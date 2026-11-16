https://crimea.ria.ru/20261116/nastuplenie-prodolzhaetsya-chto-proiskhodit-na-frontakh-svo-1161083307.html

Наступление продолжается: что происходит на фронтах СВО

Наступление продолжается: что происходит на фронтах СВО - РИА Новости Крым, 16.11.2026

Наступление продолжается: что происходит на фронтах СВО

Вооруженные силы России за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и продвинулись в глубину обороны противника на ряде участков фронта. Потери ВСУ... РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T13:21

2026-11-16T13:21

2026-11-16T13:21

новости сво

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и продвинулись в глубину обороны противника на ряде участков фронта. Потери ВСУ составили порядка 1165 боевиков, а также свыше 110 единиц различной военной техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и поразили силы киевского режима в районах 11 населенных пунктов Харьковской и Сумской областей. Противник потерял порядка 195 боевиков, боевую бронемашину, 13 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ).Бойцы группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю и разбили ВСУ в районах семи населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области. Потери Киева в зоне ответственности группировки составили до 220 военных, три бронемашины, 18 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и станция РЭБ.Военнослужащие "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и разгромили противника в районах пяти населенных пунктов ДНР. Киевский режим потерял убитыми и ранеными 175 солдат и офицеров, боевую бронемашину, 30 автомобиль и два артиллерийских орудия.Подразделения "Центра" продолжали активное наступление. Украинские формирования разбиты в районах семи населенных пунктов ДНР. Потери украинской армии составили до 330 боевиков, танк, две боевые бронемашины и шесть автомобилей.Военные группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Формирования ВСУ в районах восьми населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей потеряли свыше 230 военнослужащих и девять автомобилей.Бойцы "Днепра" улучшили положение по переднему краю. Силами группировки уничтожены до 15 военных ВСУ и 19 автомобилей в районах пяти населенных пунктов Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: Киев потерял за сутки еще 1120 боевиковНаносят поражение и продолжают наступление: военные успехи России в зоне СВОКотовка и Никольское перешли под контроль России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, министерство обороны рф, инфографика