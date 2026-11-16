Рейтинг@Mail.ru
Когда восстановят стабильное электроснабжение в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261116/kogda-vosstanovyat-stabilnoe-elektrosnabzhenie-v-sevastopole-1161093836.html
Когда восстановят стабильное электроснабжение в Севастополе
Когда восстановят стабильное электроснабжение в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Когда восстановят стабильное электроснабжение в Севастополе
Ситуация с энергоснабжением Севастополя останется стабильно напряженной. Возобновить движение троллейбусов в штатном режиме пока нельзя, рассказал губернатор... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T14:47
2026-11-16T14:47
севастополь
михаил развожаев
новости севастополя
энергетика
электричество
электроэнергия
отключение электроэнергии
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0b/10/1150954639_0:217:1280:937_1920x0_80_0_0_adde71a96ecb3ecf5ff4ea36d9d1bba5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Ситуация с энергоснабжением Севастополя останется стабильно напряженной. Возобновить движение троллейбусов в штатном режиме пока нельзя, рассказал губернатор города Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания в понедельник, 16 ноября.В ходе совещания было заявлено, что в приоритетном порядке в Севастополе электричеством обеспечиваются объекты социальной сферы и жизненно важные объекты инфраструктуры. При этом в городе отмечается рост потребления электричества.Утром в понедельник в Севастополе снова действовал график подачи электроэнергии "2 через 6 часов". Обстановка в энергосистеме Крыма остается нестабильной. Энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации и команд диспетчера ЧРДУ. При необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергосистема Крыма: на полуострове действуют ограниченияДополнительные ограничения по свету в Крыму: обесточены еще три селаОграничения потребления: где еще отключили свет в Крыму
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0b/10/1150954639_0:209:1280:1169_1920x0_80_0_0_4c5f15c44dd473b89dd2ab9157428a4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, энергетика, электричество, электроэнергия, отключение электроэнергии
Когда восстановят стабильное электроснабжение в Севастополе

Ситуация с энергоснабжением Севастополя напряженная – Развожаев

14:47 16.11.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Ситуация с энергоснабжением Севастополя останется стабильно напряженной. Возобновить движение троллейбусов в штатном режиме пока нельзя, рассказал губернатор города Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания в понедельник, 16 ноября.
"Ситуация стабильно напряженной остается. К сожалению, полного восстановления энергоснабжения пока не ожидается", – отметил губернатор.
В ходе совещания было заявлено, что в приоритетном порядке в Севастополе электричеством обеспечиваются объекты социальной сферы и жизненно важные объекты инфраструктуры. При этом в городе отмечается рост потребления электричества.
"Транспорт электрический пока не можем вернуть на линию. Уличное освещение, соответственно, тоже экономим", – сказал Развожаев.
Утром в понедельник в Севастополе снова действовал график подачи электроэнергии "2 через 6 часов". Обстановка в энергосистеме Крыма остается нестабильной. Энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации и команд диспетчера ЧРДУ. При необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Энергосистема Крыма: на полуострове действуют ограничения
Дополнительные ограничения по свету в Крыму: обесточены еще три села
Ограничения потребления: где еще отключили свет в Крыму
 
СевастопольМихаил РазвожаевНовости СевастополяЭнергетикаЭлектричествоЭлектроэнергияОтключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:37В ЛНР пять человек погибли и пять ранены из-за атак украинских боевиков
15:22Возмещение затрат на генератор: в Севастополе стартовал прием заявок
15:08ЕС ввел новые антироссийские санкции: кто попал в список
14:5819 населенных пунктов на севере Крыма обесточены
14:47Когда восстановят стабильное электроснабжение в Севастополе
14:35Экс-министр печати РФ Михаил Полторанин умер на 87-м году жизни
14:19Удар по Крымскому мосту: что известно о ЧП к этой минуте
13:57За поврежденные ВСУ машины жители Запорожской области получат компенсацию
13:37ВСУ забросали взрывчаткой центр Рыльска: сгорели дом и админздание
13:21Наступление продолжается: что происходит на фронтах СВО
13:13В Кремле рассказали об атаке ВСУ на Крымский мост
13:05Ограничения потребления: где еще отключили свет в Крыму
12:42Три задержанных из-за перекрытия Крымского моста поезда прибыли в Керчь
12:30Атака на Крымский мост: эксперты оценивают повреждения
12:23Российские военные сбили 4 крылатые ракеты "Фламинго"
12:08В Крыму группы в детсадах закрывают на карантин по ОРВИ
11:50На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани разворачивают пункты обогрева
11:43Дополнительные ограничения по свету в Крыму: обесточены еще три села
11:24Большой обмен пленными готовится между Россией и Украиной – Лантратова
11:15После ЧП на Крымском мосту жителей полуострова просят не выезжать в сторону Кубани
Лента новостейМолния