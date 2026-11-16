https://crimea.ria.ru/20261116/krymskiy-most-zakryt-na-poluostrove-rabotayut-goryachie-linii-1161102618.html
Крымский мост закрыт: на полуострове работают горячие линии
Крымский мост закрыт: на полуострове работают горячие линии - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Крымский мост закрыт: на полуострове работают горячие линии
Министерство транспорта Крыма перечислило телефоны горячих линий, по которым можно обратиться с вопросами по Крымскому мосту. Об этом сообщается на официальной... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T18:00
2026-11-16T18:00
2026-11-16T18:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Министерство транспорта Крыма перечислило телефоны горячих линий, по которым можно обратиться с вопросами по Крымскому мосту. Об этом сообщается на официальной странице министерства.Телефоны горячих линий:- министерство транспорта Республики Крым: +7 (979) 020-35-62;- министерство курортов и туризма Республики Крым: 8 800 511 80 18;- министерство здравоохранения Республики Крым: +7 (978) 722-27-03;- министерство топлива и энергетики Республики Крым; +7 (978) 790-90-10;- министерство промышленности и торговли Республики Крым: +7 (978) 000-08-55;- министерство сельского хозяйства Республики Крым: +7 (3652) 27-33-97;- АО ТК "Гранд сервис Экспресс": 8 800 775 54 53, 8 800 100 54 53.ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение транспорта по мосту закрыто. Ограничения касаются автодорожной части, поезда идут через мост в штатном режиме.По данным Минтранса РФ, на объекте ведутся восстановительные работы, оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме. Пострадавших в результате атаки нет.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что сроки полного восстановления будут понятны в ближайшее время.На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разворачивают два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.Все о ситуации к этому часу - читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Крымский мост закрыт: на полуострове работают горячие линии
В Крыму работают горячие линии министерств и ведомств по вопросам Крымского моста
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Министерство транспорта Крыма перечислило телефоны горячих линий, по которым можно обратиться с вопросами по Крымскому мосту. Об этом сообщается на официальной странице министерства.
"Функционируют горячие линии, по которым можно получить информацию и консультацию по вопросам, связанным с Крымским мостом. Линии работают в штатном режиме - граждане могут напрямую обратиться в профильное ведомство и получить необходимую информацию", - заявили в минтрансе Крыма.
- министерство транспорта Республики Крым: +7 (979) 020-35-62;
- министерство курортов и туризма Республики Крым: 8 800 511 80 18;
- министерство здравоохранения Республики Крым: +7 (978) 722-27-03;
- министерство топлива и энергетики Республики Крым; +7 (978) 790-90-10;
- министерство промышленности и торговли Республики Крым: +7 (978) 000-08-55;
- министерство сельского хозяйства Республики Крым: +7 (3652) 27-33-97;
- АО ТК "Гранд сервис Экспресс": 8 800 775 54 53, 8 800 100 54 53.
ВСУ атаковали
Крымский мост в ночь на понедельник, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение транспорта по мосту закрыто. Ограничения касаются автодорожной части, поезда идут через мост в штатном режиме.
По данным Минтранса РФ, на объекте ведутся восстановительные работы,
оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме. Пострадавших в результате атаки нет.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил
, что сроки полного восстановления будут понятны в ближайшее время.
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разворачивают
два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Все о ситуации к этому часу - читайте здесь. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.