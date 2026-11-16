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Наступление продолжается: что происходит на фронтах СВО - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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Наступление продолжается: что происходит на фронтах СВО
Наступление продолжается: что происходит на фронтах СВО - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Наступление продолжается: что происходит на фронтах СВО
Вооруженные силы России за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и продвинулись в глубину обороны противника на ряде участков фронта. Потери ВСУ... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T13:21
2026-11-16T13:21
новости сво
потери всу
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и продвинулись в глубину обороны противника на ряде участков фронта. Потери ВСУ составили порядка 1165 боевиков, а также свыше 110 единиц различной военной техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и поразили силы киевского режима в районах 11 населенных пунктов Харьковской и Сумской областей. Противник потерял порядка 195 боевиков, боевую бронемашину, 13 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ).Бойцы группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю и разбили ВСУ в районах семи населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области. Потери Киева в зоне ответственности группировки составили до 220 военных, три бронемашины, 18 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и станция РЭБ.Военнослужащие "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и разгромили противника в районах пяти населенных пунктов ДНР. Киевский режим потерял убитыми и ранеными 175 солдат и офицеров, боевую бронемашину, 30 автомобиль и два артиллерийских орудия.Подразделения "Центра" продолжали активное наступление. Украинские формирования разбиты в районах семи населенных пунктов ДНР. Потери украинской армии составили до 330 боевиков, танк, две боевые бронемашины и шесть автомобилей.Военные группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Формирования ВСУ в районах восьми населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей потеряли свыше 230 военнослужащих и девять автомобилей.Бойцы "Днепра" улучшили положение по переднему краю. Силами группировки уничтожены до 15 военных ВСУ и 19 автомобилей в районах пяти населенных пунктов Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: Киев потерял за сутки еще 1120 боевиковНаносят поражение и продолжают наступление: военные успехи России в зоне СВОКотовка и Никольское перешли под контроль России
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, министерство обороны рф, инфографика
Наступление продолжается: что происходит на фронтах СВО

В зоне СВО за сутки украинская армия потеряла 1165 боевиков и свыше 110 единиц техники

13:21 16.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и продвинулись в глубину обороны противника на ряде участков фронта. Потери ВСУ составили порядка 1165 боевиков, а также свыше 110 единиц различной военной техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и поразили силы киевского режима в районах 11 населенных пунктов Харьковской и Сумской областей. Противник потерял порядка 195 боевиков, боевую бронемашину, 13 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Бойцы группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю и разбили ВСУ в районах семи населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области. Потери Киева в зоне ответственности группировки составили до 220 военных, три бронемашины, 18 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и станция РЭБ.
Военнослужащие "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и разгромили противника в районах пяти населенных пунктов ДНР. Киевский режим потерял убитыми и ранеными 175 солдат и офицеров, боевую бронемашину, 30 автомобиль и два артиллерийских орудия.
Сводка Минобороны РФ на 16 ноября 2026 годаСводка Минобороны РФ на 16 ноября 2026 года
Подразделения "Центра" продолжали активное наступление. Украинские формирования разбиты в районах семи населенных пунктов ДНР. Потери украинской армии составили до 330 боевиков, танк, две боевые бронемашины и шесть автомобилей.
Военные группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Формирования ВСУ в районах восьми населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей потеряли свыше 230 военнослужащих и девять автомобилей.
Бойцы "Днепра" улучшили положение по переднему краю. Силами группировки уничтожены до 15 военных ВСУ и 19 автомобилей в районах пяти населенных пунктов Запорожской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости СВОПотери ВСУВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФ
 
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Заголовок открываемого материала
13:21Наступление продолжается: что происходит на фронтах СВО
13:13В Кремле рассказали об атаке ВСУ на Крымский мост
13:05Ограничения потребления: где еще отключили свет в Крыму
12:42Три задержанных из-за перекрытия Крымского моста поезда прибыли в Керчь
12:30Атака на Крымский мост: эксперты оценивают повреждения
12:23Российские военные сбили 4 крылатые ракеты "Фламинго"
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11:50На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани разворачивают пункты обогрева
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11:15После ЧП на Крымском мосту жителей полуострова просят не выезжать в сторону Кубани
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10:58Крымский мост: при ударе ВСУ пострадавших нет, ведутся восстановительные работы
10:52Три человека пострадали при атаке на автобус в Запорожской области
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