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Крымчанам пересчитают плату за тепло из-за отключений света - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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Крымчанам пересчитают плату за тепло из-за отключений света
Крымчанам пересчитают плату за тепло из-за отключений света - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Крымчанам пересчитают плату за тепло из-за отключений света
Предприятие "Крымтеплокоммунэнерго" проведет перерасчет платы за услуги теплоснабжения в домах, где отопления не было из-за перебоев со светом. Речь идет о... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T21:42
2026-11-16T21:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Предприятие "Крымтеплокоммунэнерго" проведет перерасчет платы за услуги теплоснабжения в домах, где отопления не было из-за перебоев со светом. Речь идет о домах, не оснащенных приборами учета, отметили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма.Уточняется, что начальники участков и мастера котельных и тепловых пунктов ежемесячно передают в производственно-технический и абонентский отделы "Крымтеплокоммунэнерго" информацию о простоях и перерывах в подаче отопления в многоквартирные дома. На основании этих данных производится перерасчет платы за отопление."Крымчанам дополнительных действий предпринимать не нужно", – подчеркнули на предприятии.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что тепло на постоянной основе должно быть в каждом многоквартирном доме и на каждом социальном объекте в Крыму. В конце октября в Крыму отопительный сезон стартовал в большинстве муниципалитетов региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал ЧП выход любой котельной из строяСвета нет – погреем газом: можно ли отапливать дом духовкойВ Алуште из-за перебоев со светом будут останавливаться котельные
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Крымчанам пересчитают плату за тепло из-за отключений света

Крымчанам пересчитают плату за услуги теплоснабжения в связи с отключениями света

21:42 16.11.2026
 
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© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Предприятие "Крымтеплокоммунэнерго" проведет перерасчет платы за услуги теплоснабжения в домах, где отопления не было из-за перебоев со светом. Речь идет о домах, не оснащенных приборами учета, отметили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма.

"Периоды длительного отсутствия услуги теплоснабжения, возникшие в связи с отключением электроснабжения или аварийными ситуациями на тепловых сетях, будут учтены при начислении платы за теплоснабжение. Перерасчет будет произведен в домах с центральным отоплением, не оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии", – говорится в сообщении.

Уточняется, что начальники участков и мастера котельных и тепловых пунктов ежемесячно передают в производственно-технический и абонентский отделы "Крымтеплокоммунэнерго" информацию о простоях и перерывах в подаче отопления в многоквартирные дома. На основании этих данных производится перерасчет платы за отопление.
"Крымчанам дополнительных действий предпринимать не нужно", – подчеркнули на предприятии.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что тепло на постоянной основе должно быть в каждом многоквартирном доме и на каждом социальном объекте в Крыму. В конце октября в Крыму отопительный сезон стартовал в большинстве муниципалитетов региона.
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