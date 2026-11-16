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Над Севастополем сбили 15 украинских дронов за неделю
Над Севастополем сбили 15 украинских дронов за неделю - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Над Севастополем сбили 15 украинских дронов за неделю
За неделю над территорией Севастополя сбили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T11:10
2026-11-16T11:10
2026-11-16T11:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. За неделю над территорией Севастополя сбили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.По информации Развожаева, люди во время атак не пострадали, инфраструктура города не повреждена.Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны в течение минувшей ночи сбили над регионами России 1336 беспилотников ВСУ. Дроны в том числе ликвидировали над территорией Крыма, акваториями Азовского и Черного морей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака БПЛА на Кубань: трое пострадавших и пожар на предприятииВСУ атаковали Ростовскую область: ранены люди и горят предприятияНад Москвой и областью уничтожили около 600 беспилотников
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Над Севастополем сбили 15 украинских дронов за неделю
Развожаев: над Севастополем за неделю сбили 15 вражеских беспилотников