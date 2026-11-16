Крымский мост снова закрыт для движения
Крымский мост снова закрыт для движения транспорта
23:55 16.11.2026 (обновлено: 00:00 17.11.2026)
© РИА Новости КрымКрымский мост закрыт
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Крымский мост снова закрыли для движения транспорта, мостовой переход через Керченский пролив уже был закрыт в понедельник более 16 часов после атаки ВСУ.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – говорится в сообщении оперативного канала о ситуации на автоподходах к транспортному переходу по состоянию на 23 часа 55 минут понедельника, 16 ноября.
Водителей и пассажиров, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Удар ВСУ по Крымскому мосту 16 ноября
ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, 16 ноября. В Керчи работает оперативный штаб, задействованы все профильные министерства и ведомства.
В Минтрансе РФ заявили, что на объекте ведутся восстановительные работы, пострадавших из-за атаки нет. Вечером понедельника стало известно, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Власти Крыма работают над вопросами логистики, вводятся дополнительные поезда.
Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что сроки полного восстановления будут понятны в ближайшее время. Он отметил, что опыт и все необходимые ресурсы для решения этой задачи имеются.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь рассказал, что специалисты Минтранса оценивают повреждения объекта, которые, по словам представителя Кремля, незначительны.
Власти Крыма и Севастополя рекомендуют жителям регионов пока воздержаться от поездок в сторону Кубани через Крымский мост.
Из-за перекрытия Крымского моста автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следуют с опозданием. На Центральном автовокзале Симферополя стоят автобусы, которые должны были выехать на материк. В Краснодарском крае приостановили продажу автобусных билетов в Крым.
Министерство транспорта Крыма перечислило телефоны горячих линий, по которым можно обратиться с вопросами по Крымскому мосту.