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Где в Крыму заправиться бензином по 100 рублей - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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Где в Крыму заправиться бензином по 100 рублей
Где в Крыму заправиться бензином по 100 рублей - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Где в Крыму заправиться бензином по 100 рублей
м. В Крыму в понедельник, 16 ноября, топливо по цене 100 рублей за литр можно будет приобрести на заправках двух сетей, сообщает минтопэнерго республики. РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T08:10
2026-11-16T08:10
бензин
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в понедельник, 16 ноября, топливо по цене 100 рублей за литр можно будет приобрести на заправках двух сетей, сообщает минтопэнерго республики.По данным ведомства, бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизтопливо можно приобрести на АЗС "АТАН" с 8.00.С 14:00 бензин АИ-95 будет доступен на АЗС "ТЭС" по трассе "Таврида" в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.С 15:00 бензином АИ-95 можно заправиться на АЗС "ТЭС" в Джанкойском, Красноперекопском, Бахчисарайском районах, а также в Керчи, Симферополе, Феодосии, Евпатории и на Южном берегу Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в числе 52 регионов России заключил соглашения о стабилизации цен на топливоРоссия ввела временный запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктовРФ готова поставить на мировые рынки свыше 2 млн тонн дизеля в ноябре
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РИА Новости Крым
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96
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бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, минтопэнерго крыма, новости крыма, транспорт
Где в Крыму заправиться бензином по 100 рублей

Бензин в Крыму по 100 рублей за литр можно купить на заправках двух сетей

08:10 16.11.2026
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в понедельник, 16 ноября, топливо по цене 100 рублей за литр можно будет приобрести на заправках двух сетей, сообщает минтопэнерго республики.
По данным ведомства, бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизтопливо можно приобрести на АЗС "АТАН" с 8.00.
С 14:00 бензин АИ-95 будет доступен на АЗС "ТЭС" по трассе "Таврида" в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.
С 15:00 бензином АИ-95 можно заправиться на АЗС "ТЭС" в Джанкойском, Красноперекопском, Бахчисарайском районах, а также в Керчи, Симферополе, Феодосии, Евпатории и на Южном берегу Крыма.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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БензинТопливоТопливо в КрымуДефицит топлива в КрымуМинтопэнерго КрымаНовости КрымаТранспорт
 
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