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Крымский мост сейчас: севастопольцев призвали пока не ехать на материк - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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Крымский мост сейчас: севастопольцев призвали пока не ехать на материк
Крымский мост сейчас: севастопольцев призвали пока не ехать на материк - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Крымский мост сейчас: севастопольцев призвали пока не ехать на материк
В связи с атакой на Крымский мост губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей города скорректировать свои планы относительно поездок на материковую... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T10:31
2026-11-16T10:31
ситуация на дорогах крыма
крым
новости крыма
севастополь
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крымский мост
атака всу на крымский мост
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В связи с атакой на Крымский мост губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей города скорректировать свои планы относительно поездок на материковую часть России как минимум до середины дня.ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, движение транспорта по мосту будет ограничено ориентировочно до середины дня. В Керчи развернут оперативный штаб.Губернатор также пообещал проинформировать севастопольцев, как только станет понятно, как и когда будет восстановлено сообщение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Крымский мост сейчас: севастопольцев призвали пока не ехать на материк

Крымский мост сейчас: севастопольцев призвали временно воздержаться от поездок на материк

10:31 16.11.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В связи с атакой на Крымский мост губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей города скорректировать свои планы относительно поездок на материковую часть России как минимум до середины дня.
ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, движение транспорта по мосту будет ограничено ориентировочно до середины дня. В Керчи развернут оперативный штаб.
"С Сергеем Валерьевичем Аксеновым мы на связи, переговорили, чтобы скоординировать действия. Прошу севастопольцев сохранять спокойствие и скорректировать свои планы на поездки как минимум до середины дня. Выезд через мост на материк в данный момент ограничен", - написал Развожаев в своем канале в МАКС.
Губернатор также пообещал проинформировать севастопольцев, как только станет понятно, как и когда будет восстановлено сообщение.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымНовости КрымаСевастопольМихаил РазвожаевКрымский мостАтака ВСУ на Крымский мостПроисшествия
 
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