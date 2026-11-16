https://crimea.ria.ru/20261116/krymskiy-most-posle-ataki-vsu-i-podgotovka-vstrechi-putina-i-trampa-glavnoe-za-den-1161104444.html

Крымский мост после атаки ВСУ и подготовка встречи Путина и Трампа: главное за день

Крымский мост после атаки ВСУ и подготовка встречи Путина и Трампа: главное за день - РИА Новости Крым, 16.11.2026

Крымский мост после атаки ВСУ и подготовка встречи Путина и Трампа: главное за день

Атака ВСУ на Крымский мост. Подготовка встречи президентов России и США в Китае. Новый гендиректор "Крымэнерго". Очередные антироссийские санкции Евросоюза... РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T23:07

2026-11-16T23:07

2026-11-16T23:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Атака ВСУ на Крымский мост. Подготовка встречи президентов России и США в Китае. Новый гендиректор "Крымэнерго". Очередные антироссийские санкции Евросоюза. Ограничения на продажу бензина и дизельного топлива могут снова ввести в Севастополе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар ВСУ по Крымскому мостуВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, 16 ноября. В Керчи работает оперативный штаб, задействованы все профильные министерства и ведомства.В Минтрансе РФ заявили, что на объекте ведутся восстановительные работы, пострадавших из-за атаки нет. Вечером понедельника стало известно, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Власти Крыма работают над вопросами логистики, вводятся дополнительные поезда.Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что сроки полного восстановления будут понятны в ближайшее время. Он отметил, что опыт и все необходимые ресурсы для решения этой задачи имеются.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь рассказал, что специалисты Минтранса оценивают повреждения объекта, которые, по словам представителя Кремля, незначительны.Власти Крыма и Севастополя рекомендуют жителям регионов пока воздержаться от поездок в сторону Кубани через Крымский мост.Из-за перекрытия Крымского моста автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следуют с опозданием. На Центральном автовокзале Симферополя стоят автобусы, которые должны были выехать на материк. В Краснодарском крае приостановили продажу автобусных билетов в Крым.Министерство транспорта Крыма перечислило телефоны горячих линий, по которым можно обратиться с вопросами по Крымскому мосту.Подготовка встречи Путина и ТрампаРоссия и США согласовали некоторые вопросы повестки встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 18-19 ноября, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. На встрече лидеру двух государств могут обсудить украинское урегулирование.Вместе с тем, лидеры России, США и Китая Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин намерены провести полезную и содержательную дискуссию, заявил Ушаков.Назначен новый гендиректор "Крымэнерго"Новым генеральным директором "Крымэнерго" назначен Андрей Нечаев, который ранее работал коммерческим директором по энергосбытовой деятельности данного госпредприятия, сообщила пресс-служба компании.Предыдущий гендиректор "Крымэнерго" Максим Шклярский был уволен в начале сентября текущего года. Комментируя отставку, глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что на его имя поступили многочисленные жалобы жителей республики на работу предприятия, которое брало с абонентов оплату за целый ряд услуг, которые должны предоставляться бесплатно.Новые антироссийские санкции ЕвросоюзаЕвропейский союз ввел очередные санкции против физических лиц и компаний. В новом санкционном списке – журналисты агентства Sputnik и телеканала RT, военные блогеры, основательница Wildberries Татьяна Ким, а также ряд нефтеперерабатывающих заводов. Решение Совета ЕС опубликовано в понедельник на сайте организации.В частности, санкции введены против обозревателя Sputnik Латвия Алексея Стефанова, ирландского журналиста RT Чея Боуза, ведущего программы "Время" Виталия Елисеева, телеведущего РЕН ТВ Петра Марченко военных блогеров Юрия Подоляки и Даниила Безсонова, сообщает РИА Новости.Руководство ЕС вменяет им "распространение дезинформации и вмешательство в информационное пространство Евросоюза и третьих стран".Продажу топлива могут снова ограничить в СевастополеВ Севастополе могут снова ввести ограничения на продажу бензина и дизельного топлива, если не стихнет ажиотаж на автозаправочных станциях. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания в понедельник, 16 ноября.Развожаев отметил, что некоторые севастопольцы на АЗС за раз заливают бензин в 10-15 канистр, из-за чего другие автовладельцы не могут дождаться очереди. Также появились сообщения о спекуляциях с перепродажей бензина. Эти сигналы проверят правоохранительные органы, отметил губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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https://crimea.ria.ru/20261116/soyuz-rossii-i-belorussii-yavlyaetsya--primerom-obedineniya-dlya-vsego-mira--mnenie-1160976265.html

https://crimea.ria.ru/20261116/dvizhenie-transporta-ogranichat-na-uchastke-trassy-m-4-don-1161102506.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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