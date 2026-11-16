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Крымский мост после атаки ВСУ – власти работают над вопросами логистики - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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Крымский мост после атаки ВСУ – власти работают над вопросами логистики
Крымский мост после атаки ВСУ – власти работают над вопросами логистики - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Крымский мост после атаки ВСУ – власти работают над вопросами логистики
Власти Крыма работают над вопросами логистики после удара киевских боевиков по Крымскому мосту. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T19:37
2026-11-16T19:42
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крым
керчь
тамань
краснодарский край
логистика
атака всу на крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Власти Крыма работают над вопросами логистики после удара киевских боевиков по Крымскому мосту. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов в своем канале в МАКС.Глава Крыма вместе с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным, представителями профильных структур выехал на Крымский мост. В ходе совещания обсуждались вопросы, связанные с устранением последствий вражеской атаки.Сергей Аксенов заверил, что мост будет восстановлен и никаких сомнений в этом нет.Сейчас движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту запущено в реверсивном режиме, ограничений движения поездов нет, добавил Аксенов.ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. В Керчи работает оперативный штаб, задействованы все профильные министерства и ведомства.Власти Крыма и Севастополя рекомендуют жителям регионов пока воздержаться от поездок в сторону Кубани через Крымский мост. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разворачивают два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом.Из-за перекрытия Крымского моста автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следуют с опозданием. На Центральном автовокзале Симферополя стоят автобусы, которые должны были выехать на материк. В Краснодарском крае приостановили продажу автобусных билетов в Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, логистика, атака всу на крымский мост
Крымский мост после атаки ВСУ – власти работают над вопросами логистики

Власти Крыма работают над вопросами логистики после удара ВСУ по Крымскому мосту

19:37 16.11.2026 (обновлено: 19:42 16.11.2026)
 
© Канал Сергея Аксенова в МАКСОсмотр Крымского моста после атаки ВСУ
Осмотр Крымского моста после атаки ВСУ
© Канал Сергея Аксенова в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Власти Крыма работают над вопросами логистики после удара киевских боевиков по Крымскому мосту. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов в своем канале в МАКС.
"Сейчас одна из главных задач – наладить логистику. Работаем над ее решением", – рассказал Аксенов.
Глава Крыма вместе с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным, представителями профильных структур выехал на Крымский мост. В ходе совещания обсуждались вопросы, связанные с устранением последствий вражеской атаки.
Сергей Аксенов заверил, что мост будет восстановлен и никаких сомнений в этом нет.
Сейчас движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту запущено в реверсивном режиме, ограничений движения поездов нет, добавил Аксенов.
ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. В Керчи работает оперативный штаб, задействованы все профильные министерства и ведомства.
Власти Крыма и Севастополя рекомендуют жителям регионов пока воздержаться от поездок в сторону Кубани через Крымский мост. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разворачивают два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом.
Из-за перекрытия Крымского моста автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следуют с опозданием. На Центральном автовокзале Симферополя стоят автобусы, которые должны были выехать на материк. В Краснодарском крае приостановили продажу автобусных билетов в Крым.
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Крымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайЛогистикаАтака ВСУ на Крымский мост
 
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