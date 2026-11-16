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Междугородние автобусы задерживаются из-за перекрытия Крымского моста
Междугородние автобусы задерживаются из-за перекрытия Крымского моста - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Междугородние автобусы задерживаются из-за перекрытия Крымского моста
Из-за перекрытия Крымского моста автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следуют с опозданием. На Центральном автовокзале Симферополя... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T16:20
2026-11-16T16:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости Крым. Из-за перекрытия Крымского моста автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следуют с опозданием. На Центральном автовокзале Симферополя сейчас стоят два автобуса, которые должны были выехать на материк - в Москву и Краснодар, передает корреспондент РИА Новости Крым.Обстановка на автовокзале Симферополя спокойная. Пассажиры без спешки проходят досмотр и подходят к своим автобусам, усаживаются на места, согласно купленным билетам. Исключение – пассажиры рейса "Евпатория-Москва", около двух часов белый большой автобус стоит на месте, а возле него - люди, которые ожидают информации. Из-за ЧП на Крымском мосту их рейс задерживается.Одна из пассажиров - Марина - в 11 утра выехала на автобусе "Евпатория - Москва". Их рейс должен был заехать в крымскую столицу и в 12.50 стартануть дальше. Однако отправку задержали, и Марина вместе с остальными находится на автовокзале Симферополя и ожидает дальнейших указаний.Пассажир этого же рейса Сергей рассказал, что желающие могут сдать билеты и отправиться на поезде. Он для себя и своей семьи выбрал именно этот вариант.Водители также стоят возле автобусов. Один из них - Асан, он немногословен: "Никому ничего не говорят. Мы водители. Это надо пассажирам туда (в здание Автовокзала - ред.) зайти, в кассе спросить, а водитель — это последний человек, которому скажут. Но сейчас нас не выпускают. Также стоят и Феодосии автобусы ждут. Сказали ожидать".Тем временем специалисты продолжают оценивать повреждения Крымского моста. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, в ближайшее время будут понятны сроки полного восстановления. Опыт и необходимые для этого ресурсы есть.ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, движение транспорта по мосту пока закрыто. Ограничения касаются автодорожной части, поезда идут через мост в штатном режиме. В Керчи работает оперативный штаб, задействованы все профильные министерства и ведомства.Власти Крыма и Севастополя рекомендуют жителям регионов пока воздержаться от поездок в сторону Кубани через Крымский мост. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разворачивают два пункта обогрева — в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле рассказали об атаке ВСУ на Крымский мостАтака на Крымский мост: эксперты оценивают поврежденияНа подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани разворачивают пункты обогрева
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Междугородние автобусы задерживаются из-за перекрытия Крымского моста
Междугородние автобусы задерживаются из-за перекрытия Крымского моста - репортаж
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости Крым.
Из-за перекрытия Крымского моста автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следуют с опозданием. На Центральном автовокзале Симферополя сейчас стоят два автобуса, которые должны были выехать на материк - в Москву и Краснодар, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Обстановка на автовокзале Симферополя спокойная. Пассажиры без спешки проходят досмотр и подходят к своим автобусам, усаживаются на места, согласно купленным билетам. Исключение – пассажиры рейса "Евпатория-Москва", около двух часов белый большой автобус стоит на месте, а возле него - люди, которые ожидают информации. Из-за ЧП на Крымском мосту их рейс задерживается.
Одна из пассажиров - Марина - в 11 утра выехала на автобусе "Евпатория - Москва". Их рейс должен был заехать в крымскую столицу и в 12.50 стартануть дальше. Однако отправку задержали, и Марина вместе с остальными находится на автовокзале Симферополя и ожидает дальнейших указаний.
"Не знаем, будут ли нас возвращать назад, в Евпаторию, откуда мы выехали еще в 11:00, или же в Москву поедем – пока не знаем. Ждем новостей. Водители сейчас ничего не говорят, только одно – ждите. Они ждут указаний, а вместе с ними и мы", - рассказала она.
Пассажир этого же рейса Сергей рассказал, что желающие могут сдать билеты и отправиться на поезде. Он для себя и своей семьи выбрал именно этот вариант.
"Купили билеты на автобус в Москву. Мы прождали пару часов, но пока так и непонятно, что и как дальше. Водители и работники автовокзала тоже не знают. Поэтому мы сейчас сдали билеты на автобус и купили на поезд, там сейчас есть места. Так что будем ехать так", - поделился он.
Водители также стоят возле автобусов. Один из них - Асан, он немногословен: "Никому ничего не говорят. Мы водители. Это надо пассажирам туда (в здание Автовокзала - ред.) зайти, в кассе спросить, а водитель — это последний человек, которому скажут. Но сейчас нас не выпускают. Также стоят и Феодосии автобусы ждут. Сказали ожидать".
Тем временем специалисты продолжают оценивать повреждения Крымского моста. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, в ближайшее время будут понятны сроки полного восстановления. Опыт и необходимые для этого ресурсы есть.
ВСУ атаковали Крымский мост
в ночь на понедельник, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, движение транспорта по мосту пока закрыто. Ограничения касаются автодорожной части, поезда идут через мост в штатном режиме. В Керчи работает оперативный штаб, задействованы все профильные министерства и ведомства.
Власти Крыма и Севастополя рекомендуют жителям регионов пока воздержаться от поездок в сторону Кубани через Крымский мост. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разворачивают два пункта обогрева
— в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
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