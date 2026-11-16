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Назначен новый гендиректор "Крымэнерго"
Назначен новый гендиректор "Крымэнерго" - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Назначен новый гендиректор "Крымэнерго"
Новым генеральным директором "Крымэнерго" назначен Андрей Нечаев, который ранее работал коммерческим директором по энергосбытовой деятельности данного... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T10:44
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2026-11-16T10:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Новым генеральным директором "Крымэнерго" назначен Андрей Нечаев, который ранее работал коммерческим директором по энергосбытовой деятельности данного госпредприятия. Об этом сообщает пресс-служба компании.Нового руководителя коллективу представил вице-премьер республики Игорь Михайличенко."В ходе представления Михайличенко выразил благодарность временно исполнявшему обязанности генерального директора Бекирову Рустему Эбазеровичу за добросовестное исполнение возложенных на него обязанностей в переходный период", - добавили в пресс-службе.Предыдущий гендиректор "Крымэнерго" Максим Шклярский был уволен в начале сентября текущего года. Комментируя отставку, глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что на его имя поступили многочисленные жалобы жителей республики на работу предприятия, которое брало с абонентов оплату за целый ряд услуг, которые должны предоставляться бесплатно.Временно исполняющим обязанности руководителя "Крымэнерго" был назначен Рустем Бекиров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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гуп рк "крымэнерго", кадровые перестановки, новости крыма, крым
Назначен новый гендиректор "Крымэнерго"
Новым гендиректором "Крымэнерго" стал Андрей Нечаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Новым генеральным директором "Крымэнерго" назначен Андрей Нечаев, который ранее работал коммерческим директором по энергосбытовой деятельности данного госпредприятия. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"16 ноября генеральным директором "Крымэнерго" назначен Нечаев Андрей Альфредович, ранее занимавший должность коммерческого директора по энергосбытовой деятельности предприятия", - говорится в сообщении.
Нового руководителя коллективу представил вице-премьер республики Игорь Михайличенко.
"В ходе представления Михайличенко выразил благодарность временно исполнявшему обязанности генерального директора Бекирову Рустему Эбазеровичу за добросовестное исполнение возложенных на него обязанностей в переходный период", - добавили в пресс-службе.
Предыдущий гендиректор "Крымэнерго" Максим Шклярский был уволен в начале сентября текущего года. Комментируя
отставку, глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что на его имя поступили многочисленные жалобы жителей республики на работу предприятия, которое брало с абонентов оплату за целый ряд услуг, которые должны предоставляться бесплатно.
Временно исполняющим обязанности руководителя "Крымэнерго" был назначен Рустем Бекиров.
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