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Крымский мост сейчас: севастопольцев призвали пока не ехать на материк
Крымский мост сейчас: севастопольцев призвали пока не ехать на материк - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Крымский мост сейчас: севастопольцев призвали пока не ехать на материк
В связи с атакой на Крымский мост губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей города скорректировать свои планы относительно поездок на материковую... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T10:31
2026-11-16T10:31
2026-11-16T10:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В связи с атакой на Крымский мост губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей города скорректировать свои планы относительно поездок на материковую часть России как минимум до середины дня.ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, движение транспорта по мосту будет ограничено ориентировочно до середины дня. В Керчи развернут оперативный штаб.Губернатор также пообещал проинформировать севастопольцев, как только станет понятно, как и когда будет восстановлено сообщение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас: севастопольцев призвали пока не ехать на материк
Крымский мост сейчас: севастопольцев призвали временно воздержаться от поездок на материк