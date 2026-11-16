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Над Севастополем сбили 15 украинских дронов за неделю - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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Над Севастополем сбили 15 украинских дронов за неделю
Над Севастополем сбили 15 украинских дронов за неделю - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Над Севастополем сбили 15 украинских дронов за неделю
За неделю над территорией Севастополя сбили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 16.11.2026
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беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. За неделю над территорией Севастополя сбили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.По информации Развожаева, люди во время атак не пострадали, инфраструктура города не повреждена.Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны в течение минувшей ночи сбили над регионами России 1336 беспилотников ВСУ. Дроны в том числе ликвидировали над территорией Крыма, акваториями Азовского и Черного морей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака БПЛА на Кубань: трое пострадавших и пожар на предприятииВСУ атаковали Ростовскую область: ранены люди и горят предприятияНад Москвой и областью уничтожили около 600 беспилотников
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, михаил развожаев
Над Севастополем сбили 15 украинских дронов за неделю

Развожаев: над Севастополем за неделю сбили 15 вражеских беспилотников

11:10 16.11.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. За неделю над территорией Севастополя сбили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
"За минувшую неделю наши военные, мобильные огневые группы нейтрализовали в районе Севастополя 15 вражеских беспилотников", - написал он.
По информации Развожаева, люди во время атак не пострадали, инфраструктура города не повреждена.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны в течение минувшей ночи сбили над регионами России 1336 беспилотников ВСУ. Дроны в том числе ликвидировали над территорией Крыма, акваториями Азовского и Черного морей.
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КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымМихаил Развожаев
 
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