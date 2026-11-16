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На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани разворачивают пункты обогрева
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани разворачивают пункты обогрева - РИА Новости Крым, 16.11.2026
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани разворачивают пункты обогрева
Два пункта обогрева разворачивают на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края в связи со временной приостановкой движения по транспортному... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T11:50
2026-11-16T11:50
2026-11-16T11:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Два пункта обогрева разворачивают на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края в связи со временной приостановкой движения по транспортному переходу. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, движение транспорта по мосту будет ограничено ориентировочно до середины дня. Ограничения касаются автодорожной части, поезда идут через мост в штатном режиме. По данным Минтранса РФ, на объекте ведутся восстановительные работы, оценивается возможность запуска движения в реверсивном режимеПо его словам, в пунктах можно будет согреться и выпить горячего чая. Также для водителей установят биотуалеты.Губернатор края добавил, что движение по Крымскому мосту ограничено ориентировочно до середины дня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После ЧП на Крымском мосту жителей полуострова просят не выезжать в сторону КубаниКрымский мост: при ударе ВСУ пострадавших нет, ведутся восстановительные работы Удар по Крымскому мосту сегодня - все о ситуации к этому часу
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, атака всу на крымский мост, краснодарский край, новости крыма, тамань
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани разворачивают пункты обогрева
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разворачивают пункты обогрева
11:50 16.11.2026 (обновлено: 11:54 16.11.2026)