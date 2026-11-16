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На Кубани приостановили продажу билетов на автобусы в Крым - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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На Кубани приостановили продажу билетов на автобусы в Крым
На Кубани приостановили продажу билетов на автобусы в Крым - РИА Новости Крым, 16.11.2026
На Кубани приостановили продажу билетов на автобусы в Крым
В Краснодарском крае приостановили продажу автобусных билетов в Крым. Информация об этом появилась на сайте "Кубаньпассажиравтосервиса". РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T18:18
2026-11-16T18:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае приостановили продажу автобусных билетов в Крым. Информация об этом появилась на сайте "Кубаньпассажиравтосервиса".В состав "Кубаньпассажиравтосервиса" входят 64 объекта – автовокзалы, автостанции и автокассы, объединенные в единый технологический процесс по организации и обслуживанию сети автобусных перевозок по Северному Кавказу и за его пределами.Из-за перекрытия Крымского моста автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следуют с опозданием. На Центральном автовокзале Симферополя стоят автобусы, которые должны были выехать на материк.ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение транспорта по мосту закрыто. Ограничения касаются автодорожной части, поезда идут через мост в штатном режиме.По данным Минтранса РФ, на объекте ведутся восстановительные работы, оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме. Пострадавших из-за атаки нет.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что сроки полного восстановления будут понятны в ближайшее время.На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разворачивают два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.Все о ситуации к этому часу читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, краснодарский край, крым, автобус, транспорт, новости крыма, атака всу на крымский мост
На Кубани приостановили продажу билетов на автобусы в Крым

Продажа билетов на автобусы в Крым временно приостановлена на Кубани

18:18 16.11.2026 (обновлено: 18:29 16.11.2026)
 
© РИА Новости КрымАвтовокзал в Симферополе
Автовокзал в Симферополе - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае приостановили продажу автобусных билетов в Крым. Информация об этом появилась на сайте "Кубаньпассажиравтосервиса".
"Продажа билетов в направлении Республики Крым приостановлена на неопределенный период времени", – сказано в сообщении на главной странице сайта.
В состав "Кубаньпассажиравтосервиса" входят 64 объекта – автовокзалы, автостанции и автокассы, объединенные в единый технологический процесс по организации и обслуживанию сети автобусных перевозок по Северному Кавказу и за его пределами.
Из-за перекрытия Крымского моста автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следуют с опозданием. На Центральном автовокзале Симферополя стоят автобусы, которые должны были выехать на материк.
ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение транспорта по мосту закрыто. Ограничения касаются автодорожной части, поезда идут через мост в штатном режиме.
По данным Минтранса РФ, на объекте ведутся восстановительные работы, оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме. Пострадавших из-за атаки нет.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что сроки полного восстановления будут понятны в ближайшее время.
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разворачивают два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Все о ситуации к этому часу читайте здесь.
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Автовокзал в Симферополе - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
16:20Эксклюзивы РИА Новости Крым
Междугородние автобусы задерживаются из-за перекрытия Крымского моста
 
НовостиКраснодарский крайКрымАвтобусТранспортНовости КрымаАтака ВСУ на Крымский мост
 
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