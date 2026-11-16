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После ЧП на Крымском мосту жителей полуострова просят не выезжать в сторону Кубани

После ЧП на Крымском мосту жителей полуострова просят не выезжать в сторону Кубани - РИА Новости Крым, 16.11.2026

После ЧП на Крымском мосту жителей полуострова просят не выезжать в сторону Кубани

В связи с атакой на Крымский мост власти республики просят водителей не выезжать в сторону Краснодарского края до появления официальной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T11:15

2026-11-16T11:15

2026-11-16T11:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В связи с атакой на Крымский мост власти республики просят водителей не выезжать в сторону Краснодарского края до появления официальной информации о ситуации на объекте. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.Движение по Крымскому мосту было перекрыто в ночь на понедельник, в 02:22 по московскому времени. Утром глава республики Сергей Аксенов сообщил о том, что враг нанес удар по Крымскому мосту. В связи с этим, по его словам, движение транспорта по переходу будет ограничено ориентировочно до середины дня.Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей города скорректировать свои планы относительно поездок на материковую часть России как минимум до середины дня.Движение пол железнодорожной части моста возобновлено, в пути задерживаются четыре поезда "Таврия".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака всу на крымский мост, крымский мост, новости крыма, срочные новости крыма, олег крючков, транспорт, логистика