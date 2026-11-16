https://crimea.ria.ru/20261116/krymskiy-most-zakryt-na-poluostrove-rabotayut-goryachie-linii-1161102618.html

Крымский мост закрыт: на полуострове работают горячие линии

Крымский мост закрыт: на полуострове работают горячие линии - РИА Новости Крым, 16.11.2026

Крымский мост закрыт: на полуострове работают горячие линии

Министерство транспорта Крыма перечислило телефоны горячих линий, по которым можно обратиться с вопросами по Крымскому мосту. Об этом сообщается на официальной... РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T18:00

2026-11-16T18:00

2026-11-16T18:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Министерство транспорта Крыма перечислило телефоны горячих линий, по которым можно обратиться с вопросами по Крымскому мосту. Об этом сообщается на официальной странице министерства.Телефоны горячих линий:- министерство транспорта Республики Крым: +7 (979) 020-35-62;- министерство курортов и туризма Республики Крым: 8 800 511 80 18;- министерство здравоохранения Республики Крым: +7 (978) 722-27-03;- министерство топлива и энергетики Республики Крым; +7 (978) 790-90-10;- министерство промышленности и торговли Республики Крым: +7 (978) 000-08-55;- министерство сельского хозяйства Республики Крым: +7 (3652) 27-33-97;- АО ТК "Гранд сервис Экспресс": 8 800 775 54 53, 8 800 100 54 53.ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение транспорта по мосту закрыто. Ограничения касаются автодорожной части, поезда идут через мост в штатном режиме.По данным Минтранса РФ, на объекте ведутся восстановительные работы, оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме. Пострадавших в результате атаки нет.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что сроки полного восстановления будут понятны в ближайшее время.На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разворачивают два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.Все о ситуации к этому часу - читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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