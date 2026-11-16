https://crimea.ria.ru/20261116/kogda-vosstanovyat-stabilnoe-elektrosnabzhenie-v-sevastopole-1161093836.html

Когда восстановят стабильное электроснабжение в Севастополе

Когда восстановят стабильное электроснабжение в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.11.2026

Когда восстановят стабильное электроснабжение в Севастополе

Ситуация с энергоснабжением Севастополя останется стабильно напряженной. Возобновить движение троллейбусов в штатном режиме пока нельзя, рассказал губернатор... РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T14:47

2026-11-16T14:47

2026-11-16T14:47

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михаил развожаев

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энергетика

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электроэнергия

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Ситуация с энергоснабжением Севастополя останется стабильно напряженной. Возобновить движение троллейбусов в штатном режиме пока нельзя, рассказал губернатор города Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания в понедельник, 16 ноября.В ходе совещания было заявлено, что в приоритетном порядке в Севастополе электричеством обеспечиваются объекты социальной сферы и жизненно важные объекты инфраструктуры. При этом в городе отмечается рост потребления электричества.Утром в понедельник в Севастополе снова действовал график подачи электроэнергии "2 через 6 часов". Обстановка в энергосистеме Крыма остается нестабильной. Энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации и команд диспетчера ЧРДУ. При необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергосистема Крыма: на полуострове действуют ограниченияДополнительные ограничения по свету в Крыму: обесточены еще три селаОграничения потребления: где еще отключили свет в Крыму

севастополь

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2026

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севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, энергетика, электричество, электроэнергия, отключение электроэнергии