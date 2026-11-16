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Ограничения потребления: где еще отключили свет в Крыму - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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Ограничения потребления: где еще отключили свет в Крыму
Ограничения потребления: где еще отключили свет в Крыму - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Ограничения потребления: где еще отключили свет в Крыму
Симферополь, Феодосия и Красногвардейский район Крыма частично обесточены. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T13:05
2026-11-16T13:05
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
крым
гуп рк "крымэнерго"
энергосистема крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Симферополь, Феодосия и Красногвардейский район Крыма частично обесточены. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Без света остались микрорайоны Залесская и Фонтаны, районы 7-й городской больницы и железнодорожного вокзала, улицы Севастопольская, Дмитрия Ульянова, Крымской правды. Планируется, что подачу электроэнергии восстановят до 14:00.Введены дополнительные ограничения в населенных пунктах Красногвардейского района: Амурское и Октябрьское обесточены ориентировочно до 13:30, а Мускатное и Невское - до 14:30.Кроме того, в связи с аварией на сетях без света остались села Насыпное, Подгорное, Южное, Виноградное, Пионерское, частично Береговое Феодосийского округа. В Феодосии обесточены центр города, микрорайон Челнокова, район Белого Бассейна, улицы Грина, Володарского, Симферопольское шоссе.Ранее сообщалось, что в трех селах Ленинского района на востоке Крыма введены дополнительные ограничения поддачи электроэнергии. Ориентировочное время отключения – четыре часа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в трех районах не будет водыСевастополь вернулся на график подачи света "2 через 6"Света нет – погреем газом: можно ли отапливать дом духовкой
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Ограничения потребления: где еще отключили свет в Крыму

В ряде населенных пунктов Крыма ограничена подача электроэнергии

13:05 16.11.2026
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
© Крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Симферополь, Феодосия и Красногвардейский район Крыма частично обесточены. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"По команде диспетчера ЧРДУ введены дополнительные ограничения потребления электроэнергии частично в городе Симферополь", - говорится в сообщении.
Без света остались микрорайоны Залесская и Фонтаны, районы 7-й городской больницы и железнодорожного вокзала, улицы Севастопольская, Дмитрия Ульянова, Крымской правды. Планируется, что подачу электроэнергии восстановят до 14:00.
Введены дополнительные ограничения в населенных пунктах Красногвардейского района: Амурское и Октябрьское обесточены ориентировочно до 13:30, а Мускатное и Невское - до 14:30.
Кроме того, в связи с аварией на сетях без света остались села Насыпное, Подгорное, Южное, Виноградное, Пионерское, частично Береговое Феодосийского округа. В Феодосии обесточены центр города, микрорайон Челнокова, район Белого Бассейна, улицы Грина, Володарского, Симферопольское шоссе.
Ранее сообщалось, что в трех селах Ленинского района на востоке Крыма введены дополнительные ограничения поддачи электроэнергии. Ориентировочное время отключения – четыре часа.
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Отключение электроэнергии в КрымуНовости КрымаКрымГУП РК "Крымэнерго"Энергосистема Крыма
 
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