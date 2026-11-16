https://crimea.ria.ru/20261116/krymskiy-most-seychas-sevastopoltsev-prizvali-poka-ne-ekhat-na-materik-1161077478.html

Крымский мост сейчас: севастопольцев призвали пока не ехать на материк

Крымский мост сейчас: севастопольцев призвали пока не ехать на материк - РИА Новости Крым, 16.11.2026

Крымский мост сейчас: севастопольцев призвали пока не ехать на материк

В связи с атакой на Крымский мост губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей города скорректировать свои планы относительно поездок на материковую... РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T10:31

2026-11-16T10:31

2026-11-16T10:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В связи с атакой на Крымский мост губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей города скорректировать свои планы относительно поездок на материковую часть России как минимум до середины дня.ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, движение транспорта по мосту будет ограничено ориентировочно до середины дня. В Керчи развернут оперативный штаб.Губернатор также пообещал проинформировать севастопольцев, как только станет понятно, как и когда будет восстановлено сообщение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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