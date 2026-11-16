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Позиции расчета дроноводов ВСУ вскрыты и уничтожены в Запорожской области - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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Позиции расчета дроноводов ВСУ вскрыты и уничтожены в Запорожской области
Позиции расчета дроноводов ВСУ вскрыты и уничтожены в Запорожской области - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Позиции расчета дроноводов ВСУ вскрыты и уничтожены в Запорожской области
Расчеты беспилотной авиации 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожают пункты управления БПЛА в Запорожской области, информирует... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T22:52
2026-11-16T22:52
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
видео
группировка войск "днепр"
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Расчеты беспилотной авиации 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожают пункты управления БПЛА в Запорожской области, информирует Минобороны РФ.По данным ведомства, в ходе выполнения задач по воздушной разведке как вдоль всей линии боевого соприкосновения, так и в тылу ВСУ, опытные операторы беспилотников грамотно маневрируют в ходе охоты за беспилотниками противника, демонстрируя превосходство в воздухе. Ежедневно они обнаруживают и уничтожают свыше десятка беспилотников ВСУ – от малогабаритных FPV-дронов до тяжелых ударных дронов, успешно применяя тактику тарана в воздушном бою. О результативности боевой работы свидетельствуют кадры, заснятые на камеры объективного контроля в режиме реального времени.Также регулярно пресекаются попытки ВСУ организовать снабжение боеприпасами и продовольствием личного состава, блокированного российскими подразделениями в лесополосах, добавили в Минобороны.Ранее сообщалось, что подразделения беспилотных систем ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожают технику и наземные робототехнические комплексы ВСУ на Ореховском направлении Запорожской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина теряет села и тысячи боевиков – что произошло на фронте за неделюБойцы "Днепра" уничтожили замаскированные пункты дроноводов ВСУ в лесуИвановские десантники ежедневно уничтожают десятки целей ВСУ
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости сво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, видео, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, видео
Позиции расчета дроноводов ВСУ вскрыты и уничтожены в Запорожской области

Бойцы "Днепра" уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области

22:52 16.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Расчеты беспилотной авиации 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожают пункты управления БПЛА в Запорожской области, информирует Минобороны РФ.
"Наблюдение за тяжелым дроном-"доставщиком" позволило вскрыть позиции расчета ВСУ, по которым операторы БПЛА мотострелкового соединения 58-й гвардейской общевойсковой армии оперативно нанесли огневое поражение", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, в ходе выполнения задач по воздушной разведке как вдоль всей линии боевого соприкосновения, так и в тылу ВСУ, опытные операторы беспилотников грамотно маневрируют в ходе охоты за беспилотниками противника, демонстрируя превосходство в воздухе. Ежедневно они обнаруживают и уничтожают свыше десятка беспилотников ВСУ – от малогабаритных FPV-дронов до тяжелых ударных дронов, успешно применяя тактику тарана в воздушном бою. О результативности боевой работы свидетельствуют кадры, заснятые на камеры объективного контроля в режиме реального времени.
Также регулярно пресекаются попытки ВСУ организовать снабжение боеприпасами и продовольствием личного состава, блокированного российскими подразделениями в лесополосах, добавили в Минобороны.
"Расчеты БПЛА ведут непрерывное наблюдение за местностью вблизи линии боевого соприкосновения, что позволяет обеспечивать успешное продвижение штурмовых групп", – добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что подразделения беспилотных систем ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожают технику и наземные робототехнические комплексы ВСУ на Ореховском направлении Запорожской области.
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Новости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФВидеоГруппировка войск "Днепр"Вооруженные силы России
 
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Заголовок открываемого материала
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