https://crimea.ria.ru/20261116/novosti-kryma-na-utro-16-noyabrya-raketnaya-opasnost-i-zakrytyy-most-1161072165.html

Новости Крыма на утро 16 ноября: ракетная опасность и закрытый мост

Новости Крыма на утро 16 ноября: ракетная опасность и закрытый мост - РИА Новости Крым, 16.11.2026

Новости Крыма на утро 16 ноября: ракетная опасность и закрытый мост

В Крыму в ночь на понедельник объявлена беспилотная и ракетная опасность, работала ПВО. Крымский мост перекрыт. В Севастополе в течение ночи сигнал воздушной... РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T06:11

2026-11-16T06:11

2026-11-16T06:49

новости крыма

срочные новости крыма

новости севастополя

севастополь

крымский мост

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу на крым

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/0f/1150212136_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_50ab3c6b2d06ea869ac8375f40487a59.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на понедельник объявлена беспилотная и ракетная опасность, работала ПВО. Крымский мост перекрыт. В Севастополе в течение ночи сигнал воздушной тревоги не включали.Режим беспилотной опасности был объявлен в Крыму в 4 часа утра, в ГУ МЧС России по республике сообщили о работе ПВО на востоке полуострова. Жителей призвали сохранять спокойствие и избегать открытой местности.В 5.19 объявили ракетную опасность. Жителей восточных районов призвали быть особенно осторожными. Отбой ракетной опасности дали в 5.58.Крымский мост перекрыли в 2.22. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.В Крыму продолжает действовать режим ограничения электроснабжения. По данным "Крымэнерго", отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.В Севастополе в течение ночи не объявляли воздушную тревогу. Морской пассажирский транспорт ходит по расписанию.Троллейбусы, а также автобусы № 20, 23*, 24, 30, 72, 79, 92, временно не ходят.По троллейбусным маршрутам № 5, 7, 10, 12, 14, 20 временно осуществляют движение автобусы. Расписания не действуют, движение осуществляется по оперативным интервалам.Автобусы № 18, 37, 40, 41, 129, 182, 183 работают согласно расписанию.Автобусы других маршрутов следуют с увеличенным интервалом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, срочные новости крыма, новости севастополя, севастополь, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым