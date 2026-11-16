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ЕС ввел новые антироссийские санкции: кто попал в список - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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ЕС ввел новые антироссийские санкции: кто попал в список
ЕС ввел новые антироссийские санкции: кто попал в список - РИА Новости Крым, 16.11.2026
ЕС ввел новые антироссийские санкции: кто попал в список
Европейский союз ввел очередные санкции против физических лиц и компаний. В новом санкционном списке – журналисты агентства Sputnik и телеканала RT, военные... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T15:08
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санкции против россии
санкции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Европейский союз ввел очередные санкции против физических лиц и компаний. В новом санкционном списке – журналисты агентства Sputnik и телеканала RT, военные блогеры, основательница Wildberries Татьяна Ким, а также ряд нефтеперерабатывающих заводов. Решение Совета ЕС опубликовано в понедельник на сайте организации.В частности, санкции введены против обозревателя Sputnik Латвия Алексея Стефанова, ирландского журналиста RT Чея Боуза, ведущего программы "Время" Виталия Елисеева, телеведущего РЕН ТВ Петра Марченко военных блогеров Юрия Подоляки и Даниила Безсонова, сообщает РИА Новости.Руководство ЕС вменяет им "распространение дезинформации и вмешательство в информационное пространство Евросоюза и третьих стран".Также под ограничения попал ряд российских нефтеперерабатывающих заводов: Московский, Омский, Саратовский, Хабаровский, Тюменский НПЗ, "Киришинефтеоргсинтез", "Орскнефтеоргсинтез" "Фортеинвеста", "Газпром нефтехим Салават", "Петербургский нефтеналивной терминал" и другие.Кроме того, в санкционный список включена основательница Wildberries Татьяна Ким. В объединенной компании Wildberries &amp; Russ (РВБ) уже заявили, что европейские эмбарго не окажут влияния на работу РВБ и компаний, входящих в ее экосистему.Санкции также введены в отношении инвестора Александра Чачавы и предпринимателя Руслана Байсарова, 47 российских региональных банков, а также платежного сервиса "ЮMoney".В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военные ЕС высадились на танкер Midag в Средиземном мореМолдавия введет санкции против главы Приднестровья за визит в МосквуЕвросоюз утвердил 22-й пакет санкций против России
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Новости
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96
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санкции против россии, санкции, европейский союз (ес), новости, rt, sputnik
ЕС ввел новые антироссийские санкции: кто попал в список

ЕС ввел санкции против российских журналистов и предпринимателей

15:08 16.11.2026 (обновлено: 15:12 16.11.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Европейский союз ввел очередные санкции против физических лиц и компаний. В новом санкционном списке – журналисты агентства Sputnik и телеканала RT, военные блогеры, основательница Wildberries Татьяна Ким, а также ряд нефтеперерабатывающих заводов. Решение Совета ЕС опубликовано в понедельник на сайте организации.
В частности, санкции введены против обозревателя Sputnik Латвия Алексея Стефанова, ирландского журналиста RT Чея Боуза, ведущего программы "Время" Виталия Елисеева, телеведущего РЕН ТВ Петра Марченко военных блогеров Юрия Подоляки и Даниила Безсонова, сообщает РИА Новости.
Руководство ЕС вменяет им "распространение дезинформации и вмешательство в информационное пространство Евросоюза и третьих стран".
Также под ограничения попал ряд российских нефтеперерабатывающих заводов: Московский, Омский, Саратовский, Хабаровский, Тюменский НПЗ, "Киришинефтеоргсинтез", "Орскнефтеоргсинтез" "Фортеинвеста", "Газпром нефтехим Салават", "Петербургский нефтеналивной терминал" и другие.
Кроме того, в санкционный список включена основательница Wildberries Татьяна Ким. В объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ) уже заявили, что европейские эмбарго не окажут влияния на работу РВБ и компаний, входящих в ее экосистему.
Санкции также введены в отношении инвестора Александра Чачавы и предпринимателя Руслана Байсарова, 47 российских региональных банков, а также платежного сервиса "ЮMoney".
В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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Санкции против РоссииСанкцииЕвропейский Союз (ЕС)НовостиRTSputnik
 
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