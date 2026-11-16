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Крымский мост: при ударе ВСУ пострадавших нет, ведутся восстановительные работы - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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Крымский мост: при ударе ВСУ пострадавших нет, ведутся восстановительные работы
Крымский мост: при ударе ВСУ пострадавших нет, ведутся восстановительные работы - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Крымский мост: при ударе ВСУ пострадавших нет, ведутся восстановительные работы
В результате атаки на Крымский мост, предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщает Минтранс РФ. РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T10:58
2026-11-16T10:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В результате атаки на Крымский мост, предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщает Минтранс РФ.ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, движение транспорта по мосту будет ограничено ориентировочно до середины дня. В Керчи развернут оперативный штаб. Железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме. Временно приостановлено движение по автомобильной части сооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Крымский мост: при ударе ВСУ пострадавших нет, ведутся восстановительные работы

Крымский мост после удара ВСУ: ведут восстановительные работы и рассматривают реверс

10:58 16.11.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В результате атаки на Крымский мост, предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщает Минтранс РФ.
ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, движение транспорта по мосту будет ограничено ориентировочно до середины дня. В Керчи развернут оперативный штаб.
"По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет", - говорится в сообщении.
Железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме. Временно приостановлено движение по автомобильной части сооружения.
"Ведутся восстановительные работы, оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме", - проинформировали в Минтрансе РФ.
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