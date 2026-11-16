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Не более 30 тысяч – зачем хотят ограничить банковские операции в России

Не более 30 тысяч – зачем хотят ограничить банковские операции в России - РИА Новости Крым, 16.11.2026

Не более 30 тысяч – зачем хотят ограничить банковские операции в России

Денежный перевод или внесение наличных свыше 30 тысяч рублей может привести к блокировке счета гражданина России с марта 2028 года – законопроект об установке... РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T20:37

2026-11-16T20:37

2026-11-16T20:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Денежный перевод или внесение наличных свыше 30 тысяч рублей может привести к блокировке счета гражданина России с марта 2028 года – законопроект об установке лимита на подозрительные операции внесен в Госдуму РФ. О готовящемся новшестве в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал кандидат экономических наук, эксперт финансового рынка Андрей Бархота.Дело в том, что развитие систем быстрых платежей, переводы по номеру телефона, по номеру карты, сделали возможным очень быстрые транзакции, обратил внимание экономист."Эти транзакции чаще охватывают вполне конвенциональные операции – например, компенсация за расходы в кафе, на покупки, какие-то другие переводы, сбор на дни рождения и так далее. Но, к сожалению, этот механизм и сами процедуры систем быстрых платежей успешно используются и мошенниками, и так называемыми дропперами", – заметил эксперт.Дроперы, напомнил он, – это лица, которые предоставляют свой счет, карточки для того, чтобы этот счет был пополнен, а потом с него были переведены деньги на некий другой счет.Данное новшество, считает Андрей Бархота, – это дополнительный кирпичик в конструкцию борьбы государства с дроперами.По мнению специалиста, данное ограничение в целом, безусловно, коснется обычных россиян."Но, я думаю, что здесь будет порог материальности. Во-первых, сама сумма должна быть значительной, минимум 30 тысяч, а скорее всего, на практике это будет выше, может быть, 50 или даже 100 тысяч. И во-вторых, характер операции будет очень специфический – то есть незнакомый человек, крупная сумма, ранее таких оборотов не было за месяц на этой карте, и вдруг они возникают", – объяснил специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной валютыЦБ введет ежемесячный лимит на пополнение кошельков для цифровых рублейЭлектронные кошельки россиян включили в систему страхования вкладов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк, деньги, новости, россия