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Поезда крымского направления задерживаются из-за перекрытого Крымского моста

Поезда крымского направления задерживаются из-за перекрытого Крымского моста - РИА Новости Крым, 16.11.2026

Поезда крымского направления задерживаются из-за перекрытого Крымского моста

Из-за приостановки движения по Крымскому мосту задерживаются поезда крымского направления. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре. РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T08:35

2026-11-16T08:35

2026-11-16T08:35

южная транспортная прокуратура

крым

транспорт

логистика

поезд

крымский мост

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Из-за приостановки движения по Крымскому мосту задерживаются поезда крымского направления. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.Транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования, добавили в ведомстве.Крымский мост перекрыли в 2.22 понедельник. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. На данный момент мостовой переход по-прежнему закрыт.До этого на территории республики объявлялась беспилотная и ракетная опасность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная транспортная прокуратура, крым, транспорт, логистика, поезд, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя