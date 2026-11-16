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Над Москвой и областью уничтожили около 600 беспилотников
Над Москвой и областью уничтожили около 600 беспилотников - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Над Москвой и областью уничтожили около 600 беспилотников
В сторону Московского региона этой ночью летело порядка 600 вражеских БПЛА, сообщил мэр Москвы Собянин РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T08:15
2026-11-16T08:15
2026-11-16T08:15
москва
московская область
сергей собянин
атаки всу
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В сторону Московского региона этой ночью летело порядка 600 вражеских БПЛА, сообщил мэр Москвы СобянинСобянин уточнил, что 191 беспилотник нейтрализован на подлете к Москве.В ночь на 13 ноября Москву и Подмосковье пытались атаковать 467 БПЛА.Также массированную атаку украинских беспилотников Москва отражада в ночь на 30 октября, в в аэропортах столицы были задержаны почти 100 рейсов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область, сергей собянин, атаки всу, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), пво
Над Москвой и областью уничтожили около 600 беспилотников
Москву и область атаковали около 600 беспилотников - Собянин