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Новости Крыма на утро 16 ноября: ракетная опасность и закрытый мост - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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Новости Крыма на утро 16 ноября: ракетная опасность и закрытый мост
Новости Крыма на утро 16 ноября: ракетная опасность и закрытый мост - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Новости Крыма на утро 16 ноября: ракетная опасность и закрытый мост
В Крыму в ночь на понедельник объявлена беспилотная и ракетная опасность, работала ПВО. Крымский мост перекрыт. В Севастополе в течение ночи сигнал воздушной... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T06:11
2026-11-16T06:49
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крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на понедельник объявлена беспилотная и ракетная опасность, работала ПВО. Крымский мост перекрыт. В Севастополе в течение ночи сигнал воздушной тревоги не включали.Режим беспилотной опасности был объявлен в Крыму в 4 часа утра, в ГУ МЧС России по республике сообщили о работе ПВО на востоке полуострова. Жителей призвали сохранять спокойствие и избегать открытой местности.В 5.19 объявили ракетную опасность. Жителей восточных районов призвали быть особенно осторожными. Отбой ракетной опасности дали в 5.58.Крымский мост перекрыли в 2.22. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.В Крыму продолжает действовать режим ограничения электроснабжения. По данным "Крымэнерго", отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.В Севастополе в течение ночи не объявляли воздушную тревогу. Морской пассажирский транспорт ходит по расписанию.Троллейбусы, а также автобусы № 20, 23*, 24, 30, 72, 79, 92, временно не ходят.По троллейбусным маршрутам № 5, 7, 10, 12, 14, 20 временно осуществляют движение автобусы. Расписания не действуют, движение осуществляется по оперативным интервалам.Автобусы № 18, 37, 40, 41, 129, 182, 183 работают согласно расписанию.Автобусы других маршрутов следуют с увеличенным интервалом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости Крыма на утро 16 ноября: ракетная опасность и закрытый мост

Новости Крыма и Севастополя на утро 16 ноября

06:11 16.11.2026 (обновлено: 06:49 16.11.2026)
 
© РИА Новости КрымТрасса "Таврида" в Крыму на закате
Трасса Таврида в Крыму на закате - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в ночь на понедельник объявлена беспилотная и ракетная опасность, работала ПВО. Крымский мост перекрыт. В Севастополе в течение ночи сигнал воздушной тревоги не включали.
Режим беспилотной опасности был объявлен в Крыму в 4 часа утра, в ГУ МЧС России по республике сообщили о работе ПВО на востоке полуострова. Жителей призвали сохранять спокойствие и избегать открытой местности.
В 5.19 объявили ракетную опасность. Жителей восточных районов призвали быть особенно осторожными. Отбой ракетной опасности дали в 5.58.
Крымский мост перекрыли в 2.22. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
В Крыму продолжает действовать режим ограничения электроснабжения. По данным "Крымэнерго", отключения линий электропередачи и электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.
В Севастополе в течение ночи не объявляли воздушную тревогу. Морской пассажирский транспорт ходит по расписанию.
Троллейбусы, а также автобусы № 20, 23*, 24, 30, 72, 79, 92, временно не ходят.
По троллейбусным маршрутам № 5, 7, 10, 12, 14, 20 временно осуществляют движение автобусы. Расписания не действуют, движение осуществляется по оперативным интервалам.
Автобусы № 18, 37, 40, 41, 129, 182, 183 работают согласно расписанию.
Автобусы других маршрутов следуют с увеличенным интервалом.
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