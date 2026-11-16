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На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани разворачивают пункты обогрева - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани разворачивают пункты обогрева
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани разворачивают пункты обогрева - РИА Новости Крым, 16.11.2026
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани разворачивают пункты обогрева
Два пункта обогрева разворачивают на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края в связи со временной приостановкой движения по транспортному... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T11:50
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ситуация на дорогах крыма
крымский мост
атака всу на крымский мост
краснодарский край
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Два пункта обогрева разворачивают на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края в связи со временной приостановкой движения по транспортному переходу. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, движение транспорта по мосту будет ограничено ориентировочно до середины дня. Ограничения касаются автодорожной части, поезда идут через мост в штатном режиме. По данным Минтранса РФ, на объекте ведутся восстановительные работы, оценивается возможность запуска движения в реверсивном режимеПо его словам, в пунктах можно будет согреться и выпить горячего чая. Также для водителей установят биотуалеты.Губернатор края добавил, что движение по Крымскому мосту ограничено ориентировочно до середины дня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После ЧП на Крымском мосту жителей полуострова просят не выезжать в сторону КубаниКрымский мост: при ударе ВСУ пострадавших нет, ведутся восстановительные работы Удар по Крымскому мосту сегодня - все о ситуации к этому часу
крымский мост
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крымский мост, атака всу на крымский мост, краснодарский край, новости крыма, тамань
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани разворачивают пункты обогрева

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разворачивают пункты обогрева

11:50 16.11.2026 (обновлено: 11:54 16.11.2026)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПункт для обогрева людей без определенного места жительства
Пункт для обогрева людей без определенного места жительства - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Два пункта обогрева разворачивают на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края в связи со временной приостановкой движения по транспортному переходу. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, движение транспорта по мосту будет ограничено ориентировочно до середины дня. Ограничения касаются автодорожной части, поезда идут через мост в штатном режиме. По данным Минтранса РФ, на объекте ведутся восстановительные работы, оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме
"На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разворачивают два пункта обогрева. Один разместят в районе Тамани, второй — рядом с досмотровым комплексом", - написал Кондратьев в своем канале в МАКС.
По его словам, в пунктах можно будет согреться и выпить горячего чая. Также для водителей установят биотуалеты.
Губернатор края добавил, что движение по Крымскому мосту ограничено ориентировочно до середины дня.
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13:13В Кремле рассказали об атаке ВСУ на Крымский мост
13:05Ограничения потребления: где еще отключили свет в Крыму
12:42Три задержанных из-за перекрытия Крымского моста поезда прибыли в Керчь
12:30Атака на Крымский мост: эксперты оценивают повреждения
12:23Российские военные сбили 4 крылатые ракеты "Фламинго"
12:08В Крыму группы в детсадах закрывают на карантин по ОРВИ
11:50На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани разворачивают пункты обогрева
11:43Дополнительные ограничения по свету в Крыму: обесточены еще три села
11:24Большой обмен пленными готовится между Россией и Украиной – Лантратова
11:15После ЧП на Крымском мосту жителей полуострова просят не выезжать в сторону Кубани
11:10Над Севастополем сбили 15 украинских дронов за неделю
10:58Крымский мост: при ударе ВСУ пострадавших нет, ведутся восстановительные работы
10:52Три человека пострадали при атаке на автобус в Запорожской области
10:44Назначен новый гендиректор "Крымэнерго"
10:31Крымский мост сейчас: севастопольцев призвали пока не ехать на материк
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