На Кубани приостановили продажу билетов на автобусы в Крым
Продажа билетов на автобусы в Крым временно приостановлена на Кубани
18:18 16.11.2026 (обновлено: 18:29 16.11.2026)
© РИА Новости КрымАвтовокзал в Симферополе
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае приостановили продажу автобусных билетов в Крым. Информация об этом появилась на сайте "Кубаньпассажиравтосервиса".
"Продажа билетов в направлении Республики Крым приостановлена на неопределенный период времени", – сказано в сообщении на главной странице сайта.
В состав "Кубаньпассажиравтосервиса" входят 64 объекта – автовокзалы, автостанции и автокассы, объединенные в единый технологический процесс по организации и обслуживанию сети автобусных перевозок по Северному Кавказу и за его пределами.
Из-за перекрытия Крымского моста автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следуют с опозданием. На Центральном автовокзале Симферополя стоят автобусы, которые должны были выехать на материк.
ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение транспорта по мосту закрыто. Ограничения касаются автодорожной части, поезда идут через мост в штатном режиме.
По данным Минтранса РФ, на объекте ведутся восстановительные работы, оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме. Пострадавших из-за атаки нет.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что сроки полного восстановления будут понятны в ближайшее время.
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разворачивают два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Все о ситуации к этому часу читайте здесь.