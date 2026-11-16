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Поезда крымского направления задерживаются из-за перекрытого Крымского моста - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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Поезда крымского направления задерживаются из-за перекрытого Крымского моста
Поезда крымского направления задерживаются из-за перекрытого Крымского моста - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Поезда крымского направления задерживаются из-за перекрытого Крымского моста
Из-за приостановки движения по Крымскому мосту задерживаются поезда крымского направления. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре. РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T08:35
2026-11-16T08:35
южная транспортная прокуратура
крым
транспорт
логистика
поезд
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Из-за приостановки движения по Крымскому мосту задерживаются поезда крымского направления. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.Транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования, добавили в ведомстве.Крымский мост перекрыли в 2.22 понедельник. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. На данный момент мостовой переход по-прежнему закрыт.До этого на территории республики объявлялась беспилотная и ракетная опасность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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южная транспортная прокуратура, крым, транспорт, логистика, поезд, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя
Поезда крымского направления задерживаются из-за перекрытого Крымского моста

Из-за перекрытого Крымского моста задерживаются поезда крымского направления - прокуратура

08:35 16.11.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Из-за приостановки движения по Крымскому мосту задерживаются поезда крымского направления. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
"Южной транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров в связи с задержками поездов. Сегодня, 16 ноября 2026 года, задерживаются поезда из-за ранее введенных ограничений движения на Крымском мосту", - говорится в сообщении.
Транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования, добавили в ведомстве.
Крымский мост перекрыли в 2.22 понедельник. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. На данный момент мостовой переход по-прежнему закрыт.
До этого на территории республики объявлялась беспилотная и ракетная опасность.
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Южная транспортная прокуратураКрымТранспортЛогистикаПоездКрымский мостБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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