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От "очень трудно" до "невозможно": эксперт о понтонных мостах через Днепр - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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От "очень трудно" до "невозможно": эксперт о понтонных мостах через Днепр
От "очень трудно" до "невозможно": эксперт о понтонных мостах через Днепр - РИА Новости Крым, 16.11.2026
От "очень трудно" до "невозможно": эксперт о понтонных мостах через Днепр
Навести понтонные переправы через Днепр в нынешних условиях практически невозможно. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт,... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T21:54
2026-11-16T21:54
киевская область
логистика
новости сво
мнения
василий фатигаров
днепр
мост
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Можно ли построить понтонные переправы через Днепр – мнение
Можно ли построить понтонные переправы через Днепр – мнение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Навести понтонные переправы через Днепр в нынешних условиях практически невозможно. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Василий Фатигаров.В результате ударов Вооруженных сил России по объектам в Киеве и области были повреждены Южный мост, который используется для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом, а также мост Северный, обеспечивающий переброску вооружения и техники для ВСУ. Министр инфраструктуры и транспорта Николай Калашник сообщил о подготовке возведения насыпных дамб с понтонными переправами для установления сообщения между левым и правым берегом Днепра. На днях депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Владимир Крейденко заявил, что в Киеве уже начали строительство понтонных мостов, "которые будут готовы через 3-4 месяца".По словам Фатигарова, стоявшие десятилетиями мосты в Киеве строились в советское время с большим запасом, и уничтожить такой объект сразу и полностью, то есть обрушить пролеты и опоры, очень непросто.Для его ликвидации одним ударом потребуется либо классическое бомбометание с самолетов, либо неконвенционное оружие, чего Россия делать не намерена, именно поэтому Вооруженные силы РФ наносят повторяющиеся удары по таким объектам до тех пор, пока те не будут выведены из строя, объяснил эксперт.Что же касается дополнительных понтонных мостов, о строительстве которых заявляют сейчас в Киеве, то, по словам Фатигарова, такие цели для наших военных гораздо более простые, чем советские мосты через Днепр."Гораздо меньше нужно средств и сил, чтобы его (понтонный мост – ред.) разрушить", – сказал Фатигаров.Но, скорее всего, их не успеют даже навести как с учетом природных условий, так и оперативной обстановки, считает эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев может разделиться на два города из-за разрушения мостов через Днепр Армия России разбомбила важный для логистики ВСУ мост в Запорожье Армия России нанесла 14 ударов по военным целям на Украине
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киевская область, логистика, новости сво, мнения, василий фатигаров, днепр, мост
От "очень трудно" до "невозможно": эксперт о понтонных мостах через Днепр

Понтонные переправы через Днепр навести практически невозможно – эксперт

21:54 16.11.2026
 
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Киев. Города мира - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Навести понтонные переправы через Днепр в нынешних условиях практически невозможно. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Василий Фатигаров.
В результате ударов Вооруженных сил России по объектам в Киеве и области были повреждены Южный мост, который используется для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом, а также мост Северный, обеспечивающий переброску вооружения и техники для ВСУ. Министр инфраструктуры и транспорта Николай Калашник сообщил о подготовке возведения насыпных дамб с понтонными переправами для установления сообщения между левым и правым берегом Днепра. На днях депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Владимир Крейденко заявил, что в Киеве уже начали строительство понтонных мостов, "которые будут готовы через 3-4 месяца".
Можно ли построить понтонные переправы через Днепр – мнение
21:54
По словам Фатигарова, стоявшие десятилетиями мосты в Киеве строились в советское время с большим запасом, и уничтожить такой объект сразу и полностью, то есть обрушить пролеты и опоры, очень непросто.
Для его ликвидации одним ударом потребуется либо классическое бомбометание с самолетов, либо неконвенционное оружие, чего Россия делать не намерена, именно поэтому Вооруженные силы РФ наносят повторяющиеся удары по таким объектам до тех пор, пока те не будут выведены из строя, объяснил эксперт.
Что же касается дополнительных понтонных мостов, о строительстве которых заявляют сейчас в Киеве, то, по словам Фатигарова, такие цели для наших военных гораздо более простые, чем советские мосты через Днепр.
"Гораздо меньше нужно средств и сил, чтобы его (понтонный мост – ред.) разрушить", – сказал Фатигаров.
Но, скорее всего, их не успеют даже навести как с учетом природных условий, так и оперативной обстановки, считает эксперт.

"Там ведь не речка Незнайка течет – там Днепр. Это широкая река с очень мощным течением. Как военно-морской инженер, я понимаю, что такое течение, что такое сопротивление течению, как эти катера должны будут эти понтоны вытаскивать, что там им будет противостоять. От "очень трудно" до "невозможно" навести понтонные переправы через Днепр. Поэтому это пока только разговоры", – подытожил политолог.

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