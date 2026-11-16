Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост закрыт: на полуострове работают горячие линии - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20261116/krymskiy-most-zakryt-na-poluostrove-rabotayut-goryachie-linii-1161102618.html
Крымский мост закрыт: на полуострове работают горячие линии
Крымский мост закрыт: на полуострове работают горячие линии - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Крымский мост закрыт: на полуострове работают горячие линии
Министерство транспорта Крыма перечислило телефоны горячих линий, по которым можно обратиться с вопросами по Крымскому мосту. Об этом сообщается на официальной... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T18:00
2026-11-16T18:00
ситуация на дорогах крыма
атака всу на крымский мост
крымский мост
новости крыма
крым
транспорт
логистика
минтранс крыма
горячая линия
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0c/09/1142483559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9fd54015dacd3d0275c0a231bff3dd0f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Министерство транспорта Крыма перечислило телефоны горячих линий, по которым можно обратиться с вопросами по Крымскому мосту. Об этом сообщается на официальной странице министерства.Телефоны горячих линий:- министерство транспорта Республики Крым: +7 (979) 020-35-62;- министерство курортов и туризма Республики Крым: 8 800 511 80 18;- министерство здравоохранения Республики Крым: +7 (978) 722-27-03;- министерство топлива и энергетики Республики Крым; +7 (978) 790-90-10;- министерство промышленности и торговли Республики Крым: +7 (978) 000-08-55;- министерство сельского хозяйства Республики Крым: +7 (3652) 27-33-97;- АО ТК "Гранд сервис Экспресс": 8 800 775 54 53, 8 800 100 54 53.ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение транспорта по мосту закрыто. Ограничения касаются автодорожной части, поезда идут через мост в штатном режиме.По данным Минтранса РФ, на объекте ведутся восстановительные работы, оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме. Пострадавших в результате атаки нет.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что сроки полного восстановления будут понятны в ближайшее время.На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разворачивают два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.Все о ситуации к этому часу - читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0c/09/1142483559_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a094be007cd03215d7d284fbde2d6fac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атака всу на крымский мост, крымский мост, новости крыма, крым, транспорт, логистика, минтранс крыма, горячая линия
Крымский мост закрыт: на полуострове работают горячие линии

В Крыму работают горячие линии министерств и ведомств по вопросам Крымского моста

18:00 16.11.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКолл-центр
Колл-центр - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Министерство транспорта Крыма перечислило телефоны горячих линий, по которым можно обратиться с вопросами по Крымскому мосту. Об этом сообщается на официальной странице министерства.

"Функционируют горячие линии, по которым можно получить информацию и консультацию по вопросам, связанным с Крымским мостом. Линии работают в штатном режиме - граждане могут напрямую обратиться в профильное ведомство и получить необходимую информацию", - заявили в минтрансе Крыма.

Телефоны горячих линий:
- министерство транспорта Республики Крым: +7 (979) 020-35-62;
- министерство курортов и туризма Республики Крым: 8 800 511 80 18;
- министерство здравоохранения Республики Крым: +7 (978) 722-27-03;
- министерство топлива и энергетики Республики Крым; +7 (978) 790-90-10;
- министерство промышленности и торговли Республики Крым: +7 (978) 000-08-55;
- министерство сельского хозяйства Республики Крым: +7 (3652) 27-33-97;
- АО ТК "Гранд сервис Экспресс": 8 800 775 54 53, 8 800 100 54 53.
ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение транспорта по мосту закрыто. Ограничения касаются автодорожной части, поезда идут через мост в штатном режиме.
По данным Минтранса РФ, на объекте ведутся восстановительные работы, оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме. Пострадавших в результате атаки нет.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что сроки полного восстановления будут понятны в ближайшее время.
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разворачивают два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Все о ситуации к этому часу - читайте здесь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаАтака ВСУ на Крымский мостКрымский мостНовости КрымаКрымТранспортЛогистикаМинтранс КрымаГорячая линия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:22В Сакском районе обесточены 12 населенных пунктов
19:03Движение по Крымскому мосту запущено в реверсивном режиме
18:57В Севастополе выросло число ДТП: школьникам раздадут светоотражающие ленты
18:43Движение транспорта ограничат на участке трассы М-4 "Дон"
18:30Армия России ударила по складу в Киевской области и порту Николаев
18:18На Кубани приостановили продажу билетов на автобусы в Крым
18:00Крымский мост закрыт: на полуострове работают горячие линии
17:47В Севастополе снова ввели график подачи света "2 через 6"
17:37Встреча Путина и Трампа в Китае: что известно
17:24Джанкой и еще 46 населенных пунктов района обесточены
17:07В Москве задержана подозреваемая в подрыве авто Заворотного
16:555,6 триллиона рублей выделят на развитие транспортной системы России
16:36В Севастополе введут ограничение энергопотребления для юрлиц
16:20Междугородние автобусы задерживаются из-за перекрытия Крымского моста
16:07В Севастополе могут снова ограничить продажу топлива
15:51Режим ограничения снят: в Севастополе дали свет всем потребителям
15:37В ЛНР пять человек погибли и пять ранены из-за атак украинских боевиков
15:22Возмещение затрат на генератор: в Севастополе стартовал прием заявок
15:08ЕС ввел новые антироссийские санкции: кто попал в список
14:5819 населенных пунктов на севере Крыма обесточены
Лента новостейМолния