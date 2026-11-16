https://crimea.ria.ru/20261116/nad-moskvoy-i-oblastyu-unichtozhili-okolo-600-bespilotnikov-1161073474.html

Над Москвой и областью уничтожили около 600 беспилотников

Над Москвой и областью уничтожили около 600 беспилотников - РИА Новости Крым, 16.11.2026

Над Москвой и областью уничтожили около 600 беспилотников

В сторону Московского региона этой ночью летело порядка 600 вражеских БПЛА, сообщил мэр Москвы Собянин РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T08:15

2026-11-16T08:15

2026-11-16T08:15

москва

московская область

сергей собянин

атаки всу

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В сторону Московского региона этой ночью летело порядка 600 вражеских БПЛА, сообщил мэр Москвы СобянинСобянин уточнил, что 191 беспилотник нейтрализован на подлете к Москве.В ночь на 13 ноября Москву и Подмосковье пытались атаковать 467 БПЛА.Также массированную атаку украинских беспилотников Москва отражада в ночь на 30 октября, в в аэропортах столицы были задержаны почти 100 рейсов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

московская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московская область, сергей собянин, атаки всу, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), пво