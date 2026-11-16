https://crimea.ria.ru/20261116/krymskiy-most-snova-zakryt-dlya-dvizheniya-1161109500.html

Крымский мост снова закрыт для движения

Крымский мост снова закрыт для движения - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Крымский мост снова закрыт для движения

Крымский мост снова закрыли для движения транспорта, мостовой переход через Керченский пролив уже был закрыт в понедельник более 16 часов после атаки ВСУ. РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-16T23:55

2026-11-16T23:55

2026-11-17T00:00

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/04/14/1155353113_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_3bd5d00d9d1d198ba9ac0aa1b8a09199.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Крымский мост снова закрыли для движения транспорта, мостовой переход через Керченский пролив уже был закрыт в понедельник более 16 часов после атаки ВСУ.Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Удар ВСУ по Крымскому мосту 16 ноябряВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, 16 ноября. В Керчи работает оперативный штаб, задействованы все профильные министерства и ведомства.В Минтрансе РФ заявили, что на объекте ведутся восстановительные работы, пострадавших из-за атаки нет. Вечером понедельника стало известно, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Власти Крыма работают над вопросами логистики, вводятся дополнительные поезда.Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что сроки полного восстановления будут понятны в ближайшее время. Он отметил, что опыт и все необходимые ресурсы для решения этой задачи имеются.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь рассказал, что специалисты Минтранса оценивают повреждения объекта, которые, по словам представителя Кремля, незначительны.Власти Крыма и Севастополя рекомендуют жителям регионов пока воздержаться от поездок в сторону Кубани через Крымский мост.Из-за перекрытия Крымского моста автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следуют с опозданием. На Центральном автовокзале Симферополя стоят автобусы, которые должны были выехать на материк. В Краснодарском крае приостановили продажу автобусных билетов в Крым.Министерство транспорта Крыма перечислило телефоны горячих линий, по которым можно обратиться с вопросами по Крымскому мосту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт