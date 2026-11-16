https://crimea.ria.ru/20261116/krymskiy-most-posle-ataki-vsu--vlasti-kryma-rabotayut-nad-voprosami-logistiki-1161106667.html

Крымский мост после атаки ВСУ – власти работают над вопросами логистики

Крымский мост после атаки ВСУ – власти работают над вопросами логистики - РИА Новости Крым, 16.11.2026

Крымский мост после атаки ВСУ – власти работают над вопросами логистики

Власти Крыма работают над вопросами логистики после удара киевских боевиков по Крымскому мосту. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T19:37

2026-11-16T19:37

2026-11-16T19:42

крымский мост

крым

керчь

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атака всу на крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Власти Крыма работают над вопросами логистики после удара киевских боевиков по Крымскому мосту. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов в своем канале в МАКС.Глава Крыма вместе с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным, представителями профильных структур выехал на Крымский мост. В ходе совещания обсуждались вопросы, связанные с устранением последствий вражеской атаки.Сергей Аксенов заверил, что мост будет восстановлен и никаких сомнений в этом нет.Сейчас движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту запущено в реверсивном режиме, ограничений движения поездов нет, добавил Аксенов.ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. В Керчи работает оперативный штаб, задействованы все профильные министерства и ведомства.Власти Крыма и Севастополя рекомендуют жителям регионов пока воздержаться от поездок в сторону Кубани через Крымский мост. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разворачивают два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом.Из-за перекрытия Крымского моста автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следуют с опозданием. На Центральном автовокзале Симферополя стоят автобусы, которые должны были выехать на материк. В Краснодарском крае приостановили продажу автобусных билетов в Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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