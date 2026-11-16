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После ЧП на Крымском мосту жителей полуострова просят не выезжать в сторону Кубани - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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После ЧП на Крымском мосту жителей полуострова просят не выезжать в сторону Кубани
После ЧП на Крымском мосту жителей полуострова просят не выезжать в сторону Кубани - РИА Новости Крым, 16.11.2026
После ЧП на Крымском мосту жителей полуострова просят не выезжать в сторону Кубани
В связи с атакой на Крымский мост власти республики просят водителей не выезжать в сторону Краснодарского края до появления официальной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T11:15
2026-11-16T11:15
атака всу на крымский мост
крымский мост
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срочные новости крыма
олег крючков
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В связи с атакой на Крымский мост власти республики просят водителей не выезжать в сторону Краснодарского края до появления официальной информации о ситуации на объекте. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.Движение по Крымскому мосту было перекрыто в ночь на понедельник, в 02:22 по московскому времени. Утром глава республики Сергей Аксенов сообщил о том, что враг нанес удар по Крымскому мосту. В связи с этим, по его словам, движение транспорта по переходу будет ограничено ориентировочно до середины дня.Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей города скорректировать свои планы относительно поездок на материковую часть России как минимум до середины дня.Движение пол железнодорожной части моста возобновлено, в пути задерживаются четыре поезда "Таврия".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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атака всу на крымский мост, крымский мост, новости крыма, срочные новости крыма, олег крючков, транспорт, логистика
После ЧП на Крымском мосту жителей полуострова просят не выезжать в сторону Кубани

После ЧП на Крымском мосту жителей полуострова просят не выезжать в сторону Кубани

11:15 16.11.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В связи с атакой на Крымский мост власти республики просят водителей не выезжать в сторону Краснодарского края до появления официальной информации о ситуации на объекте. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
"Просим водителе не выезжать в сторону Краснодарского края до официальной информации о ситуации на Крымском мосту", - написал он в своем канале в МАКС.
Движение по Крымскому мосту было перекрыто в ночь на понедельник, в 02:22 по московскому времени. Утром глава республики Сергей Аксенов сообщил о том, что враг нанес удар по Крымскому мосту. В связи с этим, по его словам, движение транспорта по переходу будет ограничено ориентировочно до середины дня.
Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей города скорректировать свои планы относительно поездок на материковую часть России как минимум до середины дня.
Движение пол железнодорожной части моста возобновлено, в пути задерживаются четыре поезда "Таврия".
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Атака ВСУ на Крымский мостКрымский мостНовости КрымаСрочные новости КрымаОлег КрючковТранспортЛогистика
 
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Заголовок открываемого материала
11:15После ЧП на Крымском мосту жителей полуострова просят не выезжать в сторону Кубани
11:10Над Севастополем сбили 15 украинских дронов за неделю
10:58Крымский мост: при ударе ВСУ пострадавших нет, ведутся восстановительные работы
10:52Три человека пострадали при атаке на автобус в Запорожской области
10:44Назначен новый гендиректор "Крымэнерго"
10:31Крымский мост сейчас: севастопольцев призвали пока не ехать на материк
10:20Два человека погибли и 26 пострадали в ДТП в Крыму
10:08Удар по Крымскому мосту сегодня - все о ситуации к этому часу
10:03В Крыму поймали шпиона СБУ
09:53В Крыму в трех районах не будет воды
09:45Движение по мосту ограничили на трассе "Новороссия"
09:34Россиянка Андреева обыграла украинку Свитолину в финале турнира WTA в США
09:20ВСУ атаковали Крымский мост - что известно
09:17Четыре поезда в Крым задерживаются из-за перекрытия Крымского моста
09:12Российские военные поразили судно с военными грузами для ВСУ и локомотив
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08:54Энергосистема Крыма: на полуострове действуют ограничения
08:45В РФ повысят штрафы за распитие алкоголя и курение в запрещенных местах
08:35Поезда крымского направления задерживаются из-за перекрытого Крымского моста
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