
2026-11-16T22:52
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
видео
группировка войск "днепр"
вооруженные силы россии
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/10/1161078976_4:0:1076:603_1920x0_80_0_0_beea59c18475c99d83b478e7c34c3cdf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Расчеты беспилотной авиации 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожают пункты управления БПЛА в Запорожской области, информирует Минобороны РФ.По данным ведомства, в ходе выполнения задач по воздушной разведке как вдоль всей линии боевого соприкосновения, так и в тылу ВСУ, опытные операторы беспилотников грамотно маневрируют в ходе охоты за беспилотниками противника, демонстрируя превосходство в воздухе. Ежедневно они обнаруживают и уничтожают свыше десятка беспилотников ВСУ – от малогабаритных FPV-дронов до тяжелых ударных дронов, успешно применяя тактику тарана в воздушном бою. О результативности боевой работы свидетельствуют кадры, заснятые на камеры объективного контроля в режиме реального времени.Также регулярно пресекаются попытки ВСУ организовать снабжение боеприпасами и продовольствием личного состава, блокированного российскими подразделениями в лесополосах, добавили в Минобороны.Ранее сообщалось, что подразделения беспилотных систем ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожают технику и наземные робототехнические комплексы ВСУ на Ореховском направлении Запорожской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина теряет села и тысячи боевиков – что произошло на фронте за неделюБойцы "Днепра" уничтожили замаскированные пункты дроноводов ВСУ в лесуИвановские десантники ежедневно уничтожают десятки целей ВСУ
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/10/1161078976_216:0:1020:603_1920x0_80_0_0_eecc48daefdbed0c8f12970f2663ec55.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, видео, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, видео
Позиции расчета дроноводов ВСУ вскрыты и уничтожены в Запорожской области
Бойцы "Днепра" уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Расчеты беспилотной авиации 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожают пункты управления БПЛА в Запорожской области, информирует Минобороны РФ.
"Наблюдение за тяжелым дроном-"доставщиком" позволило вскрыть позиции расчета ВСУ, по которым операторы БПЛА мотострелкового соединения 58-й гвардейской общевойсковой армии оперативно нанесли огневое поражение", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, в ходе выполнения задач по воздушной разведке как вдоль всей линии боевого соприкосновения, так и в тылу ВСУ, опытные операторы беспилотников грамотно маневрируют в ходе охоты за беспилотниками противника, демонстрируя превосходство в воздухе. Ежедневно они обнаруживают и уничтожают свыше десятка беспилотников ВСУ – от малогабаритных FPV-дронов до тяжелых ударных дронов, успешно применяя тактику тарана в воздушном бою. О результативности боевой работы свидетельствуют кадры, заснятые на камеры объективного контроля в режиме реального времени.
Также регулярно пресекаются попытки ВСУ организовать снабжение боеприпасами и продовольствием личного состава, блокированного российскими подразделениями в лесополосах, добавили в Минобороны.
"Расчеты БПЛА ведут непрерывное наблюдение за местностью вблизи линии боевого соприкосновения, что позволяет обеспечивать успешное продвижение штурмовых групп", – добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось
, что подразделения беспилотных систем ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожают технику и наземные робототехнические комплексы ВСУ на Ореховском направлении Запорожской области.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: