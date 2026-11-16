https://crimea.ria.ru/20261116/na-kubani-priostanovili-prodazhu-biletov-na-avtobusy-v-krym-1161103746.html

На Кубани приостановили продажу билетов на автобусы в Крым

На Кубани приостановили продажу билетов на автобусы в Крым - РИА Новости Крым, 16.11.2026

На Кубани приостановили продажу билетов на автобусы в Крым

В Краснодарском крае приостановили продажу автобусных билетов в Крым. Информация об этом появилась на сайте "Кубаньпассажиравтосервиса". РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T18:18

2026-11-16T18:18

2026-11-16T18:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае приостановили продажу автобусных билетов в Крым. Информация об этом появилась на сайте "Кубаньпассажиравтосервиса".В состав "Кубаньпассажиравтосервиса" входят 64 объекта – автовокзалы, автостанции и автокассы, объединенные в единый технологический процесс по организации и обслуживанию сети автобусных перевозок по Северному Кавказу и за его пределами.Из-за перекрытия Крымского моста автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следуют с опозданием. На Центральном автовокзале Симферополя стоят автобусы, которые должны были выехать на материк.ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение транспорта по мосту закрыто. Ограничения касаются автодорожной части, поезда идут через мост в штатном режиме.По данным Минтранса РФ, на объекте ведутся восстановительные работы, оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме. Пострадавших из-за атаки нет.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что сроки полного восстановления будут понятны в ближайшее время.На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разворачивают два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.Все о ситуации к этому часу читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261116/mezhdugorodnie-avtobusy-zaderzhivayutsya-iz-za-perekrytiya-krymskogo-mosta-1161099567.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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