https://crimea.ria.ru/20261116/ogranicheniya-potrebleniya-gde-esche-otklyuchili-svet-v-krymu-1161083959.html

Ограничения потребления: где еще отключили свет в Крыму

Ограничения потребления: где еще отключили свет в Крыму - РИА Новости Крым, 16.11.2026

Ограничения потребления: где еще отключили свет в Крыму

Симферополь, Феодосия и Красногвардейский район Крыма частично обесточены. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T13:05

2026-11-16T13:05

2026-11-16T13:05

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Симферополь, Феодосия и Красногвардейский район Крыма частично обесточены. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Без света остались микрорайоны Залесская и Фонтаны, районы 7-й городской больницы и железнодорожного вокзала, улицы Севастопольская, Дмитрия Ульянова, Крымской правды. Планируется, что подачу электроэнергии восстановят до 14:00.Введены дополнительные ограничения в населенных пунктах Красногвардейского района: Амурское и Октябрьское обесточены ориентировочно до 13:30, а Мускатное и Невское - до 14:30.Кроме того, в связи с аварией на сетях без света остались села Насыпное, Подгорное, Южное, Виноградное, Пионерское, частично Береговое Феодосийского округа. В Феодосии обесточены центр города, микрорайон Челнокова, район Белого Бассейна, улицы Грина, Володарского, Симферопольское шоссе.Ранее сообщалось, что в трех селах Ленинского района на востоке Крыма введены дополнительные ограничения поддачи электроэнергии. Ориентировочное время отключения – четыре часа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в трех районах не будет водыСевастополь вернулся на график подачи света "2 через 6"Света нет – погреем газом: можно ли отапливать дом духовкой

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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