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Энергосистема Крыма: на полуострове действуют ограничения
Энергосистема Крыма: на полуострове действуют ограничения - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Энергосистема Крыма: на полуострове действуют ограничения
В Крыму продолжает действовать режим ограничения потребления электроэнергии, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T08:54
2026-11-16T08:54
2026-11-16T09:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму продолжает действовать режим ограничения потребления электроэнергии, сообщает "Крымэнерго".В связи с этим в населенных пунктах полуострова производится временное отключение электроснабжения длительностью ориентировочно на 3–6 часов. В Севастополе утром в понедельник снова действует график подачи электроэнергии "2 через 6 часов". При необходимости диспетчер Черноморского РДУ может ввести дополнительные ограничения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Энергосистема Крыма: на полуострове действуют ограничения
В Крыму по-прежнему действует режим ограничения потребления электроэнергии
08:54 16.11.2026 (обновлено: 09:15 16.11.2026)