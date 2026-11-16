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Из народа сделали жертву – что украинские историки рассказывают детям

Из народа сделали жертву – что украинские историки рассказывают детям - РИА Новости Крым, 16.11.2026

Из народа сделали жертву – что украинские историки рассказывают детям

Канал "Sputnik на русском" опубликовал третью часть документального спецпроекта Кирилла Орлова "Странная история", в котором рассказывается о том, как киевский... РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T20:52

2026-11-16T20:52

2026-11-16T20:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Канал "Sputnik на русском" опубликовал третью часть документального спецпроекта Кирилла Орлова "Странная история", в котором рассказывается о том, как киевский режим переписывает исторические события в угоду нацистским настроениям и о чем рассказывают детям в школе, "промывая мозги".Начинается новая глава украинской истории с рассказов о том, что "Россия силой захватила земли украинцев, а покорив их, планомерно перекроила все чуждым для этого народа образом".Знала ли сама Россия, что она покоряет некие украинские земли и ликвидирует Украину, – вопрос риторический. Ведь даже сами якобы покоренные украинцы из ликвидированной Украины знать не знали, что они живут в самобытном украинском государстве. При этом в том же учебнике авторы предлагают школьникам вспомнить отношения в XVIII веке Российской Империи с тем самым несуществующим украинским казацким государством, которое обсуждалось в прошлой серии. И у которого никаких отношений быть с Российской империей не могло. Ведь запорожские казаки стали частью России задолго до провозглашения Империи."Украина оставалась аграрно-сырьевым придатком центральных районов Российской империи", – прямо говорят школьникам.Вместе с тем, в конце XVIII века Российская Империя начинает масштабное освоение Северного Причерноморья. В 1778 году основывают Херсон, в 1789 – Николаев, в 1794 – Одессу. Строятся порты, развиваются торговля и сельское хозяйство, а переселенцам предоставляют землю и льготы. В XIX веке дело доходит и до промышленности: в Донбассе начинается масштабная добыча угля, в Криворожье – железной руды. Развиваются металлургические предприятия, прокладываются железные дороги, появляются новые промышленные города. Для колонии, существующей исключительно ради обогащения метрополии, довольно необычная история, замечает автор проекта.Об этом и многом другом смотрите в третьем выпуске документального проекта Кирилла Орлова "Странная история" на канале "Sputnik на русском".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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