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Поезда крымского направления задерживаются из-за перекрытого Крымского моста
Поезда крымского направления задерживаются из-за перекрытого Крымского моста - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Поезда крымского направления задерживаются из-за перекрытого Крымского моста
Из-за приостановки движения по Крымскому мосту задерживаются поезда крымского направления. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре. РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T08:35
2026-11-16T08:35
2026-11-16T08:35
южная транспортная прокуратура
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транспорт
логистика
поезд
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Из-за приостановки движения по Крымскому мосту задерживаются поезда крымского направления. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.Транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования, добавили в ведомстве.Крымский мост перекрыли в 2.22 понедельник. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. На данный момент мостовой переход по-прежнему закрыт.До этого на территории республики объявлялась беспилотная и ракетная опасность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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южная транспортная прокуратура, крым, транспорт, логистика, поезд, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя
Поезда крымского направления задерживаются из-за перекрытого Крымского моста
Из-за перекрытого Крымского моста задерживаются поезда крымского направления - прокуратура