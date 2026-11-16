https://crimea.ria.ru/20261116/krymchanam-pereschitayut-platu-za-teplo-iz-za-otklyucheniy-sveta-1161082127.html

Крымчанам пересчитают плату за тепло из-за отключений света

Крымчанам пересчитают плату за тепло из-за отключений света - РИА Новости Крым, 16.11.2026

Крымчанам пересчитают плату за тепло из-за отключений света

Предприятие "Крымтеплокоммунэнерго" проведет перерасчет платы за услуги теплоснабжения в домах, где отопления не было из-за перебоев со светом. Речь идет о... РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T21:42

2026-11-16T21:42

2026-11-16T21:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Предприятие "Крымтеплокоммунэнерго" проведет перерасчет платы за услуги теплоснабжения в домах, где отопления не было из-за перебоев со светом. Речь идет о домах, не оснащенных приборами учета, отметили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма.Уточняется, что начальники участков и мастера котельных и тепловых пунктов ежемесячно передают в производственно-технический и абонентский отделы "Крымтеплокоммунэнерго" информацию о простоях и перерывах в подаче отопления в многоквартирные дома. На основании этих данных производится перерасчет платы за отопление."Крымчанам дополнительных действий предпринимать не нужно", – подчеркнули на предприятии.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что тепло на постоянной основе должно быть в каждом многоквартирном доме и на каждом социальном объекте в Крыму. В конце октября в Крыму отопительный сезон стартовал в большинстве муниципалитетов региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал ЧП выход любой котельной из строяСвета нет – погреем газом: можно ли отапливать дом духовкойВ Алуште из-за перебоев со светом будут останавливаться котельные

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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