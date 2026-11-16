https://crimea.ria.ru/20261116/naznachen-novyy-gendirektor-krymenergo-1161078215.html

Назначен новый гендиректор "Крымэнерго"

Назначен новый гендиректор "Крымэнерго" - РИА Новости Крым, 16.11.2026

Назначен новый гендиректор "Крымэнерго"

Новым генеральным директором "Крымэнерго" назначен Андрей Нечаев, который ранее работал коммерческим директором по энергосбытовой деятельности данного... РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T10:44

2026-11-16T10:44

2026-11-16T10:44

гуп рк "крымэнерго"

кадровые перестановки

новости крыма

крым

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/10/1161078319_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4f9fe40be59c4b71129ffc00c9aae9e8.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Новым генеральным директором "Крымэнерго" назначен Андрей Нечаев, который ранее работал коммерческим директором по энергосбытовой деятельности данного госпредприятия. Об этом сообщает пресс-служба компании.Нового руководителя коллективу представил вице-премьер республики Игорь Михайличенко."В ходе представления Михайличенко выразил благодарность временно исполнявшему обязанности генерального директора Бекирову Рустему Эбазеровичу за добросовестное исполнение возложенных на него обязанностей в переходный период", - добавили в пресс-службе.Предыдущий гендиректор "Крымэнерго" Максим Шклярский был уволен в начале сентября текущего года. Комментируя отставку, глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что на его имя поступили многочисленные жалобы жителей республики на работу предприятия, которое брало с абонентов оплату за целый ряд услуг, которые должны предоставляться бесплатно.Временно исполняющим обязанности руководителя "Крымэнерго" был назначен Рустем Бекиров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гуп рк "крымэнерго", кадровые перестановки, новости крыма, крым