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Экс-министр печати РФ Михаил Полторанин умер на 87-м году жизни

Экс-министр печати РФ Михаил Полторанин умер на 87-м году жизни - РИА Новости Крым, 16.11.2026

Экс-министр печати РФ Михаил Полторанин умер на 87-м году жизни

Бывший министр печати и информации России и экс-вице-премьер РФ Михаил Полторанин умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщил его сын Максим. РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T14:35

2026-11-16T14:35

2026-11-16T14:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Бывший министр печати и информации России и экс-вице-премьер РФ Михаил Полторанин умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщил его сын Максим.Михаил Полторанин родился в 1939 году в Казахстане. В 1966 году окончил факультет журналистики Казахского государственного университета имени С. Кирова в Алма-Ате (ныне Казахский национальный университет им. аль-Фараби), в 1970 году - Высшую партийную школу при Центральном комитете КПСС в Москве. В 1958-1961 годах проходил срочную службу по призыву в частях Советской армии на Дальнем Востоке.Журналистскую карьеру начал в 1964 году, работал собственным корреспондентом газеты "Рудный Алтай" (г. Усть-Каменогорск, Казахстан), затем – заместителем редактора газеты "Лениногорская правда" (г. Лениногорск, Казахстан).В 1970-1975 годах – специальный корреспондент, затем ответственный секретарь газеты "Казахстанская правда" (Алма-Аты). С 1975 по 1986 г. работал в газете ЦК КПСС "Правда", в 1975-1978 гг. был собственным корреспондентом по Казахской ССР, затем - специальным корреспондентом, заместителем редактора отдела партийной жизни.В 1986 году по инициативе первого секретаря Московского горкома КПСС Бориса Ельцина Полторанин был назначен главным редактором газеты "Московская правда". С 1988 по 1991 годы работал политическим обозревателем Агентства печати "Новости".Был близким соратником Бориса Ельцина, являлся одним из руководителей его избирательной кампании по выборам в народные депутаты СССР в 1989 году. Полторанин сам также был избран народным депутатом СССР по квоте Союза журналистов и вошел в координационный совет Межрегиональной депутатской группы – тогдашней оппозиции ЦК КПСС, которую возглавляли Ельцин, Гавриил Попов, Андрей Сахаров и другие.С июля 1991 по ноябрь 1992 годов - министр печати и информации Российской Федерации в правительствах Ивана Силаева, Бориса Ельцина и Егора Гайдара. Был одним из организаторов избирательной кампании Ельцина на выборах президента РФ в 1991 году.С февраля по ноябрь 1992 года – заместитель председателя Правительства России. С июня 1992 года – председатель Специальной комиссии по архивам при президенте РФ. В 1992-1993 годах руководитель Федерального информационного центра России – государственного органа по проведению политики в области информационной деятельности.В 1993-1995 годах – депутат Государственной думы, возглавлял парламентский комитет по информационной политике и связи. С 1996 года – президент телевизионной корпорации "Момент истины", затем исполнительный директор телекомпании "ТВ-3".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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