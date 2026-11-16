https://crimea.ria.ru/20261116/ot-ochen-trudno-do-nevozmozhno-ekspert-o-pontonnykh-mostakh-cherez-dnepr-1161080696.html

От "очень трудно" до "невозможно": эксперт о понтонных мостах через Днепр

От "очень трудно" до "невозможно": эксперт о понтонных мостах через Днепр - РИА Новости Крым, 16.11.2026

От "очень трудно" до "невозможно": эксперт о понтонных мостах через Днепр

Навести понтонные переправы через Днепр в нынешних условиях практически невозможно. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт,... РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T21:54

2026-11-16T21:54

2026-11-16T21:54

киевская область

логистика

новости сво

мнения

василий фатигаров

днепр

мост

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/0a/11/1124919699_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_578bc03492591f231acc920b98ffb262.jpg

Можно ли построить понтонные переправы через Днепр – мнение Можно ли построить понтонные переправы через Днепр – мнение audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Навести понтонные переправы через Днепр в нынешних условиях практически невозможно. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Василий Фатигаров.В результате ударов Вооруженных сил России по объектам в Киеве и области были повреждены Южный мост, который используется для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом, а также мост Северный, обеспечивающий переброску вооружения и техники для ВСУ. Министр инфраструктуры и транспорта Николай Калашник сообщил о подготовке возведения насыпных дамб с понтонными переправами для установления сообщения между левым и правым берегом Днепра. На днях депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Владимир Крейденко заявил, что в Киеве уже начали строительство понтонных мостов, "которые будут готовы через 3-4 месяца".По словам Фатигарова, стоявшие десятилетиями мосты в Киеве строились в советское время с большим запасом, и уничтожить такой объект сразу и полностью, то есть обрушить пролеты и опоры, очень непросто.Для его ликвидации одним ударом потребуется либо классическое бомбометание с самолетов, либо неконвенционное оружие, чего Россия делать не намерена, именно поэтому Вооруженные силы РФ наносят повторяющиеся удары по таким объектам до тех пор, пока те не будут выведены из строя, объяснил эксперт.Что же касается дополнительных понтонных мостов, о строительстве которых заявляют сейчас в Киеве, то, по словам Фатигарова, такие цели для наших военных гораздо более простые, чем советские мосты через Днепр."Гораздо меньше нужно средств и сил, чтобы его (понтонный мост – ред.) разрушить", – сказал Фатигаров.Но, скорее всего, их не успеют даже навести как с учетом природных условий, так и оперативной обстановки, считает эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев может разделиться на два города из-за разрушения мостов через Днепр Армия России разбомбила важный для логистики ВСУ мост в Запорожье Армия России нанесла 14 ударов по военным целям на Украине

https://crimea.ria.ru/20261114/strana-izurodovana-za-schet-chego-derzhitsya-ekonomika-ukrainy-1161046216.html

киевская область

днепр

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киевская область, логистика, новости сво, мнения, василий фатигаров, днепр, мост