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Энергосистема Крыма: на полуострове действуют ограничения - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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Энергосистема Крыма: на полуострове действуют ограничения
Энергосистема Крыма: на полуострове действуют ограничения - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Энергосистема Крыма: на полуострове действуют ограничения
В Крыму продолжает действовать режим ограничения потребления электроэнергии, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T08:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму продолжает действовать режим ограничения потребления электроэнергии, сообщает "Крымэнерго".В связи с этим в населенных пунктах полуострова производится временное отключение электроснабжения длительностью ориентировочно на 3–6 часов. В Севастополе утром в понедельник снова действует график подачи электроэнергии "2 через 6 часов". При необходимости диспетчер Черноморского РДУ может ввести дополнительные ограничения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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96
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Энергосистема Крыма: на полуострове действуют ограничения

В Крыму по-прежнему действует режим ограничения потребления электроэнергии

08:54 16.11.2026 (обновлено: 09:15 16.11.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЭлектросети
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© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму продолжает действовать режим ограничения потребления электроэнергии, сообщает "Крымэнерго".

"На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии. По команде федерального Системного оператора Единой энергетической системы на территории Республики Крым введены ограничения подаваемой мощности", - говорится в сообщении.

В связи с этим в населенных пунктах полуострова производится временное отключение электроснабжения длительностью ориентировочно на 3–6 часов.
В Севастополе утром в понедельник снова действует график подачи электроэнергии "2 через 6 часов". При необходимости диспетчер Черноморского РДУ может ввести дополнительные ограничения.
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